Nuevos amores obligan a 'blanquear' la ruptura de Mauricio Macri y Juliana Awada

Mauricio Macri y Juliana Awada rompieron hace tiempo. Ya era viejo cuando Viviana Canosa lo reveló el 01/09/2025. Pero 'nuevos amores' obliga a blanquearlo.

11 de enero de 2026 - 17:49
Pablo Torres García en Villa La Angostura (centro de esquí Cerro Bayo).﻿

Lo dice Gemini (de Google): "La relación entre Juliana Awada y Pablo Torres García se centra en Villa La Angostura y el centro de esquí Cerro Bayo, donde Awada, como primera dama y luego como turista, coincidía frecuentemente con Torres García, un empresario inversor clave en la zona y concesionario de Cerro Bayo, generando vínculos comerciales y de cercanía con el macrismo durante y después de la presidencia de Mauricio Macri, con reportes sobre cortesías y hospedajes."

En su inauguración en el stream Carnaval, Viviana Canosa reveló la ruptura (y Urgente24 lo publicó): "Viviana Canosa puso en duda la continuidad de la pareja de Mauricio Macri y Juliana Awada" (01/09/2025).

urgente24 awada macri
Urgente24 siguió el tema y el 19/09/2025 publicó: "Avanza el hogar de Mauricio Macri en Córdoba mientras vecinos buscan echar a la intendenta PRO".

En la ocasión se precisó la muy especial la relación que Macri mantenía / mantiene con la alcalde municipal de la localidad de Mendiolaza, en el departamento Colón: Adela Arning, quien representó al PRO en las últimas elecciones para arrebatarle el mandato al radicalismo, tras la implosión de Juntos por el Cambio.

Macri Adela Arning P.jpg
Mauricio Macri y Adela Arning.

Al comenzar 2026 ya no se puede seguir ocultando los nuevos amores, que han sucedido a los desengaños... en el mejor de los casos.

Según explicó alguna vez Carlos Pagni en LN+, en 2015 surgió una enemistad entre Mauricio y Pablo Torres García: "En un cumpleaños de Nicolás Caputo, Macri fue terminante con su amigo y padrino de bodas: Yo no entro si no echas a ese tipo de la fiesta, le dijo a Nicky. De esa manera, logró alejarlo de la celebración”, narró el periodista.

Urgente24: "Sin embargo, Torres García siguió haciendo negocios en la ANSeS con Mauricio Macri en el gobierno. Peor aún: Torres García fue o es socio de Eduardo Cohen en la estación de sky Cerro Bayo. en Villa La Angostura. Por ese motivo, Juliana Awada y Mauricio Macri han visitado el complejo. En algún lugar se afirmó que Macri fue casi a la fuerza, blablablá. Todo inverosimil porque deja al ex Presidente como una víctima de Nicolás Caputo."

