Nuevos amores obligan a 'blanquear' la ruptura de Mauricio Macri y Juliana Awada

Al comenzar 2026 ya no se puede seguir ocultando los nuevos amores, que han sucedido a los desengaños... en el mejor de los casos.

Según explicó alguna vez Carlos Pagni en LN+, en 2015 surgió una enemistad entre Mauricio y Pablo Torres García: "En un cumpleaños de Nicolás Caputo, Macri fue terminante con su amigo y padrino de bodas: Yo no entro si no echas a ese tipo de la fiesta, le dijo a Nicky. De esa manera, logró alejarlo de la celebración”, narró el periodista.

Urgente24: "Sin embargo, Torres García siguió haciendo negocios en la ANSeS con Mauricio Macri en el gobierno. Peor aún: Torres García fue o es socio de Eduardo Cohen en la estación de sky Cerro Bayo. en Villa La Angostura. Por ese motivo, Juliana Awada y Mauricio Macri han visitado el complejo. En algún lugar se afirmó que Macri fue casi a la fuerza, blablablá. Todo inverosimil porque deja al ex Presidente como una víctima de Nicolás Caputo."

