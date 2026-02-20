El fallo de la Corte Suprema de USA destruye el acuerdo de comercio de Milei / Quirno

El punto es: ¿Cómo impacta este fallo en el Acuerdo Estados Unidos-Argentina? Porque la mayoría de las concesiones de Argentina fueron para evitar aranceles.

Argentina concedió normas técnicas, sanitarias, digitales, propiedad intelectual, servicios, compras, datos, etc., a cambio de que Estados Unidos moderaba aranceles adicionales.

Ahora bien, si el fallo de la Corte Suprema de EE.UU. dejó sin sustento la amenaza arancelaria que dio origen a la negociación, ¿qué justificación subsiste para que Argentina mantenga intactas concesiones estructurales que fueron otorgadas precisamente para evitar esos aranceles? Ahora bien, si el fallo de la Corte Suprema de EE.UU. dejó sin sustento la amenaza arancelaria que dio origen a la negociación, ¿qué justificación subsiste para que Argentina mantenga intactas concesiones estructurales que fueron otorgadas precisamente para evitar esos aranceles?

image Donald Trump complicado por ignorar al Parlamento en su política de arancels.

US$ 130.000 Millones

En USA hay un océano de enigmas por delante. USA ha recaudado ya US$ 130.000 millones por esos aranceles vigentes a otros países. ¿Qué sucede ahora con ese dinero?

Politico.com/:

Los jueces no ordenaron a la Administración Trump que reembolsara a los importadores los aranceles ya pagados, ni detallaron cómo debería funcionar dicho reembolso. Esto probablemente deja al Tribunal de Comercio Internacional de USA la responsabilidad de resolver una maraña de cuestiones legales relacionadas con posibles reembolsos.

Según la legislación aduanera, las solicitudes de reembolso de aranceles suelen tramitarse a través de este tribunal especializado en comercio, con sede en Nueva York, y son procesadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

En una opinión disidente, el juez Brett Kavanaugh advirtió que el proceso de reembolso será un desastre, haciéndose eco de la descripción de la jueza Amy Coney Barrett durante los argumentos orales. No obstante, Barrett se unió al fallo mayoritario en contra de las obligaciones de Trump.

“El Tribunal no dice nada hoy sobre si el Gobierno debería devolver los miles de millones de dólares que ha cobrado a los importadores, y en caso afirmativo, cómo”, escribió Kavanaugh, añadiendo que “los reembolsos de miles de millones de dólares tendrían consecuencias significativas para el Tesoro de Estados Unidos”.

(...) En una publicación en Truth Social el mes pasado, Trump advirtió que la eliminación de los aranceles podría obligar a USA a reembolsar cientos de miles de millones de dólares —posiblemente billones de dólares si se consideran las inversiones relacionadas—, calificando tal escenario de «un completo desastre» que sería «casi imposible de pagar para nuestro país».

Los expertos en comercio y aduanas coinciden en que cualquier posible proceso de reembolso será una “pesadilla” logística tanto para el gobierno federal como para las empresas que buscan una compensación, y que es probable que haya litigios.

"Supongo que la gente de Trump se opondrá a la idea de los reembolsos, y eso será lo próximo que se tramite en los tribunales", declaró Wilbur Ross, secretario de Comercio del primer mandato de Trump, en una entrevista. "Habrá más litigios".

Eso crearía una “carga particularmente injusta para los importadores más pequeños”, dijo Scott Lincicome, vicepresidente de economía general del libertario Cato Institute, señalando que “carecen de los recursos para litigar reclamos de reembolsos arancelarios”.

El Departamento de Justicia y las partes en el litigio arancelario ya han pedido al Tribunal de Comercio Internacional que establezca un comité directivo para coordinar los más de 1.000 casos relacionados con reembolsos que están pendientes, una medida común en disputas comerciales grandes y complejas.

En presentaciones judiciales, el Departamento de Justicia ha reconocido que si se determina que los aranceles son ilegales, los importadores probablemente tendrían derecho a reembolsos, que CBP procesaría, principalmente a través de su sistema de Entorno Comercial Automatizado, a medida que la agencia realiza la transición a pagos de reembolsos totalmente electrónicos.

(...) “Confiamos en la capacidad de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para actuar con rapidez y brindar orientación clara a las empresas estadounidenses sobre cómo obtener reembolsos por los aranceles que se cobraron ilegalmente”, dijo el presidente de la Asociación Estadounidense de Ropa y Calzado, Steve Lamar, en un comunicado."

michel Guillermo Michel, un especialista en aranceles.

Enojo total de Trump

La furia de Trump con la Corte Suprema es importante, y dijo que estaba "avergonzado de ciertos miembros de la Corte".

Son muy antipatriotas y desleales a nuestra Constitución. En mi opinión, la Corte Suprema se ha dejado influir por intereses extranjeros y por un movimiento político mucho más pequeño de lo que la gente podría imaginar. Es un movimiento pequeño, declaró Trump a los periodistas en una rueda de prensa en la Casa Blanca tras la trascendental decisión. Son muy antipatriotas y desleales a nuestra Constitución. En mi opinión, la Corte Suprema se ha dejado influir por intereses extranjeros y por un movimiento político mucho más pequeño de lo que la gente podría imaginar. Es un movimiento pequeño, declaró Trump a los periodistas en una rueda de prensa en la Casa Blanca tras la trascendental decisión.

“Quiero agradecer y felicitar a los jueces Thomas Alito y [Brett] Kavanaugh por su fortaleza, sabiduría y amor por nuestro país, que ahora mismo está muy orgulloso de ellos”, dijo, refiriéndose a los jueces disidentes.

Trump nombró a Kavanaugh durante su 1er. mandato presidencial.

En cambio los jueces Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, también nominados por Trump durante su 1er. mandato, fallaron junto con el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y los 3 jueces liberales del Tribunal Supremo para considerar ilegal el uso de los poderes de emergencia por parte de Trump.

Trump agregó a TheHill.com/ sobre Thomas y Alito: "Son grandes jueces. Eso es todo lo que puedo decir. Y espero que duren mucho tiempo. Espero que gocen de buena salud. Son personas excepcionales."

-----------

Otras noticias en Urgente24:

Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia

Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate

Derrumbe total: Supermercado La Anónima en rojo vivo con el consumo por el piso y deudas impagables

Destapan la posible relación gay de Pedro Pascal: Las fotos que arden en redes

Falleció el actor Eric Dane por ELA y dejó una lección que incomoda a todo Hollywood