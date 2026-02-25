La Cámara Argentina de Comercio sale en apoyo de Milei aunque los comercios queden "en el camino"

En cuanto al consumo, el dirigente empresarial afirmó que “hay un amesetamiento”, admitió que las ventas cayeron y que el sector “ no la está pasando bien”.

“Lo que hay es un amesetamiento. El consumo volaba, porque la gente sabía que el dinero en el bolsillo le quemaba y había que salir rápidamente a desprenderse”, justificó en relación con los niveles de inflación de la gestión de Alberto Fernández.

image Para Grinman hay una baja en el consumo pero con "amesetamiento" y confía en que se revertirá prontamente.

“Hoy eso no sucede, los precios están estables y, es cierto, el consumo ha mermado, pero, de a poquito, sabemos que esto va a funcionar”, añadió.

Sobre los despidos y cierres de fábricas que se vienen registrando desde 2025 y que en los últimos días tuvo como emblemático a la empresa FATE, Grinman lo desligó del sector que representa: “En el sector comercio, que sí medimos, entre las altas y bajas de personal, no hay caída, eso se mantiene estable, pero seguramente hay sectores que cierran”.

De la reunión con Adorni participaron Francisco Gismondi, de ADEBA; Adelmo Gabbi, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; Mario Grinman, de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios; Gustavo Weiss, de la Cámara Argentina de la Construcción; Nicolás Pino, de la Sociedad Rural Argentina; y Rodrigo Pérez Graziano, de la Unión Industrial Argentina, todos integrantes del denominado G6.

