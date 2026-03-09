urgente24
CIENCIA FICCIÓN REAL

Científicos copiaron el cerebro de una mosca, lo metieron en una PC y cobró vida

Científicos lograron conectar una copia digital del cerebro de una mosca a un cuerpo simulado: el insecto virtual se movió solo.

09 de marzo de 2026 - 21:12
Un equipo de científicos logró algo que parecía ciencia ficción: emular por completo el cerebro de una mosca de la fruta, conectarlo a un cuerpo virtual y ver cómo ejecuta comportamientos reales sin ningún tipo de programación adicional. Sí, esto es de no creer.

image

El video que publicó Eon Systems PBC está generando furor en la comunidad científica y en redes.

¿Qué lograron exactamente los científicos?

No es animación. No es inteligencia artificial entrenada para imitar una mosca. Es una copia neurona por neurona del cerebro real del insecto, funcionando dentro de una simulación.

image

El resultado: la mosca se mueve. Y lo hace de manera naturalista, con múltiples comportamientos distintos, sin que nadie le diga cómo hacerlo.

Mirá el video:

Embed - Eon Systems created a digital copy of a fruit fly brain using detailed brain-mapping data

¿Y por qué esto es un hito y no solo un experimento raro?

Porque nadie lo había hecho antes a esta escala. Proyectos anteriores, como OpenWorm, intentaron algo similar pero con apenas 302 neuronas. DeepMind y Janelia crearon una mosca virtual, pero animada con aprendizaje por refuerzo, no con un cerebro biológico real.

image
Este es el primer cierre completo del ciclo sensoriomotor en una emulaci&oacute;n cerebral derivada de un conectoma real.

Este es el primer cierre completo del ciclo sensoriomotor en una emulación cerebral derivada de un conectoma real.

El equipo de Eon ya apunta al siguiente objetivo: emular el cerebro de un ratón, con 70 millones de neuronas. Si escalan bien, el cerebro humano podría ser el paso siguiente.

El debate sobre consciencia simulada acaba de volverse urgente.

------------------------------------------------------------

