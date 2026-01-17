Donald Trump subirá aranceles en países que se opongan a la venta de Groenlandia

Luego reflexionó

Durante muchos años hemos subvencionado a Dinamarca, y a todos los países de la Unión Europea y a otros, sin cobrarles aranceles ni ninguna otra forma de remuneración. Ahora, tras siglos, es hora de que Dinamarca devuelva - ¡está en juego la paz mundial! China y Rusia quieren Groenlandia, y Dinamarca no puede hacer nada al respecto

A reglón seguido acotó

Actualmente tienen dos trineos para perros como protección, uno añadido recientemente. Solo Estados Unidos de América puede jugar en este juego, ¡y con mucho éxito! Nadie tocará este sagrado trozo de tierra, especialmente porque está en juego la Seguridad Nacional de Estados Unidos y del mundo en general

Entre otros puntos señaló:

"Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia han viajado a Groenlandia, con fines desconocidos. Esta es una situación muy peligrosa para la Seguridad, Protección y Supervivencia de nuestro Planeta”

“Estos países, que están jugando a este juego tan peligroso, han puesto en juego un nivel de riesgo que no es sostenible ni sostenible. Por lo tanto, es imprescindible que, para proteger la Paz y la Seguridad Globales, se tomen medidas contundentes para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente y sin cuestionamientos”, señaló el presidente.

Tras explicar las razones que lo llevan a tomar para su país tal porción de territorio anunció que

A partir del 1 de febrero de 2026, todos los países mencionados anteriormente (Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia) pagarán un arancel del 10% sobre cualquier mercancía enviada a Estados Unidos de América. El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25%. Este arancel será vencido y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia

Trump recordó que “Estados Unidos lleva más de 150 años intentando realizar esta transacción. Muchos presidentes lo han intentado, y con razón, pero Dinamarca siempre se ha negado. Ahora, debido a la Cúpula Dorada y los Sistemas de Armas Modernos, tanto ofensivos como defensivos, la necesidad de adquirir es especialmente importante"

Groenlandia.jpg Donald Trump especula con los deshielos en las proximidades de Groenlandia

Protestas en la isla

El anuncio de Trump se dio el mismo día que unas 5.000 personas en Nuuk, la capital de Groenlandia, desafiaron temperaturas bajo cero, lluvia y calles heladas para marchar en un acto en apoyo a su propia autogestión. Algunos llevaban carteles con mensajes como "Nosotros moldeamos nuestro futuro", "Groenlandia no está en venta" y "Groenlandia ya es grande." Se unieron a ellos miles de personas en actos por todo el reino danés.

Área estratégica

Groenlandia ubicada entre América del Norte y Europa, es un punto privilegiado para la defensa de Estados Unidos y el control del Atlántico Norte. Allí funciona desde hace décadas una base militar estadounidense central vital para radares y sistemas de alerta temprana ante posibles amenazas que lleguen por el Ártico.

Moscú por su parte, amplió su presencia militar en el Ártico para ganar terreno con inversiones e infraestructura en la región, algo que en Washington se mira con creciente alarma, refiere el medio Clarín.

