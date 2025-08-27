Desde el portal Dataclave, medio periodístico que desató el escándalo llamado "audiogate" especularon: “si los Kovalivker se la pasan en eventos en Punta del Este y Nordelta… ¿Por qué constituyeron empresas en Salta y Mendoza?”.
TIGRE, PUNTA, MENDOZA Y SALTA
La familia Kovalivker centra su vida social en Nordelta y Uruguay pero "invierte" en el interior
Combinan vida de elite con negocios en la industria farmacéutica, redes offshore y empresas en Salta y Mendoza. Vínculos políticos con LLA y Mauricio Macri.
La compañía está radicada en esa provincia del Noroeste a nombre de Jonatan Kovalivker y la arquitecta María Ivonne Sena, su esposa.
La ex modelo y el empresario constituyeron en 2020 RS Eventos SRL en Salta, dedicada a la compra, venta y alquiler de automotores y organización de eventos.
También, armaron otra firma en Mendoza.
Una vida familiar entre Nordelta y Uruguay
Eduardo (80 años), Jonathan y Emanuel Kovalivker construyeron un imperio farmacéutico y empresarial mientras se movían entre los exclusivos de Tigre y La Barra en Punta del Este.
La droguería Suizo Argentina S.A. quedó señalada en el escándalo de coimas en ANDIS, vinculando a Karina Milei y a los riojanos primos Menem.
Jonathan preside la firma que ejecutaba contratos de medicamentos con un retorno del 8%, según los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo.
También, habría recaudado fondos para la fiscalización de La Libertad Avanza en 2023.
No es el único vínculo político de Jonathan ya que mantiene estrechos lazos con Mauricio Macri, con quien se lo vio jugando al pádel en Nordelta sobre el cierre de listas de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en 2023.