Santiago Maratea volvió a meterse en polémica después de un video en el que lanza una frase violenta contra Fernanda Iglesias, en medio de nuevas acusaciones por el manejo de una colecta solidaria. Entre amenazas, un frente abierto en la Justicia y el cruce con la periodista, el conflicto escaló a un terreno mucho más áspero y difícil de desactivar.
SE PASÓ DE MACHISTA
"La hago mierda": Santiago Maratea amenazó a Fernanda Iglesias y terminó denunciado
Santiago Maratea explotó en vivo contra Fernanda Iglesias, hubo frases violentas, denuncias y ahora la pelea pasó de la tele a la Justicia. Escándalo total.
De ángel solidario a violento: el momento más incómodo de Santiago Maratea
El protagonista de esta historia es, otra vez, Santiago Maratea, el influencer que se construyó públicamente organizando colectas millonarias a través de Instagram y Mercado Pago, muchas veces con resultados concretos y visibles, pero también con cuestionamientos recurrentes sobre la falta de auditorías formales y mecanismos de control independientes.
La polémica reflotó por una colecta destinada a un hogar de rescate de animales y por el caso de una mujer a la que, según se denunció en televisión, le habría prometido una casa que no terminó de concretarse en los términos iniciales. En ese contexto, algunos usuarios en redes volvieron a cuestionar su transparencia y desempolvaron el apodo "Santi Manotea", una chicana que apunta a supuestas irregularidades históricas en algunas campañas.
Pero lo que cambió el clima fue el video que él mismo publicó, donde lanzó sin filtro: "A estas minas las haría mierda", frase dirigida a periodistas que lo vienen cuestionando, entre ellas Fernanda Iglesias.
En otros fragmentos de su descargo, Maratea dijo: "Hice tantísimas colectas, manejé millones de dólares, nunca hubo un problema", y también planteó el dilema que lo atraviesa: "¿Cómo me defiendo de lo que no hice?". Incluso adelantó que mostrará más de 150 transferencias para probar que el dinero fue utilizado para el fin anunciado.
Ahora bien, acá hay algo que excede la pelea personal: cuando alguien decide concentrar donaciones millonarias en cuentas propias, sin estructura institucional detrás, el estándar de rendición de cuentas no puede ser el mínimo, porque se trata de confianza pública, y la confianza, cuando se erosiona, no se recupera con berrinches sino con documentación clara y ordenada.
Tras las amenazas a Fernanda Iglesias, la Justicia entró en escena
El conflicto escaló todavía más cuando Iglesias confirmó que inició acciones legales después de recibir mensajes de odio, algunos con amenazas dirigidas a su hijo que, según afirmó ella, provendrían de personas vinculadas a la base de fanáticos del influencer.
"La Justicia es para todos, no para lo que a ustedes les gusta", lanzó la periodista y también le respondió a quienes la cuestionaron: "Mostrame mi demanda, estás hablando al pedo como siempre".
En el medio se metió Tomás Dente, quien desde Entrometidos en la tele planteó que judicializar el cruce era un exceso. "La Justicia está para otra cosa, no para estas estupideces. Se dirimen cosas graves en los tribunales, no estamos para esto", sostuvo, y agregó que este tipo de demandas puede generar contrademandas innecesarias y saturar un sistema que ya está desbordado.
El cruce fuerte había tenido su primer round en Puro Show, donde Maratea se sintió expuesto y, al salir del estudio, criticó con dureza a la televisión, pese a haber aceptado la invitación para dar su versión. "No saben cómo me trataron", dijo en redes, en un descargo que va desde la bronca a la decepción, junto a una defensa cerrada de su trayectoria solidaria.
Acá el punto no es solo quién tiene razón, sino cómo se tramitan los conflictos cuando hay poder, dinero y audiencias masivas en juego. Si las amenazas existen, la Justicia es una herramienta legítima, aunque a algunos les parezca exagerado. Y si se manejan fondos que salen del bolsillo de miles de personas, los cuestionamientos forman parte del contrato social, aunque molesten.
Maratea construyó su identidad pública como alguien que vino "a intentar ayudar y dar una mano y construir un mundo un poco mejor", como él mismo expresó. Pero esa misión, si quiere sostenerse en el tiempo, necesita algo más que buenas intenciones: necesita transparencia sólida y un manejo responsable del discurso.
----------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Dos multimillonarios amigos de Scott Bessent y Luis Caputo apuestan por YPF
Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...
ARCA tomó una decisión con el monotributo que hunde a los contribuyentes
Trigo y "timba" financiera salvan a Milei, pero el industricidio avanza
AFA: Sugestivo silencio de Milei, y las miradas apuntan a Santiago Caputo