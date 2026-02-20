Aerolíneas Argentinas informó en la tarde del viernes 20/02 que programó un vuelo especial para los argentinos que se encuentran varados en la ciudad brasileña de Florianópolis.
CONSECUENCIAS DEL PARO
Aerolíneas Argentinas repatriará turistas varados en Florianópolis (Brasil)
Aerolíneas Argentinas configuró un vuelo especial para repatriar turistas varados en Florianópolis (Brasil) producto del paro cegetista.
De acuerdo con la empresa, la máquina partirá a las 00:30 del sábado 21 de febrero con destino a Buenos Aires. La transportadora detalló
A su vez, subrayó que coordina con otras firmas brindar alternativas a los pasajeros, con el objetivo de que pueda completar sus itinerarios.
El comunicado de la compañía remató.
