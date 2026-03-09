Investigan a los hijos de Donald Trump por manipulación de acciones de empresas chinas

La preocupación del Congreso refleja el creciente número de denuncias vinculadas a este tipo de fraudes en Wall Street. El Federal Bureau of Investigation informó recientemente que las denuncias relacionadas con esquemas pump-and-dump crecieron más de 300% interanual.

En paralelo, el Department of Justice logró presentar cargos penales contra diez personas vinculadas a estas redes y confiscó más de US$214 millones en ganancias obtenidas de manera fraudulenta.

La investigación también se inscribe en un esfuerzo más amplio de los reguladores estadounidenses por vigilar la actividad de intermediarios financieros que facilitan el acceso al mercado de capitales estadounidense a empresas extranjeras.

El año pasado, la U.S. Securities and Exchange Commission creó un grupo de trabajo específico para investigar a “guardianes del mercado”, como auditores y bancos colocadores, que puedan haber facilitado irregularidades en las salidas a bolsa de compañías de jurisdicciones como China.

Las pruebas contra los hijos del presidente Trump

Documentos públicos presentados ante la SEC indican que Dominari actuó como suscriptor en varias IPO de empresas chinas que posteriormente enfrentaron suspensiones de negociación o desplomes bursátiles superiores al 80%.

Las tres firmas financieras tienen plazo hasta esta semana para responder al requerimiento del Congreso y detallar su participación en esas operaciones.

El caso añade un componente político a la investigación. Dominari tiene oficinas en la Torre Trump de Nueva York y mantiene vínculos empresariales con proyectos en los que participan los hijos del presidente. Además, Trump Media & Technology Group —la compañía de medios asociada a la familia Trump— salió a bolsa en 2024 mediante una fusión con una empresa de adquisición especial, una operación en la que participó D Boral Capital.

Para los legisladores, el objetivo de la investigación es determinar si los intermediarios financieros estadounidenses cumplieron con los controles adecuados antes de facilitar el acceso de estas empresas al mercado bursátil.

En un momento de creciente rivalidad económica entre Washington y Beijing, el caso también refleja la preocupación de que los mercados financieros estadounidenses se conviertan en un canal para fraudes internacionales que terminan afectando a inversores minoristas dentro del propio país.

