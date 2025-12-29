La decisión de Filipe Luís en Flamengo sacude a todo Brasil y Conmebol

Su contrato se extendía hasta diciembre de 2025 y la renovación permanecía en pausa, hasta este 29 de diciembre, debido a diferencias económicas con la dirigencia.

Finalmente, la situación se resolvió. Según informó el especialista en mercado de pases, César Luis Merlo, “Filipe Luís renovó su contrato con Flamengo hasta diciembre de 2027. Ambas partes cedieron en la negociación y se pudo llegar a un acuerdo”.

El club de Río de Janeiro lo oficializó con el siguiente mensaje: “La historia no dejará de escribirse. ¡Estará aquí hasta 2027!”.

Filipe Luís conquistó la Copa Libertadores como jugador en 2019 y como entrenador en 2025, pero el proyecto deportivo de Flamengo no se detiene allí.

El medio R7 Esportes fue contundente al referirse a las intenciones del Mengão de cara al futuro. “Flamengo invertirá 190 millones de dólares entre fichajes y salarios para armar el plantel de 2026. El club apunta a convertirse en el Real Madrid de América en el corto plazo”, aseguró el medio brasileño.

El conjunto rojinegro es el primer equipo de Brasil en consagrarse cuatro veces campeón de América y buscará seguir sumando títulos para consolidarse como uno de los clubes más ganadores del continente.

Junto a Palmeiras, Flamengo se consolidó como uno de los equipos más fuertes de la región, especialmente desde 2019 en adelante, y el club de Río de Janeiro intentará sostener esa hegemonía en el futuro inmediato.

La reciente renovación de Filipe Luís y la ambiciosa inversión proyectada ya posicionan a Flamengo como uno de los máximos candidatos a quedarse con la Copa Libertadores 2026.

