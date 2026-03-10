La crisis en la empresa de Lácteos Verónica se profundiza con el correr de los días. Este lunes (09/03), trabajadores realizaron una protesta frente a la planta ubicada en Boulogne denunciando la falta de pago de salarios, el medio aguinaldo de diciembre y parte de los haberes correspondientes a diciembre de 2025. En Santa Fe, el malestar se replica.
TELEGRAMA, DESPIDOS Y DENUNCIAS
Gigante de lácteos atraviesa una fuerte crisis: Aseguran que "es peor que el caso Fate"
La crisis económica está afectando a la empresa de Lácteos Verónica. Las plantas de Santa Fe mantienen el freno de actividades y la de Boulogne no queda atrás.
La situación se da en medio de una caída del consumo de productos lácteos en el país. Según datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), en 2025 el consumo interno de leche cayó un 3,4%, mientras que las ventas de quesos se redujeron un 30% y las de yogures un 52%, en comparación con 2024.
Reducción de jornada y alerta por despidos
El malestar escaló en las últimas horas tras la recepción de telegramas donde la firma notificó una reducción de la jornada laboral a cuatro horas presenciales, con la consecuente quinta del 50% del sueldo. A raíz de ello, los empleados calificaron esta maniobra como un despido encubierto, informando que la medida fue tomada de manera unilateral por la patronal.
En ese sentido, desde el sector sindical, que acompaña el reclamo, comentaron que existieron instancias de audiencia en el Ministerio de Trabajo y convocatorias legales que no tuvieron respuestas favorables producto del silencio de los propietarios.
En Santa Fe, el malestar se replica
El conflicto va más allá de Buenos Aires. Tal lo viene comunicando Urgente24, las plantas ubicadas en las localidades santafesinas de Clason, Suardi y Lehmann se encuentran paralizadas o con sus persianas bajas. Esta inactividad impide el ingreso de mercadería a la distribuidora central, agravando el escenario de desabastecimiento y riesgo financiero.
Los trabajadores, muchos de ellos con una antigüedad que oscila entre los 25 y 40 años, denunciaron un estado de abandono psicológico y material.
En base a eso, empleados y familiares se encuentran realizando un acampe frente a la planta de Lehmann ante el temor de que la patronal disponga el cierre de las instalaciones. La misma situación se replica en la planta de Clason.
Al respecto, Domingo Possetto, Secretario General de ATILRA Rafaela, señaló cómo se está viviendo el panorama en territorio santafesino considerando que se trata de "un abandono real" por parte de la familia propietaria. En tanto, aseguró que el impacto social en la Provincia "es peor que el caso Fate en Buenos Aires".
Futuro incierto en Lácteos Verónica
Hoy, la única salida que vislumbran los empleados para destrabar la disputa es la aparición de un inversor externo. A raíz de ello, la expectativa recae en una posible venta o capitalización que permita inyectar la materia prima necesaria para reactivar las calderas y, fundamentalmente, regularizar la situación salarial de cientos de familias santafesinas que hoy se encuentran en la incertidumbre total.
