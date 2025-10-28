Bloomberg dice que la euforia de Javier Milei choca con la realidad

El movimiento refleja, en parte, las persistentes dudas sobre si el país mantendrá la banda cambiaria que defendió tan agresivamente durante los últimos dos meses.

Ese vínculo ha ayudado a frenar la inflación galopante al evitar la caída del peso. Pero ha tenido un coste tan alto —obligando al gobierno a agotar sus reservas para sostenerlo y elevando las tasas de interés locales— que los analistas especulan que el presidente libertario eventualmente tendrá que ampliar su rango de cotización o dejar que el tipo de cambio flote libremente, como ocurre con la mayoría de las demás monedas principales.

“Es difícil predecir qué sucederá con la política cambiaria a corto plazo”, afirmó Robert Koenigsberger , fundador y director de inversiones de Gramercy Funds Management . “Podría decirse que ganaron más tiempo para ajustar la moneda, o que simplemente tuvieron una mejor oportunidad”.

Las autoridades argentinas han reiterado que no planean implementar cambios en la actual política cambiaria. Y la recuperación promete darle tiempo a Milei, deteniendo, al menos temporalmente, una corrida cambiaria que le había costado cientos de millones de dólares diarios y que motivó un rescate de 20 000 millones de dólares por parte de la administración Trump.

Pero los residentes argentinos han considerado ampliamente que el tipo de cambio es artificialmente alto. Muchos han estado transfiriendo sus ahorros a dólares, anticipando que Milei estaba retrasando cualquier movimiento hasta después de las elecciones.

“Creo que pronto flotarán desde una posición de fortaleza”, afirmó David Austerweil , subgerente de cartera de mercados emergentes de VanEck en Nueva York. “Dado el buen resultado de las elecciones y la sobredolarización de los ahorradores locales”, el peso podría no devaluarse poco después de la flexibilización de las restricciones, añadió.

El dólar

Milei permitió que la moneda cayera drásticamente poco después de su elección en noviembre de 2023. Al principio de su presidencia, los inversores se mostraron optimistas de que su marca de terapia de choque de recortes presupuestarios y regulatorios rejuvenecería una economía que ha estado plagada de alta inflación, crisis monetarias e incumplimientos de deuda gubernamental durante décadas.

La banda actual del peso, que permite una depreciación pequeña y ordenada, se estableció como condición de un acuerdo de préstamo firmado con el Fondo Monetario Internacional en abril. Sin embargo, no ha permitido que el peso se debilite lo suficiente como para reflejar la aún elevada inflación de Argentina. Mantenerla ha requerido periódicamente que el gobierno utilice sus reservas para comprar pesos, lo que ha tenido el efecto negativo de impulsar al alza las tasas de interés locales al retirar liquidez del sistema financiero.

Milei podría intentar ajustar la política monetaria del país mientras los mercados están animados por la expectativa de que podrá seguir impulsando una agenda que ha mostrado algunas señales de éxito pero que aún no ha desencadenado la prometida reactivación económica.

El mercado bursátil registró el lunes su mayor alza en un día desde la victoria de Milei hace dos años y prolongó su avance el martes. Los bonos del gobierno en dólares también contribuyeron a las ganancias del día anterior.

El peso

En contraste, el peso “no se recuperó de forma consistente, incluso después del sorprendente resultado electoral de LLA”, afirmó Ivan Stambulsky , economista de Barclays. “Esto demuestra que Argentina probablemente necesita un régimen cambiario que permita una moneda más débil, estimule la actividad económica y facilite la acumulación de reservas”.

El peso también se vio afectado por las dudas sobre si Estados Unidos retirará las intervenciones que lo han apoyado. Esta percepción se avivó el lunes después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, indicara que celebraba el repunte postelectoral como una señal de que "el mercado se va a cuidar solo".

Jeff Grills , director de deuda de mercados emergentes de Aegon Asset Management , afirmó que las preguntas sobre la moneda probablemente podrían frenar las ganancias en el mercado de bonos hasta que se resuelvan. El martes, los bonos subieron alrededor de un centavo en toda la curva, lo que indica un respiro tras el alza del día anterior.

“Necesitan ajustar la banda monetaria establecida con el FMI para dar más margen a la depreciación del peso y quizás aumentar la tasa de depreciación de la banda”, dijo. “Hasta que sepamos eso, los bonos estarán dentro de un rango de fluctuación”.

