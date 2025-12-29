Se confirmaron los primeros aumentos de 2026: Desde la telefonía celular, pasando por los alquileres a los combustibles y las prepagas, se destaca nuevamente la suba en el transporte público que supera a la inflación general y golpea especialmente a los trabajadores.
SIN RESPIRO
Aumentos de enero: Desde combustibles a la telefonía y otro tarifazo en el transporte
El 2026 llegará con aumentos desde el 1er día en combustibles, prepagas, telefonía, cable, alquileres y otro fuerte ajuste en el transporte.
Misterio en los combustibles
Desde el 1 de enero, la Secretaría de Energía aplicará el incremento pendiente de los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), de 2024 y de los primeros trimestres de 2025. Aún se desconoce cómo impactará en el precio final del litro de nafta y gasoil en los surtidores y si no habrá una postergación.
Las prepagas ya avisaron
Días atrás informamos en Urgente24 que las empresas de medicina prepaga empezaron a notificar a sus afiliados cuáles serán los nuevos valores de las cuotas que regirán a partir de enero de 2026. Los aumentos, que comenzaron a cargarse en el sistema oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), se alinean con la inflación de noviembre informada por el Indec, que fue del 2,5%.
Hasta noviembre los planes de medicina prepaga acumularon subas cercanas al 28% en lo que va del año. Aunque el incremento interanual quedó por debajo de la inflación general, el ajuste mensual constante mantiene encendida la preocupación entre los afiliados, que mes a mes ven cómo la boleta llega con un nuevo retoque.
Al menos cuatro compañías de peso dentro del sistema privado de salud ya confirmaron los porcentajes de aumento que aplicarán desde enero. Swiss Medical, Galeno y Avalian informaron ajustes del 2,5%, en línea directa con el último índice de precios. A ese grupo se suman Hospital Italiano y Prevención Salud, que también aplicarán el mismo porcentaje de suba.
Telefonía y TV por cable
Las empresas de telefonía y TV por cable ya avisaron a sus clientes de los aumentos que regirán en los primeros días de enero de 2026.
Se espera que las tarifas de cable y telefonía tengan un incremento de entre 3 y 4,5%.
Alquileres
En 2026 todavía hay inquilinos con contrato de locación según la derogada Ley de Alquileres, para ellos en enero el aumento anual de su alquiler será del 36,39%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL).
A pesar de que el ICL muestra una desaceleración en los ajustes de meses anteriores, el incremento de enero será superior al de diciembre, cuando la suba fue del 28,67%.
Para el resto, dependerá del índice y periodicidad que hayan pactado con los propietarios. Quienes tienen contratos con renovación trimestral y cuatrimestral (la mayoría) tendrán subas según la inflación general que midió el Indec desde la última actualización.
Otro aumentazo en el transporte
El rubro que más aumentará en enero de 2026, hasta el momento, será el transporte público en el AMBA, como viene ocurriendo hace meses.
En el caso de los colectivos que circulan en la Ciudad de Buenos Aires, el boleto de colectivos subirá 4,4%, mucho más que el 2,5% de la inflación general de diciembre.
El costo de viajar dentro de la CABA será el siguiente:
- Boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: pasa de $593,27 a $619,37
- Recorrido de 3 a 6 km: $690.
- Recorrido de 6 a 12 km: $743,15.
- Recorrido de 12 a 27 km: $796,34.
En cuanto al subte, tendrá un nuevo ajuste y desde enero el pasaje pasará de los actuales $1206 a los $1259.
El premetro, por su parte, costará $440,67.
En cuanto a la provincia de Buenos Aires, los colectivos aumentarán casi en la misma proporción que en la CABA: será 4,5% más caro el boleto a partir del 1 de enero, según el siguiente detalle:
- Boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasaría de $655,61 a $685,11;
- Tramo de 3 a 6 km: de $730,42 a $763,28;
- Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $786,61 a $822;
- Viajes de 12 a 27 km: $880,86.
La VTV también sube en la Provincia de Buenos Aires
Un incremento que solo afecta a los bonaerenses: la Verificación Técnica Vehicular (VTV) aumentará el 16 de enero un 21,8%. Así las cosas, la tarifa básica del servicio pasará de $79.640,87 a $97.057,65.
Así quedarán los valores de la VTV con el IVA incluido:
- Motos: $38.801,03.
- Vehículos hasta 2500 kilos: $97.057,65;
- Vehículos de más de 2500 kilos: $174.604,64;
- Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2500 kilos: $58.201,54;
- Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2500 kilos: $87.302,33
