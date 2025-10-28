Empoderado, Javier Milei sale a buscar 'heridos' para su 2.0

Live Blog Post

Inexplicable: Patricia Bullrich sigue negando lo que es oficial

Inexplicable que Patricia Bullrich siga negando que recibió aportes en la campaña 2023 de la empresaria Alejandra Bada Vázquez -una de las dueñas de Lácteos Vidal- cuando esa información es oficial y pública: en la Cámara Nacional Electoral consta un pago de $400 mil de parte de Bada Vázquez para la campaña presidencial de Juntos por el Cambio en 2023.

No es la 1era. vez que lo niega, pese al comprobante oficial.

bullrich aportes

La ministra de Seguridad y senadora electa por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, fue hoy a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para exponer sobre los recursos que tendrá en Ministerio en 2026. Y terminó protagonizando un duro cruce los diputados de Izquierda por varios temas: represión, femicidios y vínculos con el narcotráfico.

Luego de la exposición de Bullrich, donde aprovechó para realizar un repaso de sus dos años de gestión en el Ministerio de Seguridad, Christian Castillo abrió la rueda de preguntas consultándole por la relación del presunto narcotraficante Fred Machado con José Luis Espert.

"El primer punto que quería preguntarle es si usted como ministra de seguridad sabía de la relación del hoy sujeto a extradición Fred Machado con el diputado José Luis Espert. Si no sabía, tiene un problema siendo ministra de Seguridad. Si sabía, por qué no expuso esa relación. Si sabía, por qué cubrió a Espert. Usted dice que ‘el que las hace las paga’, pero si es de su partido las zafa", disparó el diputado.

Al momento de responder, la ministra de Seguridad sentenció: "Fred Machado no tiene una causa en la Argentina. Cuando llegamos al gobierno, estaba detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el juez Villanueva de Neuquén, primero en la cárcel de Viedma y después tuvo prisión domiciliaria".

"Fred Machado estaba preso para extradición. No por haber cometido un delito en la Argentina, sino para extradición. Es decir que nosotros lo recibimos preso ¿Qué hay antes de esa situación? Hay dos informes, que ya se los mandamos a la Justicia", puntualizó Bullrich.

Y detalló: "Hay un informe del 2021 de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal que expone la situación de Fred Machado, sus contactos y en un párrafo dice que habría colaborado con la campaña de 2019. Al enviar el informe a la Justicia, le abrimos nosotros un expediente administrativo al exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal porque no explica y no hay un papel que diga que de ese informe que él elaboró haya judicializado una información".

En ese marco, Bullrich retrucó: "Sáquese de encima todo eso que usted cree que no hicimos porque los que no lo hicieron…Quizás sí, pero lo averiguará la Justicia porque nosotros les mandamos toda la información, fueron los que elaboraron los informes en 2021. Si no lo hicieron, incumplieron con sus deberes de funcionarios públicos".

patricia bullrich Patricia Bullrich en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados (Foto: NA).

Además, Castillo le pidió a la ministra de Seguridad que explique su relación con la empresaria Alejandra Bada Vázquez, quien "aportó a su campaña de 2023 y que ha recibido transferencias de Fred Machado".

La funcionaria nacional arremetió: "El pueblo de Sunchales hoy está destruido porque destruyeron Sancor ¿Sabe lo que nosotros hicimos? Ayudar a que una de las empresas importantes de nuestro país, como todas las empresas lácteas, no terminaran destruidas por los sindicatos depredadores como Atilra que tiene la Argentina".

"Eso de que tiene una relación con Fred Machado es un invento y es otro invento que haya puesto plata en mi campaña. Puede mirar usted el reporte de todas las personas que aportaron a mi campaña y va a ver que no aportó. Igual, si hubiera aportado, es una empresaria, como tantos empresarios de nuestro país, a los que los sindicatos depredadores de Atilra la quiso destruir. Nosotros siempre estamos con los que dan trabajo, no con los que destruyen trabajo", aseguró Bullrich, sin ponerse colorada...