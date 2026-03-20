SANTA FE. Otra empresa láctea padece la gestión de Javier Milei. Se trata de Sudamericana de Lácteos, que tiene a su cargo marcas como Premio, SyS, SudamIac, Tambería Holandesa, Pensilvania y Tuca, en la localidad provincial de Díaz. La firma arrastra dificultades financieras desde mediados de 2025 y el panorama actual se agrava. La caída del consumo, un detonante.
GOLPE A LA ECONOMÍA
Otra empresa de lácteos que padece la era Milei: Posible cierre a la vista
Sudamericana de Lácteos lleva meses sin pagar los sueldos y crece la incertidumbre por 80 trabajadores. El ajuste de Javier Milei se siente cada vez más.
En octubre del año pasado un productor ya se había quejado las irregularidades en los pagos: "Prometían que iban a pagar, pero los pagos nunca se concretaban. Lo más preocupante es que no tenemos respuestas ni fechas de pago".
Lácteos en crisis
La crisis económica afecta de lleno a unos 80 trabajadores, quienes denuncian falta de pago de salarios y parálisis total de la producción. A su vez, Sudamericana de Lácteos registra cheques rechazados por falta de fondos que superan los $12 millones solo en febrero de 2026, tras haber arrastrado una morosidad previa de casi $189 millones.
Según informaron, en lo que va del año, sólo cobraron el 25% del sueldo correspondiente a enero, sin haber recibido nuevos pagos desde entonces. Tal es así que la situación continúa arrastrándose con un esquema de pagos cada vez más fragmentado que incluyó salarios en cuotas semanales y aguinaldo abonados en partes.
Todo se agravó en las últimas semanas a partir de la detención total de la actividad productiva por falta de materia prima. "Hace dos semanas que está todo frenado", comentaron los empleados.
De acuerdo a lo expresado por los trabajadores, el propietario de la compañía planteó que no continuará invirtiendo en la empresa debido a que los aportes económicos se destinan a cubrir deudas acumuladas. En tanto, como alternativa, propuso que la planta pueda seguir funcionando bajo un modelo cooperativo gestionado por los propios trabajadores.
En paralelo, los empleados comenzaron a recibir asesoramiento legal para evaluar los pasos a seguir frente a la falta de pago y la incertidumbre laboral.
Al respecto, Juan José González, presidente comunal de Díaz, sostuvo que la transición entre los antiguos dueños (un grupo de Rosario) y la nueva gestión fue "desordenada", lo que derivó en una paralización operativa y financiera. Sobre esa línea, aseguró que desde el Ministerio de Producción provincial se comunicaron para interiorizarse en la situación.
Golpe a la economía de Santa Fe
El impacto de los ajustes que lleva adelante el Gobierno trasciende el ámbito de la fábrica: Díaz es una comuna de menos de 2.000 habitantes, donde gran parte de la economía local depende del funcionamiento de la planta.
De los 80 trabajadores afectados, unos 50 residen en la localidad, lo que agrava las consecuencias sociales ante una posible paralización definitiva.
Un problema que se repite en el sector
El caso de Sudamericana no es aislado. Se inscribe en un contexto de fuerte recesión que ya afectó a firmas como Lácteos Verónica (paralizada desde febrero), ARSA y La Suipachense.
Según el último informe de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), la producción de lácteos en la provincia sufrió una caída interanual del 10,3% en enero de 2026. Los industriales advierten que la combinación de una demanda interna deprimida, altos costos financieros y el avance de las importaciones está destruyendo el tejido productivo regional, que ya perdió más de 8.200 puestos de trabajo desde 2023.
Este escenario refleja una crisis más amplia de la industria láctea, marcada por dificultades financieras, caída de la actividad y problemas para sostener el empleo, lo que genera preocupación en distintas regiones del país.
Más contenidos en Urgente24:
Argentina pierde un componente clave para la red eléctrica: Festejan China, Brasil y Colombia
El nuevo jefe de Jalisco Nueva Generación es... estadounidense, hijo de 'Maradona'
Conmoción en Racing por lo que dijeron en ESPN sobre Facundo Cambeses y Gabriel Rojas
Gallardo le dijo que no a San Lorenzo y confirmó dónde dirigirá tras su salida de River
ANSES ofrece hasta $80 millones por desvincularse: El plan que sacude al organismo