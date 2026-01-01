La ambiciosa miniserie de 8 episodios que la crítica recomienda ver ya

Durante un breve período, Prime Video tuvo en su catálogo una miniserie de ciencia ficción que apostaba a algo cada vez más raro en el streaming: exigirle atención al espectador y no explicarle todo de entrada. Se estrenó con buenas críticas, ambición y un universo apenas desplegado, pero su recorrido fue tan intenso como corto y dejó preguntas sin responder.
La miniserie de Prime Video sobre un futuro incómodo
La serie se titula "La periferia: Conexión al futuro", cuyo título original es "The Peripheral". Se estrenó el 21 de octubre de 2022 en Prime Video, tiene 8 episodios y, aunque fue renovada oficialmente para una segunda temporada en febrero de 2023, terminó cancelada en agosto de ese mismo año, en medio del caos que generaron la huelga del sindicato de guionistas (WGA) y el de actores (SAG-AFTRA), un combo que Amazon usó como excusa perfecta para recortar.
La historia adapta, de manera libre pero respetuosa, la novela homónima de William Gibson, uno de los hombres que literalmente inventaron el cyberpunk cuando el término ni siquiera estaba de moda. La creación corre por cuenta de Scott B. Smith, con producción ejecutiva de Jonathan Nolan y Lisa Joy, los mismos de Westworld, y eso se nota en el tono, en la estructura y en esa decisión bastante valiente de no explicar todo con resaltador.
La trama salta entre 2032 y 2099 y sigue a Flynne Fisher (Chloë Grace Moretz), una joven brillante, gamer, atrapada en una vida chica, que acepta probar lo que parece un nuevo sistema de realidad virtual. Lo que encuentra del otro lado no es un juego, sino un futuro posible, violento, elegante y brutal, donde el poder se ejerce con tecnología, plata y control del tiempo.
A su alrededor orbitan personajes clave como Wilf Netherton (Gary Carr), Burton Fisher (Jack Reynor), Lev Zubov (JJ Feild) y una T’Nia Miller inquietante como Cherise Nuland. Todo está envuelto en una estética cyberpunk más sobria que grandilocuente, más preocupada por construir mundo que por tirar fuegos artificiales.
Prime Video tuvo ahí una serie adulta y compleja, que cerraron en un final abierto clarísimo. La guionista de la serie, Lisa Joy, dijo sin vueltas en entrevistas que le hubiera gustado seguir escribiendo más entregas de la serie: "Me encantaría tener temporada 2 y 3 y todas las temporadas del mundo para explorar esta novela increíble". Pero no le dieron ni una más.
Críticas que entendieron lo que Prime Video no quiso ver
Lo que más molesta de "La periferia: Conexión al futuro" no es solo que haya sido cancelada, sino que no fracasó creativamente. Todo lo contrario: la crítica la acompañó y el público que entró en su lógica quedó enganchado, aunque no haya sido masivo.
Desde La Nación lo explicaron con bastante claridad: "Si bien no es la introducción ideal a la obra de Gibson (…) cuenta con el presupuesto y la competencia técnica para conjurar un futuro sólido, intrigante y que, mientras tiene algo nuevo que mostrar, invita a seguir mirando". No es una serie fácil ni complaciente, pero tampoco inaccesible.
En Detroit News apuntaron a uno de sus mayores aciertos: "Enérgica, imaginativa y visualmente deslumbrante sin ser abrumadora, esta adaptación de la novela de William Gibson es refrescantemente clara y francamente agradable". Un elogio raro para el género, que muchas veces confunde complejidad con confusión.
Por su parte, TV Guide fue directo al hueso: "Una serie cuyos giros fuerzan a los espectadores a reorientarse y reconsiderar lo que han estado viendo (…) Parece como si supiera adónde se dirige y no le importe tomarse su tiempo para llegar hasta ahí". Justamente eso fue lo que Prime Video no le permitió: tiempo.
Hoy, con todo ya dicho y hecho, "La periferia: Conexión al futuro" sigue disponible completa en Prime Video, con 8 episodios que encapsulan una ciencia ficción adulta, incómoda y estimulante. No promete respuestas fáciles ni finales cerrados. Propone algo mejor y más raro en el streaming actual: pensar el futuro como un problema real, no como un decorado cool. Y solo por eso, merece ser vista.
