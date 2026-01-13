Trump choca de frente con Jerome Powell y líderes respaldan al presidente de la Fed

Reuters publicó que los directores del Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y otras nueve instituciones remarcaron:

La independencia de los bancos centrales es una piedra angular de la estabilidad de precios, financiera y económica en interés de los ciudadanos a los que servimos. La independencia de los bancos centrales es una piedra angular de la estabilidad de precios, financiera y económica en interés de los ciudadanos a los que servimos.

Jamie Dimon, director de JP Morgan Chase, también respaldo a Powell y enfatizó en la importancia de respetar la independencia de la Fed. Agregó que cualquier cosa que socave esa autonomía “probablemente no sea una buena idea”, según publicó Financial Times. Además detalló:

Y, en mi opinión, tendrá la consecuencia contraria. Aumentará las expectativas de inflación y probablemente subirá las tasas con el tiempo. Y, en mi opinión, tendrá la consecuencia contraria. Aumentará las expectativas de inflación y probablemente subirá las tasas con el tiempo.

Inflación en Estados Unidos

Hoy, 13/01, se conocieron los datos del índice de precios al consumidor (IPC) de diciembre en Estados Unidos. La tasa de inflación anual cerró en 2,7%, tal como se esperaba.

Este es uno de los datos más importantes que utiliza la Fed para determinar el movimiento en las tasas de interés, de la mano de los datos sobre el nivel de desempleo, que publica la Oficina de Estadísticas de Empleo (BLS, por sus siglas en inglés), que aún no se publicaron.

Sin embargo, un informe del departamento de Trabajo registró una caída en el desempleo en diciembre al 4,4% y una creación de empleo menor a la esperada. Surgieron 50.000 puestos de los 56.000 proyectados.

La géneses del conflicto por una obra de la Fed

El conflicto, que se venía gestando desde hace meses debido a discrepancias sobre política monetaria, se intensificó cuando el DOJ envió citaciones del gran jurado a la Reserva Federal la semana pasada. Allí lo amenazaban con posibles cargos criminales en relación con el testimonio que Powell ofreció en junio de 2025 ante el Comité Bancario del Senado sobre el proyecto de renovación de la sede de la Fed en Washington D.C.

La obra, que ha disparado costos hasta alrededor de US$ 2.500 millones, se ha convertido en el epicentro de la controversia después de que legisladores republicanos insistieran en que Powell pudo haber tergiversado detalles durante el testimonio. El DOJ respalda la investigación bajo la premisa de indagar si Powell proporcionó información incorrecta o falsa, lo que podría constituir un delito.

La palabra de Jerome Powell

“Esta nueva amenaza no se trata de mi testimonio ni de la renovación, sino de si la Fed continuará fijando tasas de interés con base en datos económicos en lugar de ceder a la presión política”, respondió Powell en un comunicado público en video emitido el domingo 11/01 por la noche.

El presidente de la Fed calificó la investigación como un intento sin precedentes de imponer coerción política sobre el banco central y defendió la legitimidad de sus respuestas ante el Congreso.

La disputa monetaria, que incluye repetidas exigencias de Trump para que la Fed reduzca más agresivamente las tasas de interés, ha enardecido a los mercados y a sectores políticos. Tanto el mercado de divisas como los inversores reaccionaron con nerviosismo: el dólar se debilitó mientras el oro ganaba terreno, reflejando inquietudes sobre la independencia de la política monetaria estadounidense.

Más allá de los aspectos técnicos, la confrontación ha abierto un debate profundo sobre los límites de la interferencia política en un banco central considerado clave para la estabilidad económica.

Mientras el calendario avanza, con el mandato de Powell que termina en mayo, Washington enfrenta una encrucijada histórica. Las respuestas en las próximas semanas darán forma al futuro de la Fed y al papel que desempeñará en la economía global.

Más contenidos en Urgente24

La miniserie de 6 capítulos que la crítica ovaciona y el público devora

El Trece y su mala suerte: Apostó por una conductora y la bombardearon en redes

Nuevos amores obligan a 'blanquear' la ruptura de Mauricio Macri y Juliana Awada

Salud: El Gobierno anticipa el fin de dos prepagas históricas y problemas en una obra social

Confirmaron por fin con quién habría engañado Mauricio Macri a Juliana Awada