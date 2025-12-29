urgente24
OCIO miniserie > Netflix > Plataforma

MUY BUENA

La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en Netflix

Netflix tiene una miniserie que en pocos capítulos logra atraparte como ninguna otra. Ideal para devorarla en pocas horas.

29 de diciembre de 2025 - 09:19
La miniserie que está arrasando en Netflix.

La miniserie que está arrasando en Netflix.

Netflix lo volvió a hacer y agregó una miniserie muy buena a su plataforma. Se trata de una producción de apenas seis episodios que te atrapa desde el primer minuto sin ninguna duda. Todos la están viendo y se convirtió en furor.

A la hora de ver una buena serie sin duda Netflix es una gran opción. La plataforma tiene un catálogo muy diverso con distintas temáticas y seguramente vas a encontrar una que vaya con vos. Esta miniserie es ideal para maratonear este fin de año.

image

La miniserie que todos aclaman en Netflix

Esta miniserie se llama Soulmates y tiene una trama muy futurista. A medida que pasa la serie se va volviendo cada vez más interesante y la ciencia ficción aparece como tema central. Además también tiene ciertos tintes de romance que se mezclan muy bien.

Seguir leyendo

En esta miniserie se desarrolla una prueba para encontrar al alma gemela perfecta de una persona y de esta manera cada uno se va replanteando qué es lo que quiere para su vida. Todo cambia cuando se dan cuenta que pueden tener a la persona “perfecta” al lado.

”Una prueba capaz de identificar al alma gemela desafía a las parejas a replantearse sus relaciones y su visión del amor en esta serie antológica de ciencia ficción", dice la sinopsis oficial de Netflix. La misma fue estrenada este año en la plataforma pero originalmente era una serie de Amazon Prime.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES