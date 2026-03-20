Alberto Fernández no para de chicanear a Adorni y a Milei: Dudas sobre la moral y la salud del Presidente

Aunque relativizó el impacto económico del episodio, también cuestionó el discurso oficial: “Cuando el Presidente dice que el costo marginal es cero, es una estupidez”.

En esa línea, apuntó a lo que considera una contradicción en el accionar del funcionario:

“El problema no es tanto que haya subido a la mujer. El problema es que quien sube a la mujer es el mismo que anda levantando el dedo acusador y juzgando a todos”.

Además, recordó cuestionamientos que recibió durante su mandato por viajes oficiales y defendió su gestión: “ Entre los 24 estaba el personal de seguridad y de protocolo. Eso no lo cuenta”.

Alberto Fernández fue más allá y cuestionó la coherencia ética del funcionario:

“Esta gente que predica tanta moralidad, generalmente no suelen ser tan moralistas”.

Cuestionamientos a Milei por política exterior (y dudas sobre su salud)

El exmandatario también apuntó contra Javier Milei por sus declaraciones sobre el conflicto en Medio Oriente. En particular, criticó que el Presidente haya hablado en términos de participación en una guerra.

“No está en condiciones de declararle la guerra a nadie, eso lo tiene que hacer el Congreso”, remarcó.

Y agregó: “Esa no es nuestra guerra, no es nuestro conflicto”, al tiempo que calificó de “demencial” el tratamiento del tema.

Incluso fue más duro al advertir sobre la conducta presidencial:

“Yo seriamente pido que prestemos atención a la salud psicológica del Presidente”.

El caso $LIBRA y críticas a la Justicia

Otro de los puntos centrales fue el denominado caso $Libra, que Fernández definió como “un escándalo de proporciones”.

Según su visión, la investigación judicial avanza con lentitud y falta de decisión:

“La verdad es que veo una pasividad en la Justicia que me impresiona”.

El expresidente sostuvo que existían elementos probatorios desde hace tiempo y cuestionó que no se hayan hecho públicos antes. En ese contexto, comparó la situación con su propia causa judicial:

“A mí me dan vuelta una y otra vez y no se me cae un centavo porque no me llevé nada del Gobierno”.

Para Fernández, el caso tiene un impacto que excede lo local:

“Ha estafado a personas en Argentina y en el mundo”, cerró.

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