El pasado 2 de enero, los mástiles de la Casa Rosada y de la Plaza de Mayo amanecieron sin sus respectivas banderas argentinas izadas, algo totalmente inusual. Pero aún más inusual es que, 11 días después, las banderas nacionales brillen por su ausencia.
INÉDITO
Bochorno: 11 días sin bandera argentina en Casa Rosada y Plaza de Mayo
Desde el 2 de enero, la bandera nacional no flamea en Casa Rosada ni en Plaza de Mayo, algo que no había ocurrido nunca, al menos durante tantos días.
¿Usted se imagina, por ejemplo, que en la fachada de la Casa Blanca no flamee la bandera de Estados Unidos? Un bochorno...
De acuerdo a lo informado por el periodista Fabián Waldman en LaPatriadaweb.com.ar, la explicación oficial es que los mástiles estaban rotos y por eso no se izaron las banderas.
Cabe destacar que el mantenimiento del mástil de Casa Rosada corresponde al Gobierno nacional (específicamente a la Casa Militar), mientras que el de Plaza de Mayo - frente al monumento al General Belgrano-, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
“Ambos mástiles están rotos. La información del de la Plaza la tiene la ciudad y el nuestro con mantenimiento de acá”, explicó una fuente de la Casa Rosada al citado medio. Tras haber transcurrido 11 días, aún no se ha solucionado el problema en ninguno de los dos pabellones patrios.
¿Tan difícil es arreglar un mástil? ¿O es que no les importa que la bandera argentina esté izada como corresponde? ¿Ineficiencia, negligencia o desinterés? Muy extraño...
Comienzan las repercusiones en X y hay enojo:
