Aerolíneas Argentinas repatriará turistas varados en Florianópolis (Brasil)

Aerolíneas Argentinas configuró un vuelo especial para repatriar turistas varados en Florianópolis (Brasil) producto del paro cegetista.

20 de febrero de 2026 - 19:25
Parte de los aviones de Aerolíneas, permanecieron en tierra por el paro.

Aerolíneas Argentinas informó en la tarde del viernes 20/02 que programó un vuelo especial para los argentinos que se encuentran varados en la ciudad brasileña de Florianópolis.

De acuerdo con la empresa, la máquina partirá a las 00:30 del sábado 21 de febrero con destino a Buenos Aires. La transportadora detalló

Al tratarse de un vuelo regional la compañía debe contar con las autorizaciones correspondientes de la autoridad aeronáutica local antes de poder confirmar formalmente la operación en estos casos.

Un Embraer 190 en vuelo especial desde Florianópolis, traerá turistas varados por el paro del jueves 19

A su vez, subrayó que coordina con otras firmas brindar alternativas a los pasajeros, con el objetivo de que pueda completar sus itinerarios.

El comunicado de la compañía remató.

Lamentamos los inconvenientes que esta situación haya ocasionado en los planes de viaje de nuestros pasajeros

