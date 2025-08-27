urgente24
La familia Kovalivker centra su vida social en Nordelta y Uruguay pero "invierte" en el interior

Combinan vida de elite con negocios en la industria farmacéutica, redes offshore y empresas en Salta y Mendoza. Vínculos políticos con LLA y Mauricio Macri.

27 de agosto de 2025 - 20:53
Jonatan Kovalivker y esposa, droguería Suizo Argentina

Desde el portal Dataclave, medio periodístico que desató el escándalo llamado "audiogate" especularon: “si los Kovalivker se la pasan en eventos en Punta del Este y Nordelta… ¿Por qué constituyeron empresas en Salta y Mendoza?”.

La compañía está radicada en esa provincia del Noroeste a nombre de Jonatan Kovalivker y la arquitecta María Ivonne Sena, su esposa.

La ex modelo y el empresario constituyeron en 2020 RS Eventos SRL en Salta, dedicada a la compra, venta y alquiler de automotores y organización de eventos.

También, armaron otra firma en Mendoza.

Muchas de estas movidas podrían ser una vía para el lavado del dinero de los sobreprecios que obtenían por sus contratos con el estado argentino. ¿Cuánto hay de pantalla, cuánto de triangulación con empresas off shore?

Una vida familiar entre Nordelta y Uruguay

Eduardo (80 años), Jonathan y Emanuel Kovalivker construyeron un imperio farmacéutico y empresarial mientras se movían entre los exclusivos de Tigre y La Barra en Punta del Este.

La droguería Suizo Argentina S.A. quedó señalada en el escándalo de coimas en ANDIS, vinculando a Karina Milei y a los riojanos primos Menem.

Eduardo Kovalivker nació y creció en La Plata. Ingeniero Químico de formación, continuó su capacitación en Israel y París, donde conoció a Nicole, madre de sus tres hijos: Jonathan, Emanuel y Sonia. Apasionado por la escritura y los autos de lujo, Eduardo tuvo un padre farmacéutico quien adquirió una droguería y comenzó el imperio.

Jonathan preside la firma que ejecutaba contratos de medicamentos con un retorno del 8%, según los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

También, habría recaudado fondos para la fiscalización de La Libertad Avanza en 2023.

No es el único vínculo político de Jonathan ya que mantiene estrechos lazos con Mauricio Macri, con quien se lo vio jugando al pádel en Nordelta sobre el cierre de listas de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en 2023.

image
Mauricio Macri con los Kovalivker: paddle en Nordelta

