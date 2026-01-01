La ambiciosa miniserie de 8 episodios que la crítica recomienda ver ya

Prime Video tuvo ahí una serie adulta y compleja, que cerraron en un final abierto clarísimo. La guionista de la serie, Lisa Joy, dijo sin vueltas en entrevistas que le hubiera gustado seguir escribiendo más entregas de la serie: "Me encantaría tener temporada 2 y 3 y todas las temporadas del mundo para explorar esta novela increíble". Pero no le dieron ni una más.

Críticas que entendieron lo que Prime Video no quiso ver

Lo que más molesta de "La periferia: Conexión al futuro" no es solo que haya sido cancelada, sino que no fracasó creativamente. Todo lo contrario: la crítica la acompañó y el público que entró en su lógica quedó enganchado, aunque no haya sido masivo.

Desde La Nación lo explicaron con bastante claridad: "Si bien no es la introducción ideal a la obra de Gibson (…) cuenta con el presupuesto y la competencia técnica para conjurar un futuro sólido, intrigante y que, mientras tiene algo nuevo que mostrar, invita a seguir mirando". No es una serie fácil ni complaciente, pero tampoco inaccesible.

image La crítica valoró su claridad, la ambición y el respeto por el espectador, con elogios de medios de distintos países.

En Detroit News apuntaron a uno de sus mayores aciertos: "Enérgica, imaginativa y visualmente deslumbrante sin ser abrumadora, esta adaptación de la novela de William Gibson es refrescantemente clara y francamente agradable". Un elogio raro para el género, que muchas veces confunde complejidad con confusión.

Por su parte, TV Guide fue directo al hueso: "Una serie cuyos giros fuerzan a los espectadores a reorientarse y reconsiderar lo que han estado viendo (…) Parece como si supiera adónde se dirige y no le importe tomarse su tiempo para llegar hasta ahí". Justamente eso fue lo que Prime Video no le permitió: tiempo.

image La cancelación de la serie no fue por un problema creativo, sino de paciencia y de estrategia de la plataforma.

Hoy, con todo ya dicho y hecho, "La periferia: Conexión al futuro" sigue disponible completa en Prime Video, con 8 episodios que encapsulan una ciencia ficción adulta, incómoda y estimulante. No promete respuestas fáciles ni finales cerrados. Propone algo mejor y más raro en el streaming actual: pensar el futuro como un problema real, no como un decorado cool. Y solo por eso, merece ser vista.

