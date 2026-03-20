El expresidente Alberto Fernández volvió a tomar protagonismo público en medio de versiones sobre un posible regreso electoral. Sin embargo, descartó de plano esa posibilidad y aprovechó la ocasión para lanzar críticas hacia el actual Gobierno, con foco en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el presidente Javier Milei.
CRÍTICAS
Alberto Fernández no para de chicanear a Adorni y a Milei: Dudas sobre la moral y la salud del Presidente
El expresidente Alberto Fernández hace leña del árbol caído. No para de cuestionar a Adorni y también pidió mirar la salud psicológica de Milei.
Durante una entrevista radial, Fernández fue tajante al referirse a su futuro político:
“Si la pregunta es acerca de si tengo aspiraciones presidenciales o algo de eso, la respuesta es no”.
No obstante, aclaró que su vínculo con la política continúa intacto: “Yo la vida política no la voy a cambiar nunca”.
Críticas a Manuel Adorni por el avión presidencial
Uno de los ejes principales de sus declaraciones fue el uso del avión presidencial por parte de Adorni, quien viajó acompañado por su esposa. Fernández aseguró que en su gestión no se registraron situaciones similares: “No pasó”.
Aunque relativizó el impacto económico del episodio, también cuestionó el discurso oficial: “Cuando el Presidente dice que el costo marginal es cero, es una estupidez”.
En esa línea, apuntó a lo que considera una contradicción en el accionar del funcionario:
“El problema no es tanto que haya subido a la mujer. El problema es que quien sube a la mujer es el mismo que anda levantando el dedo acusador y juzgando a todos”.
Además, recordó cuestionamientos que recibió durante su mandato por viajes oficiales y defendió su gestión: “ Entre los 24 estaba el personal de seguridad y de protocolo. Eso no lo cuenta”.
Alberto Fernández fue más allá y cuestionó la coherencia ética del funcionario:
“Esta gente que predica tanta moralidad, generalmente no suelen ser tan moralistas”.
Cuestionamientos a Milei por política exterior (y dudas sobre su salud)
El exmandatario también apuntó contra Javier Milei por sus declaraciones sobre el conflicto en Medio Oriente. En particular, criticó que el Presidente haya hablado en términos de participación en una guerra.
“No está en condiciones de declararle la guerra a nadie, eso lo tiene que hacer el Congreso”, remarcó.
Y agregó: “Esa no es nuestra guerra, no es nuestro conflicto”, al tiempo que calificó de “demencial” el tratamiento del tema.
Incluso fue más duro al advertir sobre la conducta presidencial:
“Yo seriamente pido que prestemos atención a la salud psicológica del Presidente”.
El caso $LIBRA y críticas a la Justicia
Otro de los puntos centrales fue el denominado caso $Libra, que Fernández definió como “un escándalo de proporciones”.
Según su visión, la investigación judicial avanza con lentitud y falta de decisión:
“La verdad es que veo una pasividad en la Justicia que me impresiona”.
El expresidente sostuvo que existían elementos probatorios desde hace tiempo y cuestionó que no se hayan hecho públicos antes. En ese contexto, comparó la situación con su propia causa judicial:
“A mí me dan vuelta una y otra vez y no se me cae un centavo porque no me llevé nada del Gobierno”.
Para Fernández, el caso tiene un impacto que excede lo local:
“Ha estafado a personas en Argentina y en el mundo”, cerró.
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