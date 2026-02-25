Con viento de cola y menos peso, Aerolíneas Argentinas alcanzó nuevo superávit en 2025

aerolíneas argentinas.jpg Aerolíneas Argentinas cerró 2025 con superávit.

Aerolíneas Argentinas con superávit, la fórmula

Para llegar al resultado contable positivo, la administración actual de la empresa estatal ejecutó un sinfín de recortes operativos y de personal que le permitieron ahorrar costos. Además de cancelar rutas que no generaban ganancias, se aplicó una poda del 13% de la planta permanente de la empresa lo que permitió aminorar gastos en recursos humanos.

El plan de rutas se reorientó en torno a la competitividad de mercado. De esa manera, Aerolíneas Argentinas concentró recursos en destinos rentables y abandonó la finalidad conectiva que antes sostenía.

A ello se sumó el “viento de cola” que el mercado en general brindó durante 2025. Con el récord histórico de 50.646.921 pasajeros registrados, el sector tuvo su mejor registro y un incremento en la actividad del 9% interanual.

Esto no solo derivó en un superávit celebrado por la dirección de la compañía, sino también en otros efectos que no necesariamente serían bien recibidos en una empresa privada. Entre ellos, la caída de la participación en el mercado.

Si bien Aerolíneas Argentinas lideró las operaciones nacionales e internacionales en Argentina por su tamaño, en 2025 esa proporción tocó un piso del 54% respecto al techo heredado en 2023 del 64%.

Aerolíneas Argentinas A330 P.jpg Las caras de la nueva realidad de Aerolíneas Argentinas.

No todo es color de rosa

Esto último ha sido justificado por las autoridades de la empresa como un efecto necesario de la apertura competitiva propiciada por el Gobierno nacional. En cualquier caso, la línea aérea de bandera mermó su participación en 6 puntos para el cabotaje, segmento que creció en 17 millones de pasajeros.

Por otra parte, el plan de recorte también derivó en serias tensiones con el plantel de trabajadores que se desempeña en la empresa. Los conflictos derivaron en varios días de medidas de fuerza durante el año pasado, en un complejo escenario de negociaciones salariales que se encuentran actualmente frenadas.

De ese modo, el superávit celebrado por Aerolíneas Argentinas tendría dos caras. Una positiva para el Estado sin tener que aportar a la operatividad de la empresa aérea, y otra negativa que reduce el alcance y el impacto de las operaciones, además de quedar lejos de desplegar su pleno potencial para generar divisas.

