Otra empresa de lácteos que padece la era Milei: Posible cierre a la vista

De acuerdo a lo expresado por los trabajadores, el propietario de la compañía planteó que no continuará invirtiendo en la empresa debido a que los aportes económicos se destinan a cubrir deudas acumuladas. En tanto, como alternativa, propuso que la planta pueda seguir funcionando bajo un modelo cooperativo gestionado por los propios trabajadores.

En paralelo, los empleados comenzaron a recibir asesoramiento legal para evaluar los pasos a seguir frente a la falta de pago y la incertidumbre laboral.

Al respecto, Juan José González, presidente comunal de Díaz, sostuvo que la transición entre los antiguos dueños (un grupo de Rosario) y la nueva gestión fue "desordenada", lo que derivó en una paralización operativa y financiera. Sobre esa línea, aseguró que desde el Ministerio de Producción provincial se comunicaron para interiorizarse en la situación.

Golpe a la economía de Santa Fe

El impacto de los ajustes que lleva adelante el Gobierno trasciende el ámbito de la fábrica: Díaz es una comuna de menos de 2.000 habitantes, donde gran parte de la economía local depende del funcionamiento de la planta.

De los 80 trabajadores afectados, unos 50 residen en la localidad, lo que agrava las consecuencias sociales ante una posible paralización definitiva.

Un problema que se repite en el sector

El caso de Sudamericana no es aislado. Se inscribe en un contexto de fuerte recesión que ya afectó a firmas como Lácteos Verónica (paralizada desde febrero), ARSA y La Suipachense.

Según el último informe de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), la producción de lácteos en la provincia sufrió una caída interanual del 10,3% en enero de 2026. Los industriales advierten que la combinación de una demanda interna deprimida, altos costos financieros y el avance de las importaciones está destruyendo el tejido productivo regional, que ya perdió más de 8.200 puestos de trabajo desde 2023.

Este escenario refleja una crisis más amplia de la industria láctea, marcada por dificultades financieras, caída de la actividad y problemas para sostener el empleo, lo que genera preocupación en distintas regiones del país.

image Lácteos Verónica, también en caída libre.

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