La Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Economía liberó varias resoluciones referidas al precio mayorista de la electricidad y el gas, estableciendo un marco de mercado de cara al 1 de enero de 2026. Publicadas en el Boletín Oficial, las medidas apuntan a mantener las tarifas actualizadas y garantizar la provisión de ambos servicios, con impacto directo en el bolsillo de los usuarios.
Energía: El Gobierno le puso precio a la electricidad y gas 2026
La Secretaría de Energía resolvió los precios mayoristas de la electricidad y el gas a partir del 1 de enero. Cuál es el impacto en las tarifas.
En lo que respecta a la energía eléctrica, el Gobierno estableció nuevos precios de referencia para la potencia en el sector mayorista. De cara al periodo enero-abril, comprendido como el de mayor consumo en el año, se impusieron nuevos valores referidos a los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF), Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y el Precio Estabilizado de los Servicios Adicionales (PES).
En el caso de los distribuidores residenciales, los precios fijados para el MWh estabilizado variará entre 62.519 pesos en hora pico y 60.133 pesos en hora valle o de menor consumo. Esos costos tendrán impacto en las tarifas de los usuarios, aunque cabe destacar que no de manera directa a nivel nominal, dependiendo del tipo de consumo y los niveles de subsidio.
A estos Precios Estacionales de la Energía, se le podrán aplicar las bonificacionesque fije la Secretaría de Energía (SE). La SE, si correspondiere, podrá fijar los límites de consumo a las categorías alcanzadas por la bonificación por sobre los cuales se aplicará un precio diferenciado para el excedente, establece el decreto.
El gas también
En el caso del gas, la Secretaría de Energía también estableció precios mayoristas que tendrán impacto en las tarifas de los usuarios. Estos costos, establecidos para las distribuidoras, comprenden una variación según la zona y el segmento al que se asigne el flujo, teniendo en cuenta los niveles 1, 2 y 3 para los cuadros de subsidios.
En ese sentido, los precios del gas mayorista fluctuarán entre los 2,90 dólares y los 3 dólares por MMBTU (Millón de Unidades Térmicas Británicas) según el área. En el caso del AMBA, ese costo se ubicará entre 2,95 y 2,99 dólares, mientras que en áreas como Cuyo su costo se eleva a los 3,01 dólares.
Tierra del Fuego tendrá el menor costo mayorista, con 2,85 dólares por MMBTU.
A ello, Energía sumó la posibilidad para los productores de hidrocarburos de eliminar la intermediación de los contratos con las compañías distribuidoras que se mantenía mediante Energía Argentina S.A., obteniendo posibles compensaciones del Estado a aquellos que adhieran al programa, enmarcado en el Plan Gas.ar. Según el Gobierno, esta disposición aceleraría la “normalización del mercado de hidrocarburos”, con impacto directo en la competitividad interna.
Ampliación del transporte eléctrico
A todo ello, se sumó una medida central de la Secretaría de Energía, donde se dispuso la delegación de la ampliación de la red eléctrica al sector privado. La gestión, dispuesta por Economía, pasaría a ser conducida mediante licitaciones públicas nacionales e internacionales para garantizar el desarrollo progresivo del sistema y abandonar el esquema de cortes que afecta hace años a vastas zonas del país.
