Aumentos de enero: Desde combustibles a la telefonía y otro tarifazo en el transporte

Telefonía y TV por cable

Las empresas de telefonía y TV por cable ya avisaron a sus clientes de los aumentos que regirán en los primeros días de enero de 2026.

Se espera que las tarifas de cable y telefonía tengan un incremento de entre 3 y 4,5%.

Alquileres

En 2026 todavía hay inquilinos con contrato de locación según la derogada Ley de Alquileres, para ellos en enero el aumento anual de su alquiler será del 36,39%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL).

afip alquileres 3.jpg

A pesar de que el ICL muestra una desaceleración en los ajustes de meses anteriores, el incremento de enero será superior al de diciembre, cuando la suba fue del 28,67%.

Para el resto, dependerá del índice y periodicidad que hayan pactado con los propietarios. Quienes tienen contratos con renovación trimestral y cuatrimestral (la mayoría) tendrán subas según la inflación general que midió el Indec desde la última actualización.

Otro aumentazo en el transporte

El rubro que más aumentará en enero de 2026, hasta el momento, será el transporte público en el AMBA, como viene ocurriendo hace meses.

En el caso de los colectivos que circulan en la Ciudad de Buenos Aires, el boleto de colectivos subirá 4,4%, mucho más que el 2,5% de la inflación general de diciembre.

colectivos amba.jpg El boleto de colectivo sigue subiendo y casi duplica la inflación general

El costo de viajar dentro de la CABA será el siguiente:

Boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: pasa de $593,27 a $619,37

Recorrido de 3 a 6 km: $690.

Recorrido de 6 a 12 km: $743,15.

Recorrido de 12 a 27 km: $796,34.

En cuanto al subte, tendrá un nuevo ajuste y desde enero el pasaje pasará de los actuales $1206 a los $1259.

El premetro, por su parte, costará $440,67.

En cuanto a la provincia de Buenos Aires, los colectivos aumentarán casi en la misma proporción que en la CABA: será 4,5% más caro el boleto a partir del 1 de enero, según el siguiente detalle:

Boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasaría de $655,61 a $685,11;

Tramo de 3 a 6 km: de $730,42 a $763,28;

Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $786,61 a $822;

Viajes de 12 a 27 km: $880,86.

La VTV también sube en la Provincia de Buenos Aires

Un incremento que solo afecta a los bonaerenses: la Verificación Técnica Vehicular (VTV) aumentará el 16 de enero un 21,8%. Así las cosas, la tarifa básica del servicio pasará de $79.640,87 a $97.057,65.

Así quedarán los valores de la VTV con el IVA incluido:

Motos: $38.801,03.

Vehículos hasta 2500 kilos: $97.057,65;

Vehículos de más de 2500 kilos: $174.604,64;

Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2500 kilos: $58.201,54;

Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2500 kilos: $87.302,33

