HBO Max, la reconocida plataforma de streaming, volvió a dar en el clavo con esta miniserie. "Long Bright River" —conocida en español como "El largo río de las almas"— llegó en 2025 y rápidamente se convirtió en uno de esos fenómenos que generan conversaciones.
"UN THRILLER EXTRAORDINARIO"
La miniserie de 8 capítulos que gustó tanto que dejó al público pidiendo más
Asesinatos, patrullajes y una búsqueda personal avanzan en paralelo en esta miniserie donde HBO Max apuesta por el thriller urbano.
La trama nos sumerge en las calles grises de un barrio de Filadelfia devastado por la crisis de los opioides, esa epidemia silenciosa que arrasó comunidades enteras en Estados Unidos. Acá conocemos a Mickey, una oficial de policía que recorre esas mismas calles intentando mantener el orden en medio del caos. Pero su labor se vuelve desesperantemente personal cuando su hermana Kacey, quien lucha contra la adicción, desaparece en circunstancias inquietantes. Lo que complica todo aún más es que, justo en ese momento, comienzan a aparecer cuerpos sin vida en la zona.
Mickey no puede evitar obsesionarse con dos búsquedas simultáneas: encontrar al asesino que aterroriza el vecindario y dar con su hermana antes de que sea demasiado tarde. A medida que avanza en su investigación, empieza a darse cuenta de que su propia historia familiar podría tener conexiones directas con los crímenes que intenta resolver. Esa mezcla entre lo profesional y lo íntimo es justamente lo que hace que esta miniserie sea tan potente.
Detrás de cámaras, Liz Moore y Nikki Toscano asumieron tanto la dirección como la creación de este proyecto, y el resultado habla por sí solo. En cuanto al elenco, Amanda Seyfried lidera el barco con una actuación que ya está dando que hablar. La acompañan nombres de peso como Ashleigh Cummings, Perry Mattfeld, Nicholas Pinnock, Callum Vinson, Matthew del Negro, John Doman y Dash Mihok, entre otros.
Críticos resaltan a Amanda Seyfried como eje de la miniserie
En cuanto a la recepción crítica, la misma no tardó en llegar. Thelma Adams, de The Wrap, fue contundente al afirmar: "Con su potente ambientación, sus secuencias policiales y el retorcido argumento de las hermanas, es una obra imprescindible para los amantes de los dramas policiacos familiares disfuncionales protagonizados por mujeres". Por su parte, Richard Roeper del Chicago Sun-Times destacó: "Amanda Seyfried mantiene la racha de buenas interpretaciones (...) El tenso thriller de misterio de Peacock retrata una Filadelfia de clase trabajadora que se siente auténtica hasta la médula".
Kelcie Mattson de Collider también sumó su perspectiva: "La serie, un thriller extraordinariamente apasionante y un drama familiar exquisitamente tierno, hace justicia a sus sobrecogedores objetivos a pesar de que carece de ciertos puntos de vista clave".
En simples palabras, si te gustan las historias que combinan tensión policial con dramas humanos, esta propuesta merece estar en tu radar. Ocho episodios que se devoran en un suspiro.
