Energía: El Gobierno le puso precio a la electricidad y gas 2026

En ese sentido, los precios del gas mayorista fluctuarán entre los 2,90 dólares y los 3 dólares por MMBTU (Millón de Unidades Térmicas Británicas) según el área. En el caso del AMBA, ese costo se ubicará entre 2,95 y 2,99 dólares, mientras que en áreas como Cuyo su costo se eleva a los 3,01 dólares.

Tierra del Fuego tendrá el menor costo mayorista, con 2,85 dólares por MMBTU.

A ello, Energía sumó la posibilidad para los productores de hidrocarburos de eliminar la intermediación de los contratos con las compañías distribuidoras que se mantenía mediante Energía Argentina S.A., obteniendo posibles compensaciones del Estado a aquellos que adhieran al programa, enmarcado en el Plan Gas.ar. Según el Gobierno, esta disposición aceleraría la “normalización del mercado de hidrocarburos”, con impacto directo en la competitividad interna.

Ampliación del transporte eléctrico

A todo ello, se sumó una medida central de la Secretaría de Energía, donde se dispuso la delegación de la ampliación de la red eléctrica al sector privado. La gestión, dispuesta por Economía, pasaría a ser conducida mediante licitaciones públicas nacionales e internacionales para garantizar el desarrollo progresivo del sistema y abandonar el esquema de cortes que afecta hace años a vastas zonas del país.

El decreto establece que las obras de ampliación del transporte eléctrico definidas como prioritarias se llevarán adelante mediante licitaciones públicas nacionales e internacionales, bajo el marco de la Ley de Concesión de Obra. Este esquema permite que el sector privado construya, opere y mantenga la infraestructura, sin comprometer recursos fiscales directos, garantizando previsibilidad jurídica y sostenibilidad económica, explicaron desde el Gobierno.

