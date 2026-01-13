La miniserie de 8 capítulos que gustó tanto que dejó al público pidiendo más

Kelcie Mattson de Collider también sumó su perspectiva: "La serie, un thriller extraordinariamente apasionante y un drama familiar exquisitamente tierno, hace justicia a sus sobrecogedores objetivos a pesar de que carece de ciertos puntos de vista clave".

image "Long Bright River", disponible en HBO Max.

En simples palabras, si te gustan las historias que combinan tensión policial con dramas humanos, esta propuesta merece estar en tu radar. Ocho episodios que se devoran en un suspiro.

