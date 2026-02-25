La dirección de Aerolíneas Argentinas dio a conocer al público un nuevo superávit en el ejercicio 2025. La compañía estatal acumuló ganancias por 112,7 millones de dólares y duplicó la performance contable del 2024, cuando habría cortado la racha deficitaria de décadas.
USD112 MILLONES
Con viento de cola y menos peso, Aerolíneas Argentinas alcanzó nuevo superávit en 2025
Aerolíneas Argentinas reportó un nuevo y mejorado superávit en 2025. La fórmula para conseguirlo y las condiciones de mercado.
Este nuevo saldo positivo fue destacado por la directiva ya que, además, los costos operativos no necesitaron de recursos públicos para ser saldados. Algo que resulta una prioridad para la administración libertaria de Javier Milei, que todavía resguarda intenciones de privatización sobre la línea aérea de bandera.
La facturación total de Aerolíneas Argentinas en el 2025 rondó los 2.200 millones de dólares. Los pasajeros transportados alcanzaron los 12.781.016 y las horas de vuelo acumuladas fueron las mismas que en 2024.
Según la administración de Fabián Lombardo, la empresa también logró reducir la deuda acumulada con bancos, estimada actualmente en poco más de 200 millones de dólares. Esto último permitió avanzar en una renovación de la flota con la incorporación de 18 aeronaves nuevas que llegarán a reemplazo de máquinas que están a punto de superar su estado operativo óptimo.
Según Lombardo, la política actual de Aerolíneas Argentinas corre en línea con la reducción de costos y la maximización de la rentabilidad. Un rumbo que no necesariamente apunta al crecimiento.
Aerolíneas Argentinas con superávit, la fórmula
Para llegar al resultado contable positivo, la administración actual de la empresa estatal ejecutó un sinfín de recortes operativos y de personal que le permitieron ahorrar costos. Además de cancelar rutas que no generaban ganancias, se aplicó una poda del 13% de la planta permanente de la empresa lo que permitió aminorar gastos en recursos humanos.
El plan de rutas se reorientó en torno a la competitividad de mercado. De esa manera, Aerolíneas Argentinas concentró recursos en destinos rentables y abandonó la finalidad conectiva que antes sostenía.
A ello se sumó el “viento de cola” que el mercado en general brindó durante 2025. Con el récord histórico de 50.646.921 pasajeros registrados, el sector tuvo su mejor registro y un incremento en la actividad del 9% interanual.
Esto no solo derivó en un superávit celebrado por la dirección de la compañía, sino también en otros efectos que no necesariamente serían bien recibidos en una empresa privada. Entre ellos, la caída de la participación en el mercado.
Si bien Aerolíneas Argentinas lideró las operaciones nacionales e internacionales en Argentina por su tamaño, en 2025 esa proporción tocó un piso del 54% respecto al techo heredado en 2023 del 64%.
No todo es color de rosa
Esto último ha sido justificado por las autoridades de la empresa como un efecto necesario de la apertura competitiva propiciada por el Gobierno nacional. En cualquier caso, la línea aérea de bandera mermó su participación en 6 puntos para el cabotaje, segmento que creció en 17 millones de pasajeros.
Por otra parte, el plan de recorte también derivó en serias tensiones con el plantel de trabajadores que se desempeña en la empresa. Los conflictos derivaron en varios días de medidas de fuerza durante el año pasado, en un complejo escenario de negociaciones salariales que se encuentran actualmente frenadas.
De ese modo, el superávit celebrado por Aerolíneas Argentinas tendría dos caras. Una positiva para el Estado sin tener que aportar a la operatividad de la empresa aérea, y otra negativa que reduce el alcance y el impacto de las operaciones, además de quedar lejos de desplegar su pleno potencial para generar divisas.
Más noticias en Urgente24:
Llegan fuertes aumentos de tarifas y servicios en marzo
Trump: "Nuestra nación está de vuelta, más grande, mejor, más fuerte, más rica que nunca"
Trump entregó la Medalla de Honor del Congreso Nacional al piloto que "extrajo" a Maduro
ARCA tomó una decisión con el monotributo que hunde a los contribuyentes