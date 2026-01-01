SANTA FE. La motosierra de Javier Milei se hizo sentir en el 2025 y en la Provincia no pasó desapercibido. Según un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el mercado laboral sufrió un deterioro: no sólo por la pérdida de empleo, sino también por el desplome del poder adquisitivo de los salarios.
"ABRÓCHENSE LOS CINTURONES"
2025 para el olvido en Santa Fe: Entre la motosierra de Javier Milei y la deuda de Maxi Pullaro
El mercado laboral en Santa Fe sufrió un deterioro y no sólo por la pérdida de empleo. Mientras Javier Milei ajusta, Maxi Pullaro busca hacer pie en el 2026.
Sin embargo, mientras los sectores esenciales para el funcionamiento del Estado fueron cayendo, la planta política se triplicó. Así lo reveló el centro de estudios.
En base a ello, Lorena Almirón, secretaria general de ATE y CTAA Rosario, aseguró que "El gobernador (Maximiliano) Pullaro ajustó más que Milei" y enfatizó en el deterioro de los ingresos de los estatales santafesinos.
La motosierra hizo estragos en el 2025
Entre el 2023 y el 2025 se perdieron casi 6.000 empleos en el sector público, principalmente en el sector de Educación y Administración. El número estuvo empujado por una fuerte caída del salario real: los docentes perdieron 17,4%, enfermeros 17,3%, fuerzas de seguridad, 15,7% y administración central, 11%, todos ámbitos esenciales del Estado.
A partir de lo detallado por el texto, la evolución del personal público ocupado en Santa Fe, sin considerar a los funcionarios políticos, "muestra claramente una caída en la cantidad de trabajadores a partir de los años 2024 y 2025".
El 2024 registró una disminución en relación al 2023 de alrededor de 4.800 puestos de trabajo, lo que significó un descenso del 3% y este año se produjo una reducción adicional de 1.150.
Pero al visualizar aquellos sectores por donde pasó la motosierra, se logra ver un profundo desequilibrio. Las principales áreas del Estado afectadas por esta reducción entre 2023 y 2025 fueron el educativo, con un derrumbe del 8%, representando en valores absolutos una pérdida de alrededor de 4.800 puestos de rabajo; el escalafón general, con una disminución del 5 %, equivalente a cerca de 1.000 puestos; y el resto de los trabajadores del sector público, con un descenso de 1.055.
En contraste, en el mismo período analizado se registraron incrementos en el sector salud, con un aumento del 1% (179 trabajadores), y en el de seguridad, con un ajuste del 3%, equivalente a aproximadamente 814 empleados.
2026: La hoja de ruta económica de Maximiliano Pullaro
El 2026 comienza con nuevos propósitos para la gestión de Maximiliano Pullaro teniendo en consideración que a mediados de diciembre el Senado sancionó por unanimidad el presupuesto provincial, con foco en educación, salud y seguridad.
En la Legislatura de Santa Fe, el Senado dio aprobación unánime al presupuesto que proyecta recursos por $14,13 billones y gastos por $14,12 billones. El plan prioriza educación, salud, seguridad, cultura y obras públicas, con importantes inversiones en infraestructura penitenciaria, estaciones policiales y sistemas de emergencia.
Por su parte, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Tributaria con 39 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones.
La norma mantiene sin cambios las principales alícuotas y establece beneficios fiscales como descuentos de Ingresos Brutos por nuevos empleados, exenciones para créditos productivos superiores a $10 billones destinados a PyMEs y emprendedores, y topes en aumentos de patentes e impuestos inmobiliarios.
El objetivo general es reducir la presión fiscal, incentivar la inversión y generar empleo en la Provincia.
Y la deuda...
Con los números desgarradores que dejó la comparación entre un año y el otro, Almirón planteó:
Para su juicio es es similar a decir que "el Gobierno le robó a cada hijo de un estatal 14 canastas de crianza (un año y dos meses)".
"El ajuste sobre el poder adquisitivo de los trabajadores terminó recayendo principalmente sobre los sectores más vulnerables, con ingresos por debajo de la línea de pobreza para una familia tipo, que además representan la gran mayoría de los trabajadores estatales de la provincia", concluyó CEPA.
