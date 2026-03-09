Un comité del Congreso de Estados Unidos solicitó información a tres bancos de inversión que participaron en la salida a bolsa de compañías chinas en Estados Unidos y que posteriormente habrían estado involucradas en esquemas de manipulación de acciones (pump-and-dump), según informó Financial Times. Una de las firmas investigadas es Dominari Securities, vinculada a los hijos de Donald Trump.
MANIOBRAS EN WALL STREET
Investigan a los hijos de Donald Trump por manipulación de acciones de empresas chinas
Legisladores investigan a una firma vinculada a Donald Trump Jr. y Eric Trump por salidas a bolsa de empresas chinas ligadas a esquemas pump and dump.
Dominari Securities es una corredora financiera cuya empresa matriz cuenta con la participación de Donald Trump Jr. Y de Eric Trump, quienes forman parte del consejo asesor de la compañía desde diciembre de 2024. Eric Trump figura además como uno de los principales accionistas de la firma matriz.
El comité selecto de la Cámara sobre China, encabezado por el republicano John Moolenaar y el demócrata Ro Khanna, envió cartas formales a Dominari y a otras dos entidades financieras —Revere Securities y D Boral Capital— para que expliquen su participación como suscriptores en ofertas públicas iniciales (IPO) de pequeñas empresas chinas que luego sufrieron fuertes desplomes bursátiles.
La acusación
Según los legisladores, varias de estas compañías habrían sido utilizadas por redes de fraude financiero vinculadas a organizaciones criminales en China y otros países alineados con el gobierno de China. El mecanismo consiste en inflar artificialmente el precio de acciones de baja capitalización mediante campañas promocionales coordinadas —frecuentemente en redes sociales— para luego vender masivamente los títulos y dejar a los inversores minoristas con fuertes pérdidas.
“Estos centros de estafa defraudan a hogares estadounidenses mediante esquemas coordinados de manipulación bursátil que involucran compañías fantasma chinas que cotizan en bolsas de Estados Unidos”, señalaron Moolenaar y Khanna en las cartas enviadas a las firmas investigadas.
La preocupación del Congreso refleja el creciente número de denuncias vinculadas a este tipo de fraudes en Wall Street. El Federal Bureau of Investigation informó recientemente que las denuncias relacionadas con esquemas pump-and-dump crecieron más de 300% interanual.
En paralelo, el Department of Justice logró presentar cargos penales contra diez personas vinculadas a estas redes y confiscó más de US$214 millones en ganancias obtenidas de manera fraudulenta.
La investigación también se inscribe en un esfuerzo más amplio de los reguladores estadounidenses por vigilar la actividad de intermediarios financieros que facilitan el acceso al mercado de capitales estadounidense a empresas extranjeras.
El año pasado, la U.S. Securities and Exchange Commission creó un grupo de trabajo específico para investigar a “guardianes del mercado”, como auditores y bancos colocadores, que puedan haber facilitado irregularidades en las salidas a bolsa de compañías de jurisdicciones como China.
Las pruebas contra los hijos del presidente Trump
Documentos públicos presentados ante la SEC indican que Dominari actuó como suscriptor en varias IPO de empresas chinas que posteriormente enfrentaron suspensiones de negociación o desplomes bursátiles superiores al 80%.
Las tres firmas financieras tienen plazo hasta esta semana para responder al requerimiento del Congreso y detallar su participación en esas operaciones.
El caso añade un componente político a la investigación. Dominari tiene oficinas en la Torre Trump de Nueva York y mantiene vínculos empresariales con proyectos en los que participan los hijos del presidente. Además, Trump Media & Technology Group —la compañía de medios asociada a la familia Trump— salió a bolsa en 2024 mediante una fusión con una empresa de adquisición especial, una operación en la que participó D Boral Capital.
Para los legisladores, el objetivo de la investigación es determinar si los intermediarios financieros estadounidenses cumplieron con los controles adecuados antes de facilitar el acceso de estas empresas al mercado bursátil.
En un momento de creciente rivalidad económica entre Washington y Beijing, el caso también refleja la preocupación de que los mercados financieros estadounidenses se conviertan en un canal para fraudes internacionales que terminan afectando a inversores minoristas dentro del propio país.
Más noticias en Urgente24
Lo que contó Marcos Galperin sobre Mercado Libre que alarma a millones: "Desaparece"
Finalissima 2026: La decisión radical de Qatar que impacta en Argentina y España
Crisis: Cierra una zapatería histórica y remata todo a precios ultra baratos
Mapa desolador: En rojo, provincias argentinas con pérdida de empresas y empleo
Carlos Maslatón contra Caputo: "Si el Gobierno pide plata para los bancos, es para afanarla"