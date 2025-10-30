urgente24
"La gente se preguntó en la elección si íbamos al caos o renovábamos la esperanza"

"Estamos en un bonus track de ilusión que no es un cheque en blanco de la gente. Exige una nueva etapa" agregó Guillermo Olivetto, especialista en consumo.

30 de octubre de 2025 - 22:59
uillermo Olivetto, especialsta en consumo

"Esperanza con templanza fue lo que tuvimos el año pasado, cuando el gobierno nacional medía 60 puntos de aprobación: luego, llegó la añoranza porque la gente ya no llegaba a fin de mes debido a que el orden de la macro no traía mejoras en la micro" explicó el economista.

Ahora, en 2025, sufrimos una mezcla de decepción con incertidumbre por el futuro y la gente prefirió renovar la esperanza ante el vaticinio de un nuevo caos.

"La calle sigue estando muy fría en materia de consumo, especialmente en los centros urbanos y conurbanos".

image
Guillermo Olivetto: economista y especialista en consumo de la gente

¿Cómo sigue la economía nacional?

"El privado necesita ser escuchado por el gobierno. En el gobierno de Mauricio Macri se pusieron de acuerdo las empresas con el gobierno de Neuquén y la Casa Rosada para aprovechar los yacimientos de Vaca Muerta. Esto generó muchas divisas en los últimos años y en algunos años serán US$ 30.000 millones por año".

Ahora, debería pasar algo parecido. El país necesita imperiosamente poner en marcha la construcción y la industria. Sea pública o particular, no se pueden seguir perdiendo puestos de trabajo en estos sectores. Necesitamos una revolución de la infraestructura para que exista un despegue.

Finalmente, Olivetto opinó:

"La gente sintió despuès de la derrota oficialista el 7 S que se perdía el orden, tranquilidad y previsibilidad. Por eso, votó el 26 de Octubre para recuperar la normalidad. Quiso saber que los precios no se iban a volar y que el dolar no iba a caer en un descalabro. Ahora, pedirán que aparezca la prosperidad, que mejoren las condiciones de vida cotidianas".

