La familia Kovalivker centra su vida social en Nordelta y Uruguay pero "invierte" en el interior

Jonathan Kovalivker, empresario ligado a las coimas en el programa de discapacidad de ANDIS, armó empresa en Cafayate en 2020. ¿Qué intención tenían?

Una vida familiar entre Nordelta y Uruguay

Eduardo (80 años), Jonathan y Emanuel Kovalivker construyeron un imperio farmacéutico y empresarial mientras se movían entre los exclusivos de Tigre y La Barra en Punta del Este.

La droguería Suizo Argentina S.A. quedó señalada en el escándalo de coimas en ANDIS, vinculando a Karina Milei y a los riojanos primos Menem.

Eduardo Kovalivker nació y creció en La Plata. Ingeniero Químico de formación, continuó su capacitación en Israel y París, donde conoció a Nicole, madre de sus tres hijos: Jonathan, Emanuel y Sonia. Apasionado por la escritura y los autos de lujo, Eduardo tuvo un padre farmacéutico quien adquirió una droguería y comenzó el imperio.

Jonathan preside la firma que ejecutaba contratos de medicamentos con un retorno del 8%, según los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

También, habría recaudado fondos para la fiscalización de La Libertad Avanza en 2023.

No es el único vínculo político de Jonathan ya que mantiene estrechos lazos con Mauricio Macri, con quien se lo vio jugando al pádel en Nordelta sobre el cierre de listas de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en 2023.