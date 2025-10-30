Lula da Silva contra el crimen organizado tras lo de Río de Janeiro: "...no toleraremos..."

image Al menos 164 muertos, junto a filas de cadáveres, aparecieron en las calles de la favela, lo que evidencia la magnitud de la operación militar y de la contraofensiva que convirtió a Río en un escenario bélico. Esto también expone que hubo víctimas inocentes atrapadas en el fuego cruzado entre las fuerzas del orden y el Comando Vermelho.

Megaoperativo contra el narco de Río de Janeiro que terminó en una masacre

El BOPE, la famosa tropa de élite del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE), se adentró el martes con tanques, helicópteros y blindados en las favelas de Complexo do Alemão y Penha de Río de Janeiro, donde abrió fuego contra supuestos narco-criminales del Comando Vermelho, convirtiendo a Río en una zona de muerte y de escalada bélica, al borde de una guerra civil.

Ese escuadrón, junto a al menos 2500 efectivos de otras fuerzas armadas, se dirigió a las favelas de Alemão y Penha por orden del gobernador de Río, el bolsonarista Cláudio Castro (PL), quien dirigió la operación más mortífera contra el narcotráfico, aunque la ofensiva, como daño colateral, haya asesinado a un puñado de inocentes atrapados en medio de las balaceras.

El gobernador de Río, Castro, aseguró el martes que en tres oportunidades pidió al gobierno nacional que le enviara blindados de la Marina y del Ejército, para realizar una redada contra el Comando Vermelho, pero que la petición fue denegada.

No pudimos contar con el apoyo [del gobierno federal], llevamos a cabo nuestro operativo y fue un éxito, salvo quitarles la vida a los policías, el resto del operativo fue un éxito

El gobernador bolsonarista celebró a viva voz el "éxito de la operación" y lo catalogó como un embate contra el "terrorismo" narco. De acuerdo con Vinicius Torres Freire, del diario paulista Folha, la decisión del delfín de Bolsonaro de llevar a cabo un megaoperativo contra el crimen ocurrió, justamente, en medio de un contexto en el que las derechas estaban acorraladas "tras casi tres meses de derrotas", entre ellas la condena de Bolsonaro y el inicio de las negociaciones entre Trump y Lula da Silva para recomponer las relaciones bilaterales. "Ahora planean una contraofensiva cadavérica. Los gobernadores quieren hacer propaganda de la matanza en Río de Janeiro para crear un lema de campaña y preparar un ataque al Gobierno federal", plantea.

En este contexto, el gobernador Castro "copió" la política de guerra nacional e internacional del Donald Trump. "Además de vasallaje, es ignorancia y propaganda de guerra", dice. Por este camino, "difícilmente el país saldrá del ciclo de muerte, del círculo de sangre. El crimen organizado se fortalece", asegura.

El Comando Vermelho, el cártel al que iba dirigido el operativo, administra las favelas del norte de Río de Janeiro y cuenta con más de 30 mil adeptos. Dicha banda criminal se dedica al contrabando de armas y el tráfico de drogas dentro y fuera de la favela. Desde hace décadas, se ha destacado como una de las organizaciones criminales más temidas de Brasil.

Este cártel, armado hasta los dientes y capaz de enfrentarse contra la artillería de la Policía Militar este martes, nació en los años 70 en la cárcel de Candido Mendes, ubicada en la zona de Ilha Grande, en Río de Janeiro. En sus inicios, se hizo llamar "Falange Vermelha", un movimiento que buscaba garantizar los derechos de los reclusos, quienes sufrían hacinamiento y penurias. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en una banda que se dedicó al robo a mano armada, sicariato y narcotráfico.

Con el paso de los años, el Comando Vermelho se consolidó como el mayor administrador de las favelas de Río. Se asoció con facciones como el Primer Comando de la Capital (PCC) en ciertas rutas del tráfico de drogas transnacional, mientras rivalizaba con el Terceiro Comando Puro (TCP) y Amigos dos Amigos (ADA). Estas facciones se disputan el control de las rutas del narcotráfico y la cuota de seguridad de los comercios que desean evitar ataques.

En las favelas, el Comando Vermelho es como un ejército en guerra constante. Tienes que ser más rápido, más violento y estar siempre un paso adelante para sobrevivir. No es un trabajo, es un modo de vida. Vivir y morir por el CV (un excombatiente, entrevista incluida en el libro "Elite da Tropa")

image Narcotraficantes del Comando Vermelho, la facción más grande de Río de Janeiro, posan con rifles y ropa de camuflaje para incursiones en el bosque. | GENTILEZA EFE

Poco a poco, en connivencia con soldados que le proveían armamento por vía clandestina, el Comando Vermelho fue adquiriendo una considerable artillería y sus municiones. En la actualidad, el CV cuenta con fusiles de asalto (versiones del AK, AR–15/M4 y fusiles similares en calibres 5,56/7,62), fusiles de batalla y semiautomáticos (modelos tipo FAL o similares aparecen en algunos enfrentamientos), subfusiles y ametralladoras ligeras (usadas para control territorial y en tiroteos urbanos), ametralladoras pesadas y armas de gran calibre, explosivos, granadas, lanzagranadas, lanzacohetes y drones.

Las armas que usamos no eran para defender nuestras casas, eran para tomar lo que era nuestro. El Comando Vermelho tiene poder en las favelas porque tiene armas que los policías no tienen. Es una guerra, no un negocio (Excombatiente del Comando Vermelho citado en La Guerra de las Favelas)

image El CV penetró en las nuevas generaciones de la favela. | GENTILEZA O'GLOBO

A medida que avanzó, estrechando lazos con la política, la banda narcocriminal intentó extender su influencia más allá de Río, llegando a estados como Bahía, Mina Geráis y en São Paulo, este último donde domina el Primer Comando Capital. Esta expansión generó tensiones y enfrentamientos armados con las bandas rivales del TCP y ADA, incluyendo decapitaciones y desmembramientos a plena luz del día.

Hoy en día, el CV ha diversificado sus negocios en el mundo de las criptomonedas y la tecnología. En este ámbito, desarrolló la aplicación de transporte Rotax Mobili, diseñada para desplazar a plataformas legítimas como Uber y garantizar que los conductores obedezcan a las reglas impuestas por las pandillas, así como ofrecerles seguridad en el camino de ruta.

