2025 para el olvido en Santa Fe: Entre la motosierra de Javier Milei y la deuda de Maxi Pullaro

El 2024 registró una disminución en relación al 2023 de alrededor de 4.800 puestos de trabajo, lo que significó un descenso del 3% y este año se produjo una reducción adicional de 1.150.

image Menos empleo en el territorio provincial.

Pero al visualizar aquellos sectores por donde pasó la motosierra, se logra ver un profundo desequilibrio. Las principales áreas del Estado afectadas por esta reducción entre 2023 y 2025 fueron el educativo, con un derrumbe del 8%, representando en valores absolutos una pérdida de alrededor de 4.800 puestos de rabajo; el escalafón general, con una disminución del 5 %, equivalente a cerca de 1.000 puestos; y el resto de los trabajadores del sector público, con un descenso de 1.055.

En contraste, en el mismo período analizado se registraron incrementos en el sector salud, con un aumento del 1% (179 trabajadores), y en el de seguridad, con un ajuste del 3%, equivalente a aproximadamente 814 empleados.

2026: La hoja de ruta económica de Maximiliano Pullaro

El 2026 comienza con nuevos propósitos para la gestión de Maximiliano Pullaro teniendo en consideración que a mediados de diciembre el Senado sancionó por unanimidad el presupuesto provincial, con foco en educación, salud y seguridad.

En la Legislatura de Santa Fe, el Senado dio aprobación unánime al presupuesto que proyecta recursos por $14,13 billones y gastos por $14,12 billones. El plan prioriza educación, salud, seguridad, cultura y obras públicas, con importantes inversiones en infraestructura penitenciaria, estaciones policiales y sistemas de emergencia.

Por su parte, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Tributaria con 39 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones.

image El gobernador hace pie para el año que inicia.

La norma mantiene sin cambios las principales alícuotas y establece beneficios fiscales como descuentos de Ingresos Brutos por nuevos empleados, exenciones para créditos productivos superiores a $10 billones destinados a PyMEs y emprendedores, y topes en aumentos de patentes e impuestos inmobiliarios.

El objetivo general es reducir la presión fiscal, incentivar la inversión y generar empleo en la Provincia.

Y la deuda...

Con los números desgarradores que dejó la comparación entre un año y el otro, Almirón planteó:

"Por el atraso salarial, Pullaro le debe a cada trabajador y trabajadora jubilada más de 4 millones de pesos y a cada trabajador/a en actividad más de 8 millones de pesos". "Por el atraso salarial, Pullaro le debe a cada trabajador y trabajadora jubilada más de 4 millones de pesos y a cada trabajador/a en actividad más de 8 millones de pesos".

Para su juicio es es similar a decir que "el Gobierno le robó a cada hijo de un estatal 14 canastas de crianza (un año y dos meses)".

"El ajuste sobre el poder adquisitivo de los trabajadores terminó recayendo principalmente sobre los sectores más vulnerables, con ingresos por debajo de la línea de pobreza para una familia tipo, que además representan la gran mayoría de los trabajadores estatales de la provincia", concluyó CEPA.

Más contenidos en Urgente24:

La denuncia que amenaza la tranquilidad de Beto Casella

Karina Milei quiere $611M/mes por Tecnópolis cuando Costa Salguero fue por $240M/mes

La miniserie de 8 capítulos que la crítica obliga a maratonear ya

Despidos sin indemnización en Dr Ahorro, y las consultoras avalan a la multinacional

Florencia Peña reveló finalmente qué hizo con Alberto Fernández en Olivos: "Fui a..."