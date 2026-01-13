Bochorno: 11 días sin bandera argentina en Casa Rosada y Plaza de Mayo

¿Tan difícil es arreglar un mástil? ¿O es que no les importa que la bandera argentina esté izada como corresponde? ¿Ineficiencia, negligencia o desinterés? Muy extraño...

image

Comienzan las repercusiones en X y hay enojo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaEstamosViendo/status/2011115853853438153&partner=&hide_thread=false Más de diez días sin izar la bandera en Casa Rosada ni en Plaza de Mayo. El 2 de enero desaparecieron y no volvieron nunca más. Jamás pasó en la historia argentina. La única patria que sienten estos tipos es la patria financiera. pic.twitter.com/PAMhIN1Csf — La estamos viendo (@LaEstamosViendo) January 13, 2026

image

----------

