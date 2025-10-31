Pasadas las elecciones, el Gobierno comenzó esta semana a avanzar con una serie de aumentos. Entre ellos, informó hoy, aplicará un aumento de 7,2% en el precio del gas natural a partir de noviembre, que impactará en las próximas facturas del servicio.
Más y más aumentos: Confirmaron también un aumento arriba del 7% para el gas
El Gobierno confirmó hoy otro aumento: El precio de gas sube un 7,20%. La suba, que se aplicará a cada metro cúbico de 9300 kilocalorías que ingrese a la red de ductos, impactará en la boleta de noviembre.
A través de la Resolución 1698/2025 publicada hoy (31/10) en el Boletín Oficial se establece que "el recargo previsto en el artículo 75 de la ley 25.565 y sus modificatorias será equivalente al siete coma veinte por ciento (7,20%) sobre el precio de gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), por cada metro cúbico (m³) de nueve mil trescientas kilocalorías (9300 kcal) que ingrese al sistema de ductos en el Territorio Nacional".
Las empresas comercializadoras deberán trasladar el recargo en su totalidad sobre el precio del gas natural adquirido en el PIST, siempre que este recargo haya sido percibido previamente por el proveedor de gas.
En tanto, la Secretaría de Energía de la Nación, a cargo de María Carmen Tettamanti, en la Resolución 433/2025 del Boletín Oficial, dispuso una modificación en el precio de gas natural establecido en el PIST. La norma exige que ENARSA, las empresas productoras y las distribuidoras o subdistribuidoras de gas natural por redes que hayan suscrito acuerdos en el marco del Plan Gas.Ar, ajusten sus contratos en un plazo máximo desde la publicación de la resolución.
Así quedarán los precios base desde noviembre, por compañía:
- Metrogas (Capital Federal y Buenos Aires): 2.885.
- Naturgy BAN (zona norte de Buenos Aires): 2.925.
- Distribuidora Gas Cuyana (Mendoza, San Juan y San Luis): 2.943.
- Distribuidora Gas del Centro (Córdoba, La Rioja y Catamarca): 2.912.
- Litoral Gas (Santa Fe y Buenos Aires): 2.906.
- Gasnea (Entre Ríos, Formosa, Chaco y Corrientes): 2.931.
- Naturgy NOA (Salta, Tucumán y La Puna): 2.893.
- Redengas S.A. (Paraná): $ 2935
- Camuzzi Gas Pampeana:
Buenos Aires: 2.895.
Bahía Blanca: 2.852.
La Pampa sur: 2.937.
La Pampa norte: 2.896.
- Camuzzi Gas del sur:
Buenos Aires sur: 2.828.
Chubut sur: 2.829.
Neuquén: 2.935.
Cordillerano: 2.908.
Santa Cruz sur: 2.795.
Tierra del Fuego: 2.784.
