En el marco de una preocupante caída del consumo que afecta principalmente al comercio, el titular de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman se reunió con el jefe de Gabinete Manuel Adorni, tras lo cual apoyó públicamente la política económica del Gobierno, aunque admitió que implicará el cierre de algunas empresas.
"SACRIFICIO"
La Cámara Argentina de Comercio sale en apoyo de Milei aunque los comercios queden "en el camino"
Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio, se reunió con Manuel Adorni y aceptó los “sacrificios” para alcanzar una “Argentina normal”.
“Sacrificio” y “comercios en el camino”
“Algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio que hay que pagar para tener una Argentina normal”, admitió Grinman en declaraciones este miércoles (25/2) a radio Mitre.
El titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), también reconoció que el país “no está atravesando un momento fácil”.
Sin embargo, Grinman expresó el apoyo de su espacio a la gestión Milei: “estamos dispuestos a apoyarlo con todo el sacrificio que se necesita para salir adelante”.
Consumo y “amesetamiento”
El martes (24/2), Grinman junto con otros titulares de cámaras, se reunió con Adorni en la Casa Rosada, quien les transmitió la ratificación del rumbo económico. En ese contexto, Grinman planteó que el comercio y otros sectores tendrán que tener paciencia: “Hay que buscarle la vuelta para que la Argentina entre en una estructura de bonanza; eso lleva tiempo para que afecte positivamente a todos los sectores”.
En cuanto al consumo, el dirigente empresarial afirmó que “hay un amesetamiento”, admitió que las ventas cayeron y que el sector “ no la está pasando bien”.
“Lo que hay es un amesetamiento. El consumo volaba, porque la gente sabía que el dinero en el bolsillo le quemaba y había que salir rápidamente a desprenderse”, justificó en relación con los niveles de inflación de la gestión de Alberto Fernández.
“Hoy eso no sucede, los precios están estables y, es cierto, el consumo ha mermado, pero, de a poquito, sabemos que esto va a funcionar”, añadió.
Sobre los despidos y cierres de fábricas que se vienen registrando desde 2025 y que en los últimos días tuvo como emblemático a la empresa FATE, Grinman lo desligó del sector que representa: “En el sector comercio, que sí medimos, entre las altas y bajas de personal, no hay caída, eso se mantiene estable, pero seguramente hay sectores que cierran”.
De la reunión con Adorni participaron Francisco Gismondi, de ADEBA; Adelmo Gabbi, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; Mario Grinman, de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios; Gustavo Weiss, de la Cámara Argentina de la Construcción; Nicolás Pino, de la Sociedad Rural Argentina; y Rodrigo Pérez Graziano, de la Unión Industrial Argentina, todos integrantes del denominado G6.
