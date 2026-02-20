Boca está a horas de disputar un encuentro clave contra Racing por el Torneo Apertura pero más allá de esto la gran noticia que repercute en el Xeneize es la llegada de Adam Bareiro. Ahora que llegó el 9 que estaba necesitando Claudio Úbeda, Juan Román Riquelme tomó una decisión de mercado de cara a los próximos días.
MERCADO DE PASES
Sacudón en Boca por la última decisión de Riquelme tras la llegada de Bareiro
En medio de un mercado de pases más que convulsionado, Juan Román Riquelme tomó una decisión clave en Boca.
El mercado de pases de Boca viene siendo más que particular ya que las caras nuevas van llegando muy de a poco y con el campeonato en marcha. Los primeros dos jugadores en llegar fueron Ángel Romero y Santiago Ascacíbar, y ahora el que se suma a la lista de refuerzos es Adam Bareiro, quien llegó hoy a la Argentina desde Brasil para hacerse la revisión médica y firmar su contrato.
La llegada de Bareiro parecía ser la última incorporación de Boca en este mercado de pases teniendo en cuenta que su arribo se dio gracias al cupo extra que se obtuvo por la lesión de Rodrigo Battaglia y que en la actualidad el Xeneize no cuenta con un permiso especial para ir a buscar otro jugador. Sin embargo, Juan Román Riquelme tiene un plan.
Boca sigue en el mercado de pases
“Uno más puede llegar", le reveló una fuente de Boca al Diario Olé, por lo que está claro que el Xeneize no está para nada retirado del mercado de pases y esto tiene lógica teniendo en cuenta que de entrada lo que fue a buscar Juan Román Riquelme fue un extremo, una posición que todavía no cubrió. Ahora lo que debe conseguir primero que nada es un cupo.
Para eso lo que buscará Boca es prestar o transferir un jugador al exterior, ya sea del plantel de primera o de Reserva. Con esto, el Xeneize tendrá tiempo hasta el 10 de marzo para ir a la carga por un jugador más, para completar un plantel que tiene algunas necesidades en el sector ofensivo sobre todas las cosas por la enorme cantidad de lesiones que viene teniendo el plantel.
El nombre que sigue sonando en Boca ahora mismo es que el de Edwuin Cetré, una negociación que todavía no se reactivó luego de lo que fue el freno en la operación producto del problema de rodilla que se le encontró al colombiano en la revisión médica. El Xeneize quiere sumarlo a préstamo con opción de compra pero Estudiantes está reticente a dejar ir al delantero por esta vía, por lo que la situación sigue en Stand By.
Más en GOLAZO24
Impacto en River por la revelación de Filipe Luis sobre Gallardo
Rubén Darío Insúa confirmó su decisión ante un llamado de Riquelme para dirigir Boca