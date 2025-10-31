Más y más aumentos: Confirmaron también un aumento arriba del 7% para el gas

En tanto, la Secretaría de Energía de la Nación, a cargo de María Carmen Tettamanti, en la Resolución 433/2025 del Boletín Oficial, dispuso una modificación en el precio de gas natural establecido en el PIST. La norma exige que ENARSA, las empresas productoras y las distribuidoras o subdistribuidoras de gas natural por redes que hayan suscrito acuerdos en el marco del Plan Gas.Ar, ajusten sus contratos en un plazo máximo desde la publicación de la resolución.