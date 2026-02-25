Una vacuna universal sonaba descabellado, ahora estos científicos dicen que la crearon

Ahora bien, esta vacuna funciona muy diferente a otras.

Por lo general, las vacunas imitan parte de un patógeno para preparar al sistema inmunitario para reconocer y reaccionar rápidamente al patógeno real, explica la Universidad de Standford.

Sin embargo, esta nueva súper vacuna lo que imita es la forma en que las células inmunitarias se comunican entre sí durante una infección.

"Deja los glóbulos blancos en nuestros pulmones, llamados macrófagos, en "alerta ámbar" y listos para entrar en acción sin importar qué infección intente ingresar", detalla la BBC.

Nueva vacuna protege contra virus, bacterias y alergias a la vez

Para comprobar los efectos de la vacuna, los investigadores administraron la vacuna a ratones. Los vacunados estuvieron protegidos contra el SARS-CoV-2 y otros coronavirus durante al menos tres meses.

Pero, la vacuna mostró que era más poderosa de lo que los mismos científicos se imaginaban.

Los investigadores ampliaron sus pruebas a infecciones respiratorias bacterianas, como Staphylococcus aureus y Acinetobacter baumannii. Los ratones vacunados mostraron protección.

Esto no fue todo, luego quisieron ver el potencial de la vacuna contra otra cosa que afecta a los pulmones: alérgenos.

Expusieron, entonces, a los ratones a una proteína de los ácaros del polvo doméstico, que desencadena asma alérgica. La vacuna protegió a los ratones vacunados y mantuvieron las vías respiratorias despejadas.

"Creo que lo que tenemos es una vacuna universal contra diversas amenazas respiratorias", dijo Pulendran.

Ante los sorprendentes resultados, el próximo paso de los investigadores es probar la vacuna en humanos.

Mientras esto avanza, Bali Pulendran adelanta que ella cree que dos dosis del espray nasal serían suficientes para brindar protección en humanos, y que una vacuna respiratoria universal podría estar disponible de entre cinco a siete años.

“Imagina recibir un espray nasal en los meses de otoño que te proteja contra todos los virus respiratorios, como la COVID-19, la influenza, el virus respiratorio sincitial y el resfriado común, así como la neumonía bacteriana y los alérgenos de principios de primavera”, dijo Pulendran. “Eso transformaría la práctica médica”.

El estudio fue publicado en la revista Science.

