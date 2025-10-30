Tras el triunfo, Javier Milei trasladará la Capital Federal una vez por mes
FUERA DE BALCARCE 50
Javier Milei confirmó que evalúan reuniones de gabinete en provincias
El Presidente agregó que viajará dos veces por mes al interior; primero hacia subestados afines.
El Presidente Javier Milei confirmó en A 24 que planea cambiar su estrategia territorial tras el balance de las elecciones legislativas y que comenzará a viajar al interior dos veces por mes. Llevarán reuniones de gabinete a cada provincia. "Con karina hablamos de viajar al interior dos veces por meses, dijo el mandatario".
Por Radio Rivadavia. expuso que "los primeros destinos serían Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y Chaco".
La nueva modalidad se conversó en la "mesa chica" tras analizar el resultado electoral del pasado domingo.
El objetivo sería federalizar la gestión y mostrarse más cercano a las provincias donde el oficialismo nacional obtuvo un fuerte respaldo, sacando entre el 40% y el 50% de los votos.
Los primeros distritos que visitaría Milei en esta nueva gira serían Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y Chaco.
