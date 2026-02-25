"La hago mierda": Santiago Maratea amenazó a Fernanda Iglesias y terminó denunciado

Embed Santi Maratea compartió un descargo luego de que una mujer denunciara en los medios presuntas irregularidades con una colecta que realizó para ayudar a un refugio que rescataba y rehabilitaba perros y gatos: "Ya tengo todas las pruebas, estoy muy tranquilo". https://t.co/sgNqeY5YfJ pic.twitter.com/vDuKr74U49 — MDZ Online (@mdzol) February 23, 2026

Ahora bien, acá hay algo que excede la pelea personal: cuando alguien decide concentrar donaciones millonarias en cuentas propias, sin estructura institucional detrás, el estándar de rendición de cuentas no puede ser el mínimo, porque se trata de confianza pública, y la confianza, cuando se erosiona, no se recupera con berrinches sino con documentación clara y ordenada.

Tras las amenazas a Fernanda Iglesias, la Justicia entró en escena

El conflicto escaló todavía más cuando Iglesias confirmó que inició acciones legales después de recibir mensajes de odio, algunos con amenazas dirigidas a su hijo que, según afirmó ella, provendrían de personas vinculadas a la base de fanáticos del influencer.

"La Justicia es para todos, no para lo que a ustedes les gusta", lanzó la periodista y también le respondió a quienes la cuestionaron: "Mostrame mi demanda, estás hablando al pedo como siempre".

En el medio se metió Tomás Dente, quien desde Entrometidos en la tele planteó que judicializar el cruce era un exceso. "La Justicia está para otra cosa, no para estas estupideces. Se dirimen cosas graves en los tribunales, no estamos para esto", sostuvo, y agregó que este tipo de demandas puede generar contrademandas innecesarias y saturar un sistema que ya está desbordado.

El cruce fuerte había tenido su primer round en Puro Show, donde Maratea se sintió expuesto y, al salir del estudio, criticó con dureza a la televisión, pese a haber aceptado la invitación para dar su versión. "No saben cómo me trataron", dijo en redes, en un descargo que va desde la bronca a la decepción, junto a una defensa cerrada de su trayectoria solidaria.

image Fernanda Iglesias judicializó el conflicto después de recibir amenazas, mientras Tomás Dente cuestionó llevar la pelea a Tribunales.

Acá el punto no es solo quién tiene razón, sino cómo se tramitan los conflictos cuando hay poder, dinero y audiencias masivas en juego. Si las amenazas existen, la Justicia es una herramienta legítima, aunque a algunos les parezca exagerado. Y si se manejan fondos que salen del bolsillo de miles de personas, los cuestionamientos forman parte del contrato social, aunque molesten.

Maratea construyó su identidad pública como alguien que vino "a intentar ayudar y dar una mano y construir un mundo un poco mejor", como él mismo expresó. Pero esa misión, si quiere sostenerse en el tiempo, necesita algo más que buenas intenciones: necesita transparencia sólida y un manejo responsable del discurso.

