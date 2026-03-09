Petróleo sube 20 %; Campeones de Fórmula 1 contra las nuevas reglas; Epstein: mancha venenosa

urgente24
El barril de petróleo sube 20 % por la guerra de Irán; 2 campeones de Fórmula 1 contra las nuevas reglas; Epstein: una "mancha venenosa" que se extiende.

09 de marzo de 2026 - 19:54
Formula 1

La inestabilidad en Medio Oriente ha disparado las alertas globales tras el recrudecimiento del conflicto; el precio del petróleo alcanzó su nivel más alto en meses ante el temor de que una guerra de Irán contra potencias regionales bloquee el Estrecho de Ormuz, la arteria vital para el suministro energético mundial.

1-Bill Gates, Clinton, Musk, Trump, Zuckerberg y 2 príncipes no pueden zafar del Caso Epstein

El creador de Microsoft, el dueño de X, el CEO de Meta, el príncipe Bin Salman de Arabia Saudita, el príncipe Andrés de Inglaterra, el actual presidente de USA y el marido de Hillary Clinton están dentro de los expedientes del empresario pederasta que se suicidara en prisión en 2019.

Embed - Nadie puede acallar el impacto de los archivos Epstein

2-Escala la guerra en Irán y escala el precio del petróleo

El crudo llegó a subir un 20 % en apenas una ronda. Superó los US$ 100 el barril, un precio que no se registraba desde el inicio de la guerra de Ucrania, en 2022.

Embed - Petróleo: sube 20% por la escalada bélica en Medio Oriente

3-Los pilotos de Fórmula Uno preocupados por las nuevas reglamentaciones

El campeón del mundo, Lando Norris, dijo que "podrían registrarse graves accidentes" debido a que los coches deben bajar su velocidad en plena recta para recargar las baterías eléctricas.

