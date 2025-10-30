Karina Milei y Cristina Kirchner lustran el teléfono rojo

Cristina ahora está con prisión domiciliaria y le interesaría resolver su problema personal, ya usa al PJ para eso si puede y en el peronismo todos se dieron cuenta generando un malestar que se potenció con la derrota del 26/10 y especialmente en donde ella decidió intervenir partidos provinciales.

cristina-dpto.jpg Cristina Kirchner en el balcón de su departamento en el barrio de Constitución donde permanece en detención domiciliaria. Ella solo quiere resolver su situación judicial a instancias incluso del PJ. NA

Ya hubo muestras del vínculo entre Karina y Cristina: la hermana del presidente impidió en su momento que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich le cambie la custodia a la exmandataria.

Pero fue más visible el vínculo cuando el peronismo-kirchnerismo en el Senado hizo naufragar la interpelación a Karina por el Andisgate y permitió que LLA accediera a los máximos cargos en ambas cámaras del Congreso.

Otro hecho público que mostró los vínculos entre LLA y CFK fue en el fracaso del tratamiento de Ficha Limpia en Diputados, un tema impulsado por el Pro de Mauricio Macri. Por entonces, el líder del partido amarillo se quejó en los medios de la connivencia entre el kirchnerismo y los libertarios y despotricaba especialmente contra Karina Milei a quien se le endilgaba la ausencia de varios diputados libertarios. Así, lo de ficha limpia quedó ligado a las dificultades para que el caso $Libra avance en el parlamento y se cite a Karina.

El portal La Política Online destaca otro cambio: el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena sería el interlocutor con los libertarios en lugar de Wado de Pedro, a quien la exmandataria habría desplazado de esos menesteres por considerarlo responsable de haber permitido el ascenso de los jueces y fiscales que la condenaron por la causa Vialidad cuando se desempeñaba en el Consejo de la Magistratura y por haber empezado a pasarse al bando de Axel Kicillof.

--------------

Más noticias en Urgente24:

35 despidos y amenaza de cierre de una textil fueguina que produce marcas famosas

Carlos Bianco; "el gobierno nacional no ha invitado a Kicillof a la reunión de gobernadores"

Caren Tepp sigue hundiendo al peronismo: Desvió fondos de una ONG para su campaña

Racing 0 - Flamengo 0: la Academia entregó todo, pero le faltaron ideas y Rossi fue figura