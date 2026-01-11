Lo dice Gemini (de Google): "La relación entre Juliana Awada y Pablo Torres García se centra en Villa La Angostura y el centro de esquí Cerro Bayo, donde Awada, como primera dama y luego como turista, coincidía frecuentemente con Torres García, un empresario inversor clave en la zona y concesionario de Cerro Bayo, generando vínculos comerciales y de cercanía con el macrismo durante y después de la presidencia de Mauricio Macri, con reportes sobre cortesías y hospedajes."
PABLO TORRES GARCÍA
Nuevos amores obligan a 'blanquear' la ruptura de Mauricio Macri y Juliana Awada
Mauricio Macri y Juliana Awada rompieron hace tiempo. Ya era viejo cuando Viviana Canosa lo reveló el 01/09/2025. Pero 'nuevos amores' obliga a blanquearlo.
En su inauguración en el stream Carnaval, Viviana Canosa reveló la ruptura (y Urgente24 lo publicó): "Viviana Canosa puso en duda la continuidad de la pareja de Mauricio Macri y Juliana Awada" (01/09/2025).
Urgente24 siguió el tema y el 19/09/2025 publicó: "Avanza el hogar de Mauricio Macri en Córdoba mientras vecinos buscan echar a la intendenta PRO".
En la ocasión se precisó la muy especial la relación que Macri mantenía / mantiene con la alcalde municipal de la localidad de Mendiolaza, en el departamento Colón: Adela Arning, quien representó al PRO en las últimas elecciones para arrebatarle el mandato al radicalismo, tras la implosión de Juntos por el Cambio.
Al comenzar 2026 ya no se puede seguir ocultando los nuevos amores, que han sucedido a los desengaños... en el mejor de los casos.
Según explicó alguna vez Carlos Pagni en LN+, en 2015 surgió una enemistad entre Mauricio y Pablo Torres García: "En un cumpleaños de Nicolás Caputo, Macri fue terminante con su amigo y padrino de bodas: Yo no entro si no echas a ese tipo de la fiesta, le dijo a Nicky. De esa manera, logró alejarlo de la celebración”, narró el periodista.
Urgente24: "Sin embargo, Torres García siguió haciendo negocios en la ANSeS con Mauricio Macri en el gobierno. Peor aún: Torres García fue o es socio de Eduardo Cohen en la estación de sky Cerro Bayo. en Villa La Angostura. Por ese motivo, Juliana Awada y Mauricio Macri han visitado el complejo. En algún lugar se afirmó que Macri fue casi a la fuerza, blablablá. Todo inverosimil porque deja al ex Presidente como una víctima de Nicolás Caputo."
