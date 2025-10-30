Sin señal: Presión internacional por el telescopio de China que sigue varado en Aduana

No obstante, el freno al avance del desarrollo que comenzó en 2015 y que se encuentra en su etapa final se produjo a partir de la reapertura de la relación fluida con la Casa Blanca, desde donde se señaló a la presencia china en el desierto sanjuanino como una potencial presencia militar. Esto último fue desmentido por las autoridades de la UNSJ, casa de estudio que se nutrirá fuertemente del radiotelescopio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/norabar/status/1979675192453738838&partner=&hide_thread=false Declaración de la Universidad Nacional de San Juan sobre la inexplicable paralización del Radiotelescopio CART cuyo montaje estaba a punto de finalizarTienen retenidas en la Aduana piezas e instrumentos enviados desde China pic.twitter.com/Hwsdic9RUF — Nora Bär (@norabar) October 18, 2025

Desde esa universidad, el reclamo también fue resonante. Semanas atrás, un comunicado directo al gobierno de Javier Milei fue emitido demandando la liberación de las piezas finales y advirtiendo “la evidente injerencia de intereses extranjeros que condicionan los destinos de la ciencia y el desarrollo tecnológico de Argentina”.

Además, la UNSJ señaló la salida del CONICET como miembro del acuerdo cuatripartito que dio origen al proyecto. Dicho acuerdo venció a mediados de este año y fue renovado por la propia universidad, el Gobierno de San Juan, los Observatorios Astronómicos Nacionales de China, faltando la “pata nacional” para su continuidad.

Milei-bessent.jpg Javier Milei y el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en una declaración conjunta en la Casa Rosada. Presidencia

Casa Rosada hace tiempo

Mientras tanto, el Gobierno argentino parece lejos de acelerar una resolución al reclamo. De hecho, la disposición más reciente al respecto ordenó que en el futuro todas las colaboraciones internacionales en materia de comunicaciones sean competencia de autorización del Ministerio de Defensa.

Esta disposición, impulsada por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, regresaría el proyecto CART a una nueva etapa burocrática, demorando su eventual puesta en marcha. Algo que le da más tiempo al Gobierno para evaluar la continuidad o no del proyecto en base a las presiones del Pentágono.

Respecto a esto último, han sido públicas las intenciones de Estados Unidos de establecer en Argentina un aliado que genere un contrapeso a la presencia china en la región. Tanto el presidente Donald Trump, como el secretario del Tesoro Scott Bessent y otros altos funcionarios calificaron como estratégica la posición del Gobierno estadounidense en Argentina para limitar la presencia china a nivel geopolítico.

