El presidente Donald Trump anunció el sábado (17/01) que impondrá un 10% de aranceles desde el 1 de febrero (un 25% a partir de junio) a 8 países europeos si no logra comprar Groenlandia, territorio que considera estratégico para los intereses de USA.
Donald Trump subirá aranceles en países que se opongan a la venta de Groenlandia
A través de su red social, Donald Trump insistió en reclamar que los europeos negocien el territorio bajo protección de Dinamarca.
La medida alcanza a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia y permanecerá en vigor “hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”.
La amenaza de aranceles implica una escalada drástica y potencialmente peligrosa entre Trump y aliados de la OTAN,
Trump asegura que Estados Unidos necesita anexar la isla, que es territorio autónomo danés, por razones de seguridad nacional. El mandatario escribió
"Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia han viajado a Groenlandia, con fines desconocidos. Esta es una situación muy peligrosa para la Seguridad, Protección y Supervivencia de nuestro Planeta”
“Estos países, que están jugando a este juego tan peligroso, han puesto en juego un nivel de riesgo que no es sostenible ni sostenible. Por lo tanto, es imprescindible que, para proteger la Paz y la Seguridad Globales, se tomen medidas contundentes para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente y sin cuestionamientos”, señaló el presidente.
Tras explicar las razones que lo llevan a tomar para su país tal porción de territorio anunció que
Trump recordó que “Estados Unidos lleva más de 150 años intentando realizar esta transacción. Muchos presidentes lo han intentado, y con razón, pero Dinamarca siempre se ha negado. Ahora, debido a la Cúpula Dorada y los Sistemas de Armas Modernos, tanto ofensivos como defensivos, la necesidad de adquirir es especialmente importante"
Protestas en la isla
El anuncio de Trump se dio el mismo día que unas 5.000 personas en Nuuk, la capital de Groenlandia, desafiaron temperaturas bajo cero, lluvia y calles heladas para marchar en un acto en apoyo a su propia autogestión. Algunos llevaban carteles con mensajes como "Nosotros moldeamos nuestro futuro", "Groenlandia no está en venta" y "Groenlandia ya es grande." Se unieron a ellos miles de personas en actos por todo el reino danés.
Área estratégica
Groenlandia ubicada entre América del Norte y Europa, es un punto privilegiado para la defensa de Estados Unidos y el control del Atlántico Norte. Allí funciona desde hace décadas una base militar estadounidense central vital para radares y sistemas de alerta temprana ante posibles amenazas que lleguen por el Ártico.
Moscú por su parte, amplió su presencia militar en el Ártico para ganar terreno con inversiones e infraestructura en la región, algo que en Washington se mira con creciente alarma, refiere el medio Clarín.
