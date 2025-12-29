SANTA FE. Luego de la aprobación del Presupuesto 2026, el gobernador, Maximiliano Pullaro, cuestionó con dureza al gobierno de Javier Milei por la escasa asignación de recursos para infraestructura vial. El mandatario sostuvo que la inversión prevista por Nación para todo el país es incluso menor a la que realiza la Provincia con fondos propios.
ASIMETRÍAS ENTRE EL AMBA Y EL INTERIOR
Euforia de Maximiliano Pullaro ante la aprobación del Presupuesto 2026
La Provincia cuenta con tres senadores: Eduardo Horacio Galaretto (UCR), Carolina Losada (UCR) y Marcelo Lewandowski (Justicialista). Los radicales, como todo su bloque, votaron a favor de aprobar el presupuesto, mientras que el experiodista rosarino lo hizo en contra.
Losada y Galaretto (como casi todo el bloque de la UCR salvo tres senadores que no responden a gobernadores), acompañaron el presupuesto, incluido el capítulo 2 con los artículos que, según la oposición, le permitirán al gobierno ajustar fondos para proyectos especiales de universidades, defensa, ciencia y tecnología y educación técnica
Fuertes críticas de Maximiliano Pullaro
El santafesino remarcó que el presupuesto nacional destina alrededor de 360 mil millones de pesos para rutas en todo el territorio argentino, una cifra que consideró insuficiente.
Sobre esa línea, Pullaro insistió en que el texto presupuestario debía contemplar las deudas que la administración libertarias mantiene con las provincias.
El presupuesto nacional 2026 no atiende casi ninguno de los reclamos de Santa Fe. Ni un solo peso para el sistema previsional. Nada de nada. En materia de infraestructura, sólo está en pie la ampliación de las plantas potabilizadoras de Rosario y la capital.
"Queríamos que se contemple la deuda que tiene Nación con muchas provincias, entre ellas Santa Fe, que es sumamente importante, vinculada a la caja de jubilaciones y al pacto fiscal", subrayó.
Según indicó, la falta de respuesta del Gobierno profundiza las asimetrías entre el Área Metropolitana y el interior del país.
Idas y vueltas entre la Casa Gris y Rosada
El radical volvió a hacer énfasis en la falta de obra pública a nivel nacional y advirtió que, sin una inversión adecuada, las rutas continuarán rompiéndose generando graves consecuencias en la seguridad vial, la producción y la conectividad del territorio santafesino. Pullaro cada vez que lo considera necesario se diferencia en público del gobierno libertario. Su única alianza sin fisuras es el área de seguridad, donde cada vez que puede elogia y agradece el accionar.
No obstante, existen canales de diálogo abierto, a pesar de las desconfianzas y diferencias que separan a libertarios de Unidos. Si las líneas estuvieran cortadas completamente, el gobierno nacional no hubiera avalado la emisión de deuda de Santa Fe por 800 millones de dólares.
