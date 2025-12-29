Euforia de Maximiliano Pullaro ante la aprobación del Presupuesto 2026

Sobre esa línea, Pullaro insistió en que el texto presupuestario debía contemplar las deudas que la administración libertarias mantiene con las provincias.

El presupuesto nacional 2026 no atiende casi ninguno de los reclamos de Santa Fe. Ni un solo peso para el sistema previsional. Nada de nada. En materia de infraestructura, sólo está en pie la ampliación de las plantas potabilizadoras de Rosario y la capital.

"Queríamos que se contemple la deuda que tiene Nación con muchas provincias, entre ellas Santa Fe, que es sumamente importante, vinculada a la caja de jubilaciones y al pacto fiscal", subrayó.

Según indicó, la falta de respuesta del Gobierno profundiza las asimetrías entre el Área Metropolitana y el interior del país.

image El mandatario santafesino advirtió que el monto destinado por la Nación para todo el país es menor a la inversión provincial en rutas y señaló que el deterioro de la red nacional será inevitable bajo estas condiciones.

Idas y vueltas entre la Casa Gris y Rosada

El radical volvió a hacer énfasis en la falta de obra pública a nivel nacional y advirtió que, sin una inversión adecuada, las rutas continuarán rompiéndose generando graves consecuencias en la seguridad vial, la producción y la conectividad del territorio santafesino. Pullaro cada vez que lo considera necesario se diferencia en público del gobierno libertario. Su única alianza sin fisuras es el área de seguridad, donde cada vez que puede elogia y agradece el accionar.

No obstante, existen canales de diálogo abierto, a pesar de las desconfianzas y diferencias que separan a libertarios de Unidos. Si las líneas estuvieran cortadas completamente, el gobierno nacional no hubiera avalado la emisión de deuda de Santa Fe por 800 millones de dólares.

