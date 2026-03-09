Científicos copiaron el cerebro de una mosca, lo metieron en una PC y cobró vida

image

El resultado: la mosca se mueve. Y lo hace de manera naturalista, con múltiples comportamientos distintos, sin que nadie le diga cómo hacerlo.

Mirá el video:

Embed - Eon Systems created a digital copy of a fruit fly brain using detailed brain-mapping data

¿Y por qué esto es un hito y no solo un experimento raro?

Porque nadie lo había hecho antes a esta escala. Proyectos anteriores, como OpenWorm, intentaron algo similar pero con apenas 302 neuronas. DeepMind y Janelia crearon una mosca virtual, pero animada con aprendizaje por refuerzo, no con un cerebro biológico real.

image Este es el primer cierre completo del ciclo sensoriomotor en una emulación cerebral derivada de un conectoma real.

El equipo de Eon ya apunta al siguiente objetivo: emular el cerebro de un ratón, con 70 millones de neuronas. Si escalan bien, el cerebro humano podría ser el paso siguiente.

El debate sobre consciencia simulada acaba de volverse urgente.

------------------------------------------------------------

