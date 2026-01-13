Hillary y Bill Clinton se niegan a comparecer en el Capitolio por Jeffrey Espstein

image El expresidente estadounidense Bill Clinton aparece junto a Jeffrey Epstein en una imagen publicada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 19 de diciembre de 2025, como parte de una investigación sobre el difunto financiero y delincuente sexual convicto.

La citación de comparecencia del exmatrimonio presidencial se produce tras la revelación de la primera tanda de documentos del caso Epstein, liberados por el Departamento de Justicia de EE. UU. gracias a una ley del Congreso apoyada por ambos partidos. Esta divulgación expone miles de archivos con correos electrónicos, registros de vuelo (en los que se mencionan figuras como Trump), fotos (como la de Bill Clinton junto al pederasta y otra persona en un jacuzzi) y testimonios.

Sin embargo, muchos de estos documentos están censurados para proteger a las víctimas, y la divulgación aún es parcial, con críticas sobre la información retenida, incluyendo detalles sobre posibles cómplices y vínculos financieros con bancos como JPMorgan.

image Bill Clinton fue presidente de los Estados Unidos de 1993 hasta 2001.

El actual presidente de EE.UU, Donald Trump, también aparece mencionado en la serie de documentos de Epstein publicados por el Departamento de Justicia. Los documentos judiciales detallan que Epstein supuestamente presentó a una niña de 14 años a Trump en su complejo Mar-a-Lago, en Florida.

Durante el supuesto encuentro en la década de 1990, Epstein le dio un codazo a Trump y "le preguntó en tono jocoso", en referencia a la niña: "Esta es buena, ¿verdad?", según el documento. Trump sonrió y asintió con la cabeza. El documento dice que "ambos se rieron" y que la niña se sintió incómoda.

La víctima alega que Epstein la preparó y abusó de ella durante muchos años.

Los republicanos piden declarar a Bill Clinton en desacato por no testificar por el caso Epstein

El exmandatario demócrata Bill Clinton y su esposa y ex secretaria de Estado durante la presidencia de Obama, Hillary, rechazaron comparecer este martes ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, liderado por el republicano James Corter, alegando persecución e impugnando la legalidad de las citaciones.

Los Clinton, a través de un comunicado, criticaron duramente los intentos de un comité controlado por los republicanos, calificándolos de "legalmente inválidos", y le informaron al presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer, que no comparecerían en el marco de un proceso "literalmente diseñado para resultar en nuestro encarcelamiento".

image El Departamento de Justicia dijo que no se publicarían todos los archivos de golpe.

Los Clinton sostuvieron a viva voz que las citaciones "no son más que una estratagema para intentar avergonzar a los rivales políticos, como ha ordenado el presidente Trump".

"Confiamos en que cualquier persona razonable, dentro o fuera del Congreso, comprenderá, con base en todo lo que publicamos, que lo que hacen es intentar castigar a quienes consideran sus enemigos y proteger a quienes consideran sus amigos", escribieron los Clinton, acusando al comité de polarizar la investigación y perseguirlos políticamente.

“Cada persona debe decidir cuándo ha visto o tenido suficiente y está lista para luchar por este país, sus principios y su gente, sin importar las consecuencias”, escribieron los Clinton en una extensa carta a Comer, obtenida por The New York Times.

En el comunicado, los abogados de los Clinton criticaron duramente a Comer, el presidente del Comité de la Cámara de Representantes,acusándolo de violar la separación de poderes.

"El presidente y la secretaria Clinton ya han proporcionado al Comité la información limitada que poseen sobre Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Lo hicieron de forma proactiva y voluntaria, a pesar de que las citaciones son inválidas y legalmente inaplicables, no tienen un propósito legislativo válido, son injustificadas porque no buscan información pertinente y constituyen una violación sin precedentes de la separación de poderes", afirma la carta.

image Bill Clinton en lo que parece ser un Jacuzzi con una persona al lado.

Ante ello, el presidente del Comité dispuso declarar a Clinton en desacato por faltar a la citación. En Estados Unidos, un cargo de desacato al Congreso representa un delito menor que conlleva un castigo de hasta un año de cárcel y una multa máxima de 100.000 dólares si es declarado culpable.

En la declaración de este martes, Comer aseguró que las citaciones a los Clinton se votaron de manera "bipartidista".

"Nos comunicamos con el equipo legal del presidente Clinton durante meses, dándoles oportunidad tras oportunidad de venir, de darnos un día, y siguen demorando, demorando, demorando, hasta el punto en que no teníamos idea de si iban a aparecer hoy o no", dijo.

"Nadie acusa a Bill Clinton de ningún delito", dijo Comer. "Solo tenemos preguntas", añadió. Además dijo que Clinton poseían un amplio contacto con Epstein, antes y después de su presidencia. "Cualquiera admitiría que pasaron mucho tiempo juntos durante la presidencia de Bill Clinton y después de la presidencia", agregó.

Sin embargo, un legislador republicano dijo a los periodistas estadounideses que no confiaba en que el Departamento de Justicia (DOJ) investigara dicha remisión. "Estoy realmente decepcionado con nuestro Departamento de Justicia, así que espero que tal vez estén haciendo algunos cambios allí", sostuvo.

Trump, Clinton, Woody Allen y muchas celebridades en fotografías con Epstein

A fines de noviembre, el presidente Donald Trump había firmado la orden para la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein, en un intento por mantener su credibilidad política y cumplir con la promesa de campaña. Lo había hecho después de obtener luz verde en el Capitolio y de aparecer mencionado en una de las filtraciones de Epstein.

A mediados de ese mismo mes, los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron más de 20.000 correspondencias entre Jeffrey Epstein —quien murió en su celda mientras enfrentaba un juicio por abuso sexual y trata de menores—, su socia Ghislaine Maxwell —quien cumple una condena de veinte años de prisión por tráfico de menores—, y el periodista Michael Wolff, quien ha escrito numerosos libros biográficos sobre Donald Trump.

En aquellos correos electrónicos, el financista pedófilo Jeffrey Epstein hablaba de Donald Trump como conocedor de los delitos sexuales (“sabía de las chicas”) y exponía que él “pasó horas” con una jovencita.

Donald Trump, Bill Clinton y Woody Allen junto a Jeffrey Epstein: Las nuevas fotos del escándalo

En una de las fotografías, publicadas por los demócratas del Congreso en la red social X, a través de la plataforma de almacenamiento Dropbox, se ve a Donald Trump, más joven, rodeado de seis mujeres con la cara censurada, mientras que en otras imágenes, reveladas del lote de Epstein, aparecen otras personalidades públicas, como Woddy Allen, junto a Jeffrey Epstein.

"Trump y Epstein socializaron en las décadas de 1990 y 2000, cuando eran vecinos de Palm Beach. Trump voló varias veces en el avión de Epstein, según consta en los registros de vuelo. Trump ha afirmado que cortó vínculos mucho antes de que Epstein fuera arrestado por primera vez en 2006. Este año, Trump declaró que expulsó a Epstein de su club Mar-a-Lago por robar personal", señala The Wall Street Journal.

image

En cuanto al expresidente Bill Clinton, demócrata, quien posa en las fotos, "conoció a Epstein en las décadas de 1990 y 2000 y viajó en su avión", según WSJ. Un portavoz del expresidente declaró recientemente que Clinton "no tenía conocimiento de los atroces crímenes de Epstein", nunca había visitado la isla de Epstein y no había hablado con él durante aproximadamente 20 años cuando fue arrestado en 2019.

En otra de las fotografías divulgadas este viernes por los demócratas del Congreso también aparecen el antiguo asesor de Trump, Steve Bannon, el expresidente Bill Clinton, el empresario Bill Gates y el exsecretario del Tesoro Larry Summers, posando al lado de Epstein, quien fue hallado muerto en una cárcel de Nueva York en agosto de 2019

Asimismo, otra de las instantáneas muestra a Clinton junto a Epstein y su expareja Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de cárcel por tráfico de menores. De hecho,la fotoestá firmada por el por el propio Clinton.

image Bill Clinton junto a Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein | Foto: Demócratas de supervisión de la Cámara de Representantes

Lo más inquietante es que el lote de fotografías también incluye una imagen de unos preservativos con la cara de Trump, valorados en 4,50 dólares.

El jueves pasado, los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron un primer lote de 150 fotografías sobre una de las islas propiedad de Epstein en el Caribe que mostraban varias zonas del complejo, como dormitorios, baños o una piscina. Las fotos exhibieron inquietantes máscaras colgadas de la pared, pizarras con palabras como “poder” y "verdad" e incluso una sala de dentista.

image Woody Allen y Jeffrey Epstein | Foto: Demócratas de supervisión de la Cámara de Representantes

Estas nuevas filtraciones ocurren mientras Trump comienza a perder credibilidad entre sus votantes porque aparece mencionado en el caso Epstein. En noviembre, congresistas de Estados Unidos publicaron emails atribuidos a Jeffrey Epstein en los que expone que Donald Trump sabía de su conducta con menores y que, incluso, había estado con una.

Jeffrey Epstein, el magnante financiero estadounidense que murió de manera extraña en su celda mientras esperaba un juicio por liderar una red de tráfico de menores, dijo en un email que Donald Trump “pasó horas en mi casa” con una mujer que posteriormente fue identificada como víctima de trata sexual, según quedó expuesto en los nuevos correos electrónicos difundidos, lo que plantean serias dudas sobre la relación del mandatario estadounidense con el fallecido pedófilo.

image Steve Bannon,ex asesor de Trump, y Jeffrey Epstein | Foto: Demócratas de supervisión de la Cámara de Representantes

Entre los correos electrónicos, una selección de miles de documentos entregados por el patrimonio de Epstein al Congreso, hay un intercambio entre Epstein y Ghislaine Maxwell, su novia y socia de la red de trata secreta con jovencitas que estaban al servicio del establishment político y de las élites globales.

En el correo electrónico del 2 de abril de 2011, Epstein le escribió a Maxwell: “Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump… [Nombre censurado de otra persona] pasó horas en mi casa con él… nunca se le ha mencionado. Jefe de policía, etc. Estoy al 75%”.

Maxwell respondió ese mismo día: “He estado pensando en eso”.

image Epstein dijo sobre Trump: “Por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara”. Epstein le escribió a Maxwell: “Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump… [Nombre censurado de otra persona] pasó horas en mi casa con él… nunca se le ha mencionado. Jefe de policía, etc. Estoy al 75%”.

Aunque no está claro cuándo Trump pasó tiempo en su casa, Maxwell declaró este año a funcionarios del Departamento de Justicia, al testificar desde prisión, que nunca presenció un comportamiento inapropiado de Trump.

El comité también publicó en noviembre dos intercambios de correos electrónicos entre Epstein y el autor Michael Wolff, biografista de Trump. En un correo electrónico de 2019, Epstein dijo sobre Trump: “Por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara”.

A pesar de la divulgación por parte del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, la Casa Blanca salió a negar los correos electrónicos. "Los demócratas filtraron selectivamente correos electrónicos a los medios liberales para crear una narrativa falsa y difamar al presidente Trump", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.

