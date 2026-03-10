Gigante de lácteos atraviesa una fuerte crisis: Aseguran que "es peor que el caso Fate"

image Alrededor de 700 trabajadores de la planta ubicada en Boulogne aseguraron que recibieron telegramas para no presentarse a trabajar, mientras advierten que la producción se encuentra paralizada.

En Santa Fe, el malestar se replica

El conflicto va más allá de Buenos Aires. Tal lo viene comunicando Urgente24, las plantas ubicadas en las localidades santafesinas de Clason, Suardi y Lehmann se encuentran paralizadas o con sus persianas bajas. Esta inactividad impide el ingreso de mercadería a la distribuidora central, agravando el escenario de desabastecimiento y riesgo financiero.

Los trabajadores, muchos de ellos con una antigüedad que oscila entre los 25 y 40 años, denunciaron un estado de abandono psicológico y material.

En base a eso, empleados y familiares se encuentran realizando un acampe frente a la planta de Lehmann ante el temor de que la patronal disponga el cierre de las instalaciones. La misma situación se replica en la planta de Clason.

image Temor al cierre de las instalaciones.

Al respecto, Domingo Possetto, Secretario General de ATILRA Rafaela, señaló cómo se está viviendo el panorama en territorio santafesino considerando que se trata de "un abandono real" por parte de la familia propietaria. En tanto, aseguró que el impacto social en la Provincia "es peor que el caso Fate en Buenos Aires".

"Entre las tres procesaban un millón de litros por día. A 500 pesos el litro, hablamos de un movimiento de 500 millones diarios solo en materia prima. Sumando insumos y salarios, son mil millones de pesos por día que hoy faltan en la economía de Santa Fe". "Entre las tres procesaban un millón de litros por día. A 500 pesos el litro, hablamos de un movimiento de 500 millones diarios solo en materia prima. Sumando insumos y salarios, son mil millones de pesos por día que hoy faltan en la economía de Santa Fe".

Futuro incierto en Lácteos Verónica

Hoy, la única salida que vislumbran los empleados para destrabar la disputa es la aparición de un inversor externo. A raíz de ello, la expectativa recae en una posible venta o capitalización que permita inyectar la materia prima necesaria para reactivar las calderas y, fundamentalmente, regularizar la situación salarial de cientos de familias santafesinas que hoy se encuentran en la incertidumbre total.

