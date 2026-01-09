Una miniserie de 8 episodios que la crítica recomienda sin dudar

En un streaming lleno de propuestas descartables, una miniserie de Paramount+ viene creciendo gracias a una trama repleta de misterio, muerte y secretos que no cierran fácil. No arranca con golpes bajos ni giros obvios, pero en dos capítulos ya te das cuenta de que hay algo torcido detrás de esa escuela y que nadie está diciendo toda la verdad.
La miniserie de Paramount+ que engancha como ninguna
La serie se titula Espíritus en la escuela, o School Spirits en su versión original, y se estrenó en 2023 en Paramount Plus, donde fue armando un público bastante sólido. La segunda temporada llegó el 30 de enero de 2025 y la tercera ya está confirmada para el 28 de enero de 2026, algo que no suele pasar tan fácil con los dramas teen que no vienen de una franquicia conocida.
La historia está ambientada en Split River, Wisconsin, un pueblo con un colegio que parece tener más muertos que alumnos. La protagonista es Maddie Nears (Peyton List), una chica que se da cuenta de que está muerta… pero sigue yendo a la escuela. No sabe quién la mató ni cómo terminó así, y mientras intenta resolver su propio crimen, convive con otros chicos que también quedaron atrapados en ese limbo.
Ahí aparece uno de los grandes aciertos de la serie: los personajes. Simon (Kristian Ventura), su mejor amigo vivo, es el único que puede verla. Wally (Milo Manheim) es un fantasma que murió jugando al fútbol americano y se enamora de ella. Xavier (Spencer MacPherson) es su novio en el mundo de los vivos, que además la engañaba con la porrista del colegio.
Y alrededor de ellos hay un grupo de espíritus con historias pesadas, como Rhonda, asesinada por su orientador escolar, o Charley, que murió por una alergia tras comer papas fritas en el colegio.
La segunda temporada sube fuerte la apuesta: posesiones, experimentos paranormales y un misterio más grande, que ya no tiene que ver solo con Maddie, sino con toda la ciudad. Ahí entra en juego el Sr. Martin (Josh Zuckerman), un profesor fantasma que parece saber demasiado sobre por qué hay tantos muertos en ese lugar.
La serie deja de ser solo un policial sobrenatural y se convierte en un rompecabezas mucho más oscuro.
Qué dicen las críticas y por qué no es una serie más del montón
Espíritus en la escuela también logró algo poco común en este tipo de ficciones: buenas críticas. La segunda temporada llegó al 100% en Rotten Tomatoes, un número que incluso muchas series "prestigiosas" no consiguen.
Desde Decider sostuvieron: "Aunque ahora sabemos qué pasó con el cuerpo de Maddie, aún quedan muchos misterios por desvelar". En Ready Steady Cut apuntaron directo a la protagonista: "Quizás tenga ritmos similares de otras series del mismo género, pero Peyton List la lleva a un nivel que hace que merezca la pena devorarla".
Y Screen Anarchy fue al hueso: "Veremos cómo evoluciona la serie a lo largo de sus ocho episodios, pero merece la pena ver los tres primeros para refrescarse de lo habitual entre las series en streaming".
Lo interesante es que la serie no se vende como algo revolucionario, pero toma los códigos del teen drama y los cruza con una melancolía rara, una sensación de duelo permanente. No es solo quién mató a Maddie: es qué hacemos con las cosas que no pudimos ser antes de morir.
Que Paramount+ ya haya confirmado la tercera temporada para enero de 2026 es indicación de que la audiencia respondió y de que este universo todavía tiene mucho para contar. Y eso no es poco en un momento donde casi todo se cancela rápido.
Si buscás una serie para engancharte de verdad, con misterio, emociones y personajes que no son de cartón, Espíritus en la escuela es una apuesta que vale la pena. No porque esté de moda, sino porque, cuando termina cada episodio, hace algo que hoy es bastante raro: te deja pensando un rato más.
