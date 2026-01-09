Una miniserie de 8 episodios que la crítica recomienda sin dudar

image La miniserie mezcla romance, terror y duelo con una mitología cada vez más oscura.

La segunda temporada sube fuerte la apuesta: posesiones, experimentos paranormales y un misterio más grande, que ya no tiene que ver solo con Maddie, sino con toda la ciudad. Ahí entra en juego el Sr. Martin (Josh Zuckerman), un profesor fantasma que parece saber demasiado sobre por qué hay tantos muertos en ese lugar.

La serie deja de ser solo un policial sobrenatural y se convierte en un rompecabezas mucho más oscuro.

Qué dicen las críticas y por qué no es una serie más del montón

Espíritus en la escuela también logró algo poco común en este tipo de ficciones: buenas críticas. La segunda temporada llegó al 100% en Rotten Tomatoes, un número que incluso muchas series "prestigiosas" no consiguen.

Desde Decider sostuvieron: "Aunque ahora sabemos qué pasó con el cuerpo de Maddie, aún quedan muchos misterios por desvelar". En Ready Steady Cut apuntaron directo a la protagonista: "Quizás tenga ritmos similares de otras series del mismo género, pero Peyton List la lleva a un nivel que hace que merezca la pena devorarla".

Y Screen Anarchy fue al hueso: "Veremos cómo evoluciona la serie a lo largo de sus ocho episodios, pero merece la pena ver los tres primeros para refrescarse de lo habitual entre las series en streaming".

image La crítica celebró particularmente su segunda temporada por expandir el misterio y potenciar a sus personajes, y varios sitios la posicionaron como un hit.

Lo interesante es que la serie no se vende como algo revolucionario, pero toma los códigos del teen drama y los cruza con una melancolía rara, una sensación de duelo permanente. No es solo quién mató a Maddie: es qué hacemos con las cosas que no pudimos ser antes de morir.

Que Paramount+ ya haya confirmado la tercera temporada para enero de 2026 es indicación de que la audiencia respondió y de que este universo todavía tiene mucho para contar. Y eso no es poco en un momento donde casi todo se cancela rápido.

Si buscás una serie para engancharte de verdad, con misterio, emociones y personajes que no son de cartón, Espíritus en la escuela es una apuesta que vale la pena. No porque esté de moda, sino porque, cuando termina cada episodio, hace algo que hoy es bastante raro: te deja pensando un rato más.

