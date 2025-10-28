Empoderado, Javier Milei sale a buscar 'heridos' para su 2.0

El contundente triunfo de Javier Milei en las elecciones legislativas nacionales le abrió un nuevo escenario para ir a captar a gobernadores y dirigentes heridos, especialmente para lograr alianzas en el Congreso que le permitan aprobar las reformas clave y el Presupuesto 2026. Además, fue una condición que impuso Estados Unidos: diálogo y gobernabilidad.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:
Live Blog Post
28-10-2025 17:57
Pablo Quirno ya es canciller: Milei le tomó juramento
Javier Milei le tomó juramento como nuevo canciller a Pablo Quirno, ex secretario de Finanzas, que reemplazará a Gerardo Werthein.
Ante la presencia del gabinete nacional, entre ellos el jefe de Ministros, Guillermo Francos, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, Quirno quedó a cargo del la cartera diplomática de la Argentina tras la firma del acta que se llevó a cabo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.
Live Blog Post
28-10-2025 17:44
Reservas del BCRA cayeron US$288 millones
Sin intervención en el mercado de cambios, el BCRA igual siguió perdiendo reservas. Hoy terminó con US$40.771 millones, una baja de US$288 millones comparado con la jornada de ayer.
Bloomberg no es tan optimista: "La euforia de Javier Milei se topa con la realidad"
La agencia estadounidense de noticias Bloomberg plantea que "la euforia de Javier Milei se topa con la realidad mientras las ganancias del peso tras la votación se desvanecen rápidamente."
"La euforia pasó por alto en gran medida a la moneda del país, el eje de los planes de Milei para rehacer la economía argentina. Después de un salto inicial el lunes temprano, el peso ha ido cediendo progresivamente esas ganancias y cayó un 2,4% el martes 28/10, quedando apenas por encima de donde estaba antes de la votación.
El movimiento refleja, en parte, las persistentes dudas sobre si el país mantendrá la banda cambiaria que defendió tan agresivamente durante los últimos dos meses".
Río de Janeiro, bajo fuego: Más de 60 muertos en operativos contra Comando Vermelho y temor en las calles
Río de Janeiro es escenario hoy de operativos policiales contra Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. Helicópteros, blindados y drones de la policía irrumpieron en las primeras horas de este martes en los complejos de Alemão y Penha, dos de las mayores favelas del norte carioca. Hay más de 60 muertos, entre ellos cuatro agentes, y más de 80 detenidos.
"Vamos a matar a todo el mundo", dijeron desde la banda, en un video que se difundió recientemente.
"El operativo puede explotar una ola de violencia que no había hasta ahora", dijo Lucas Rocha, periodista de Río de Janeiro en diálogo con C5N.
"Los criminales salieron y fueron a las calles, tenemos una situación de conflagración social", describió, y vinculó el operativo con las intenciones de "reelección" del gobernador estatal Cláudio Castro. "Las consecuencias son muy graves, hay miedo en la población, la gente tiene miedo de salir a las calles, no se sabe qué puede pasar".
Universidades y escuelas cerraron sus puertas y no dictan clases, ante este complejo panorama de violencia que se desató. Se temen represalias del Comando Vermelho.
Cenas de guerra (e de terrorismo por parte do Comando Vermelho) registradas no Rio de Janeiro.Enquanto a polícia militar foca em criminosos e traficantes armados, os TERRORISTAS do COMANDO VERMELHO atiram BOMBAS com DRONES em policiais e atiram para todos os lados, colocando a… pic.twitter.com/g26WeBv9vg
Zona de guerra Río de Janeiro.Al menos 60 personas fallecidas como resultado de enfrentamientos armados entre las fuerzas del gobierno brasileño y la organización criminal Comando Vermelho. 80 personas fueron detenidas y se incautaron 42 fusiles.pic.twitter.com/Lfe7JT9Hlm
Alivio para los Milei: La Justicia volvió a rechazar el uso de fuerza pública para llevar a funcionarios al Congreso
La Cámara Federal confirmó que la Justicia no llevará por la fuerza pública al Congreso a los funcionarios que evitaron declarar en la Comisión Investigadora $LIBRA.
El pedido fue formulado por el presidente de la comisión investigadora, el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, y buscaba llevar ante ese órgano a los titulares de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), Alejandro Melik y Paulo Starc, respectivamente; a la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo, y al presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Emilio Silva, quienes decidieron hacer caso omiso de las citaciones para testificar ante la comisión, al igual que otros funcionarios, como la hermana y secretaria del Presidente, Karina Milei.
Los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia rechazaron el planteo de forma unánime, al considerar “razonables” los motivos esgrimidos en primera instancia por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien lleva el caso en la Justicia desde la salida de la jueza María Servini.
“Como punto de partida -marcaron los magistrados-, resulta importante advertir las diferencias que, por naturaleza y esencia, separan y distinguen a una investigación de carácter político desarrollada por una comisión legislativa con un proceso de índole penal en sentido estricto”.
“Mientras que el objetivo de la primera redunda en la obtención de información para así dictaminar sobre aspectos de interés público, la segunda persigue conocer si se ha cometido un delito”, distinguieron los jueces.
Live Blog Post
28-10-2025 17:06
Inexplicable: Patricia Bullrich sigue negando lo que es oficial
Inexplicable que Patricia Bullrich siga negando que recibió aportes en la campaña 2023 de la empresaria Alejandra Bada Vázquez -una de las dueñas de Lácteos Vidal- cuando esa información es oficial y pública: en la Cámara Nacional Electoral consta un pago de $400 mil de parte de Bada Vázquez para la campaña presidencial de Juntos por el Cambio en 2023.
La ministra de Seguridad y senadora electa por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, fue hoy a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para exponer sobre los recursos que tendrá en Ministerio en 2026. Y terminó protagonizando un duro cruce los diputados de Izquierda por varios temas: represión, femicidios y vínculos con el narcotráfico.
Luego de la exposición de Bullrich, donde aprovechó para realizar un repaso de sus dos años de gestión en el Ministerio de Seguridad, Christian Castillo abrió la rueda de preguntas consultándole por la relación del presunto narcotraficante Fred Machado con José Luis Espert.
"El primer punto que quería preguntarle es si usted como ministra de seguridad sabía de la relación del hoy sujeto a extradición Fred Machado con el diputado José Luis Espert. Si no sabía, tiene un problema siendo ministra de Seguridad. Si sabía, por qué no expuso esa relación. Si sabía, por qué cubrió a Espert. Usted dice que ‘el que las hace las paga’, pero si es de su partido las zafa", disparó el diputado.
Al momento de responder, la ministra de Seguridad sentenció: "Fred Machado no tiene una causa en la Argentina. Cuando llegamos al gobierno, estaba detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el juez Villanueva de Neuquén, primero en la cárcel de Viedma y después tuvo prisión domiciliaria".
"Fred Machado estaba preso para extradición. No por haber cometido un delito en la Argentina, sino para extradición. Es decir que nosotros lo recibimos preso ¿Qué hay antes de esa situación? Hay dos informes, que ya se los mandamos a la Justicia", puntualizó Bullrich.
Y detalló: "Hay un informe del 2021 de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal que expone la situación de Fred Machado, sus contactos y en un párrafo dice que habría colaborado con la campaña de 2019. Al enviar el informe a la Justicia, le abrimos nosotros un expediente administrativo al exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal porque no explica y no hay un papel que diga que de ese informe que él elaboró haya judicializado una información".
En ese marco, Bullrich retrucó: "Sáquese de encima todo eso que usted cree que no hicimos porque los que no lo hicieron…Quizás sí, pero lo averiguará la Justicia porque nosotros les mandamos toda la información, fueron los que elaboraron los informes en 2021. Si no lo hicieron, incumplieron con sus deberes de funcionarios públicos".
patricia bullrich
Patricia Bullrich en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados (Foto: NA).
Además, Castillo le pidió a la ministra de Seguridad que explique su relación con la empresaria Alejandra Bada Vázquez, quien "aportó a su campaña de 2023 y que ha recibido transferencias de Fred Machado".
La funcionaria nacional arremetió: "El pueblo de Sunchales hoy está destruido porque destruyeron Sancor ¿Sabe lo que nosotros hicimos? Ayudar a que una de las empresas importantes de nuestro país, como todas las empresas lácteas, no terminaran destruidas por los sindicatos depredadores como Atilra que tiene la Argentina".
"Eso de que tiene una relación con Fred Machado es un invento y es otro invento que haya puesto plata en mi campaña. Puede mirar usted el reporte de todas las personas que aportaron a mi campaña y va a ver que no aportó. Igual, si hubiera aportado, es una empresaria, como tantos empresarios de nuestro país, a los que los sindicatos depredadores de Atilra la quiso destruir. Nosotros siempre estamos con los que dan trabajo, no con los que destruyen trabajo", aseguró Bullrich, sin ponerse colorada...
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Deja tu comentario