Netflix lo volvió a hacer y agregó una miniserie muy buena a su plataforma. Se trata de una producción de apenas seis episodios que te atrapa desde el primer minuto sin ninguna duda. Todos la están viendo y se convirtió en furor.
La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en Netflix
Netflix tiene una miniserie que en pocos capítulos logra atraparte como ninguna otra. Ideal para devorarla en pocas horas.
A la hora de ver una buena serie sin duda Netflix es una gran opción. La plataforma tiene un catálogo muy diverso con distintas temáticas y seguramente vas a encontrar una que vaya con vos. Esta miniserie es ideal para maratonear este fin de año.
La miniserie que todos aclaman en Netflix
Esta miniserie se llama Soulmates y tiene una trama muy futurista. A medida que pasa la serie se va volviendo cada vez más interesante y la ciencia ficción aparece como tema central. Además también tiene ciertos tintes de romance que se mezclan muy bien.
En esta miniserie se desarrolla una prueba para encontrar al alma gemela perfecta de una persona y de esta manera cada uno se va replanteando qué es lo que quiere para su vida. Todo cambia cuando se dan cuenta que pueden tener a la persona “perfecta” al lado.
”Una prueba capaz de identificar al alma gemela desafía a las parejas a replantearse sus relaciones y su visión del amor en esta serie antológica de ciencia ficción", dice la sinopsis oficial de Netflix. La misma fue estrenada este año en la plataforma pero originalmente era una serie de Amazon Prime.
