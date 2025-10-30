Hay vasos comunicantes entre Cristina Kirchner y Karina Milei. Urgente24 destacó en su momento las evidencias del canal subterráneo entre ambas cuando el peronismo-kirchnerismo hizo naufragar la interpelación a la hermana del presidente en el Senado a cambio, presuntamente, de que no cambie la custodia de la expresidenta. Ahora el tema es la Corte Suprema.
CORTE Y CONDENA
Karina Milei y Cristina Kirchner lustran el teléfono rojo
Tras las elecciones del 26/10 se reconfigura el Congreso y vuelve el debate sobre la Corte. Karina Milei empoderada y las necesidades de Cristina Kirchner.
Karina Milei, Cristina Kirchner y la Corte
La victoria electoral de La Libertad Avanza (LLA) en los comicios legislativos del 26/10 cambiarán –a partir del 10 de diciembre- la relación de fuerzas en el Congreso de la Nación. LLA tendrá más bancas y más fuerza para imponer temas o negociar. Todo gracias a la estrategia de Karina Milei, tal y como resaltó el Presidente el domingo pasado a la noche.
El Gobierno ya mostró que esperará al nuevo Congreso, más favorable a los libertarios, para impulsar su agenda. Lo primero será tatar el Presupuesto 2026 en sesiones extraordinarias (las ordinarias terminan el 30/11 y los nuevos legisladores asumen el 10/12). Luego, volvería el tema de la integración de la Corte Suprema tras el fracaso de Milei en el Senado con sus dos candidatos (Ariel Lijo y García Mansilla).
La negociación por los nuevos jueces del máximo tribunal fue encarada por el asesor presidencial Santiago Caputo con el entorno de CFK. El intento de poner a García Mansilla y a Lijo no prosperó en el Senado porque Milei no aceptó negociar con la expresidenta quién ocuparía la Procuración General y la Defensoría, además de las designaciones de jueces federales.
¿Sale Caputo entra Karina?
Con el nuevo Congreso con más bancas libertarias y con Karina empoderada, la hermana presidencial aprovecharía sus contactos con CFK para renegociar por la Corte desde otra posición y en otro contexto, sin Caputo.
Cristina ahora está con prisión domiciliaria y le interesaría resolver su problema personal, ya usa al PJ para eso si puede y en el peronismo todos se dieron cuenta generando un malestar que se potenció con la derrota del 26/10 y especialmente en donde ella decidió intervenir partidos provinciales.
Ya hubo muestras del vínculo entre Karina y Cristina: la hermana del presidente impidió en su momento que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich le cambie la custodia a la exmandataria.
Pero fue más visible el vínculo cuando el peronismo-kirchnerismo en el Senado hizo naufragar la interpelación a Karina por el Andisgate y permitió que LLA accediera a los máximos cargos en ambas cámaras del Congreso.
Otro hecho público que mostró los vínculos entre LLA y CFK fue en el fracaso del tratamiento de Ficha Limpia en Diputados, un tema impulsado por el Pro de Mauricio Macri. Por entonces, el líder del partido amarillo se quejó en los medios de la connivencia entre el kirchnerismo y los libertarios y despotricaba especialmente contra Karina Milei a quien se le endilgaba la ausencia de varios diputados libertarios. Así, lo de ficha limpia quedó ligado a las dificultades para que el caso $Libra avance en el parlamento y se cite a Karina.
El portal La Política Online destaca otro cambio: el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena sería el interlocutor con los libertarios en lugar de Wado de Pedro, a quien la exmandataria habría desplazado de esos menesteres por considerarlo responsable de haber permitido el ascenso de los jueces y fiscales que la condenaron por la causa Vialidad cuando se desempeñaba en el Consejo de la Magistratura y por haber empezado a pasarse al bando de Axel Kicillof.
