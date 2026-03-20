Bajo alerta: Javier Milei sigue jugando con fuego y el mal humor social ya no perdona

El gobierno de Javier Milei atraviesa una zona de fuertes turbulencias, con un horizonte cada vez más oscuro. Lo que sacude a la administración libertaria es una combinación de variables de la economía real, sumadas a escándalos de corrupción, internas que avanzan y un humor social que ya no perdona.

Si bien el plano económico ocupa el foco central, así como el impacto que podría tener la guerra en Medio Oriente , los problemas políticos comienzan a sacudir al Presidente. El caso $LIBRA no deja de salpicar a Javier y a su hermana, Karina.

La relación entre Argentina e Irán alcanzó un punto de máxima tensión tras una dura condena de la cancillería persa contra Milei. Según el gobierno iraní, el alineamiento total del mandatario argentino busca "desviar la atención" de los problemas internos, señalando específicamente el escándalo de la criptomoneda $LIBRA y el deterioro de los indicadores del INDEC.

La mención al caso $LIBRA, que involucra al entorno presidencial, añade un componente explosivo a la disputa. En un escenario de ajuste y caída del consumo, la diplomacia argentina enfrenta un frente externo crítico que mezcla denuncias de terrorismo, geopolítica en Medio Oriente y sospechas de corrupción local.

La inflación hace nueve meses que no baja y los últimos indicadores muestran que la morosidad familiar ha escalado hasta el 20% en rubros críticos como las expensas y los servicios básicos. La acumulación de deudas en los hogares se ha transformado en un shock de oferta y logística interna que traba la circulación del dinero y debilita la sostenibilidad del programa económico a largo plazo.

Podríamos pensar que a pesar de las tormentas internacionales y los problemas locales, Milei tiene todavía un fuerte respaldo popular, producto de su triunfo electoral hace apenas cinco meses. Sin embargo, si pensáramos eso, estaríamos equivocados. Cinco meses en Argentina son años en otro país.

No queda claro que Javo tenga conciencia de los enormes desafíos que corre. De hecho, en estos días se encargó de seguir atacando verbalmente a Irán, cuyas autoridades anunciaron en el Tehran Times que no tolerarían las declaraciones del Presidente. Sigue jugando con fuego y pone en riesgo a todos los argentinos.

Todo esto y más en el VIVO matutino de Urgente24:

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Live Blog Post El Presidente continúa con su gira internacional El presidente Javier Milei inicia una nueva escala en su estrategia internacional con su llegada a Budapest, donde participará de la CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora), uno de los espacios más influyentes del conservadurismo global. El viaje se da tras su paso por el Foro Económico del NOA en Tucumán y busca consolidar su posicionamiento en el escenario político internacional, con una agenda centrada en vínculos ideológicos y económicos. Durante su estadía en Hungría, el mandatario mantendrá reuniones de alto nivel con autoridades locales. Entre los encuentros más destacados figuran las audiencias con el presidente Tamás Sulyok y el primer ministro Viktor Orbán, dos figuras clave del escenario europeo. Además, Milei será protagonista en la CPAC Hungría, donde tendrá a su cargo el discurso de cierre frente a referentes políticos, intelectuales y dirigentes alineados con la derecha internacional. La agenda también incluye un reconocimiento académico: el Presidente recibirá el título “Civis Universitatis Honoris Causa” otorgado por la Universidad Ludovika, en una ceremonia donde brindará un mensaje institucional. Tras completar sus actividades, Milei emprenderá el regreso a la Argentina, cerrando una gira breve pero intensa, enfocada en reforzar su red de contactos y su presencia en el tablero político global. VER +

Live Blog Post A 80 días del Mundial, crece el escándalo y Argentina se queda sin amistoso Marcha atrás. La FIFA cancela el amistoso de la Selección Argentina y suma un nuevo foco de conflicto en la gestión de Claudio Tapia al frente de la AFA. Tras semanas marcadas por idas y vueltas con la Finalissima, cuestionamientos por la conducción dirigencial y rumores de irregularidades en el fútbol local, ahora aparece otro golpe inesperado. Una nueva polémica que vuelve a impactar de lleno en la planificación del equipo de Lionel Scaloni y expone, otra vez, la fragilidad del calendario. VER NOTA VER +

Live Blog Post Allanamiento en la AFA: Causa mansión de Pilar La Justicia avanzó sobre el corazón institucional del fútbol argentino con allanamientos simultáneos en las sedes de la Asociación del Fútbol Argentino en la calle Viamonte y en el predio de Ezeiza. La medida, ordenada por el juez Adrián González Charvay y ejecutada por Prefectura, apunta a reconstruir el entramado de contratos internacionales firmados por la entidad. Buscan documentos contables en todas las sedes. A 80 días del mundial, crece el escándalo en la AFA. VER +

Live Blog Post Viernes negro: El triste adiós a Chuck Norris a sus 86 años El legendario artista marcial y actor Chuck Norris, conocido por películas como The Delta Force y Missing in Action, falleció este viernes por la mañana en Hawái, según confirmó TMZ y un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram. La familia de Norris emitió un comunicado en el que lo recordó no solo como un símbolo del cine y las artes marciales, sino también como un pilar familiar: “Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, era un marido devoto, un padre y abuelo cariñoso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”. “A través de su trabajo, disciplina y amabilidad, inspiró a millones en todo el mundo y dejó un impacto duradero en tantas vidas. Mientras lamentamos esta pérdida, pedimos amablemente privacidad para nuestra familia. Gracias por amarlo con nosotros”, agradeció la familia. Embed - Chuck Norris on Instagram: "It is with heavy hearts that our family shares the sudden passing of our beloved Chuck Norris yesterday morning. While we would like to keep the circumstances private, please know that he was surrounded by his family and was at peace. To the world, he was a martial artist, actor, and a symbol of strength. To us, he was a devoted husband, a loving father and grandfather, an incredible brother, and the heart of our family. He lived his life with faith, purpose, and an unwavering commitment to the people he loved. Through his work, discipline, and kindness, he inspired millions around the world and left a lasting impact on so many lives. While our hearts are broken, we are deeply grateful for the life he lived and for the unforgettable moments we were blessed to share with him. The love and support he received from fans around the world meant so much to him, and our family is truly thankful for it. To him, you were not just fans, you were his friends. We know many of you had heard about his recent hospitalization, and we are truly grateful for the prayers and support you sent his way. As we grieve this loss, we kindly ask for privacy for our family during this time. Thank you for loving him with us. With love, The Norris Family" View this post on Instagram VER +

Live Blog Post Boletín oficial: Obra social de las Fuerzas Federales de Seguridad Por la Resolución 1/2026 publicada este viernes (20/3) en el Boletín Oficial, el Gobierno autorizó la Convocatoria Pública para la contratación de un prestador integral de cobertura médico-asistencial para la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), para garantizar “la continuidad, regularidad y suficiencia de las prestaciones”. El 6 de febrero pasado, el Gobierno nacional oficializó la creación de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), una nueva entidad autárquica cuyo objetivo era brindar cobertura médica específica para el personal de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, en el marco de la reestructuración del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), que fue disuelto. VER NOTA VER +

Live Blog Post En medio del conflicto en Medio Oriente, algunas provincias aprovechan a presionar a Milei "La crisis energética mundial producto de la guerra en Medio Oriente es una oportunidad", dijo el cordobés Carlos Gutiérrez, uno de los diputados de Provincias Unidas que consideraron "imperativo" aumentar el porcentaje de biocombustibles en los combustible en medio del conflicto. Así lo expresaron legisladores del bloque federal en un proyecto de resolución encabezado por el socialista santafesino Pablo Farías, y acompañado por los cordobeses Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Juan Brügge, Alejandra Torres y Carolina Basualdo, alineados al gobierno de Martín Llaryora. VER NOTA VER +

Live Blog Post Las lluvias en Tucumán complicaron la producción limonera Bichos de Campo: "(...) Las intensas lluvias registradas en febrero en Tucumán, que siguieron con fuerza durante la primera mitad de marzo, generaron grandes complicaciones para la producción limonera, una de las principales actividades de esa provincia. El exceso de agua no solo complicó los labores agrícolas sino que también atentó contra la calidad de la fruta, mucha de la cual tiene como destino la exportación. A eso se suman las complicaciones para cosechar, lo que ya generó retrasos en el ingreso de fruta tanto al mercado interno como al externo. Si bien a nivel calendario la demora no parece tan significativa, sí ha impedido aprovechar una ventana comercial favorable (...)". VER +

Live Blog Post Plano internacional: USA inició con los ataques aéreos sobre el Estrecho de Ormuz En la tercera semana consecutiva de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, la cual ha disparado los precios del petróleo, dañado infraestructuras energéticas y cerrado pasos marítimos clave, las fuerzas estadounidenses están intensificando su ofensiva en el Estrecho de Ormuz —bajo bloqueo iraní—, desplegando sus aviones de ataque A-10, helicópteros Apache y unidades de marines para neutralizar embarcaciones iraníes, minas submarinas, lanchas rápidas y misiles de crucero, en un intento por reanudar el tráfico marítimo mundial por donde circula una quinta parte del crudo del mundo. El gobierno de Donald Trump ha decidido recrudecer su asedio al régimen iraní, al que acusa abiertamente de enriquecer uranio a niveles militares y de financiar a milicias terroristas. Según informaron oficiales militares estadounidenses a The Wall Sreet Journal, EE.UU. ha enviado en las últimas horas aviones de ataque estadounidense que pueden surcar los cielos a baja altura sobre las rutas marítimas del estrecho de Ormuz, con el propósito de atacar buques de la armada iraní, así como helicópteros Apache, capaces de derribar drones y misiles iraníes, los cuales vienen impactando en refinerías, depósitos de combustibles y yacimientos de gas de la región. VER NOTA VER +

Live Blog Post Mercados en vilo: El precio del petróleo a casi US$109 (y sigue subiendo) La guerra en Medio Oriente impacta de lleno en la economía argentina, precisamente en las estaciones de servicios. La suba de la nafta no para: 13% en menos de un mes. Ahora, llenar el tanque cuesta casi $100.000. VER +

Live Blog Post Informe UBA: 4 de cada 10 trabajadores son informales En el cuarto trimestre del 2025, la tasa de informalidad fue del 43%, lo que supone que al menos 4 de cada 10 trabajadores se encuentran en empleos que no están cubiertos por la legislación relevante, sea laboral, impositiva y de la seguridad social. En la comparación interanual se observa un aumento de aproximadamente un punto porcentual. Así se desprende del estudio coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria y elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), perteneciente al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. image VER +

Live Blog Post Milei fue letal: Tucumán tendrá que ajustar más Indalecio Francisco Sánchez es quien pareciera explicar el 'jaldismo' en La Gaceta, de San Miguel de Tucumán. El gobernador Osvaldo Jaldo temía que se cumpliera la expectativa de la militancia 'mileísta' y el irascible presidente Javier Milei le dirigiera una andanada castigadora. El alivio de Jaldo es interesante aunque se equivocan tanto el periodista como el gobernador. Milei fue letal, según observa Urgente24. VER NOTA VER +

Live Blog Post El consumo de la carne, otro cachetazo de realidad para Javier Milei El consumo de carne vacuna en la Argentina volvió a marcar un retroceso y se ubicó en uno de los niveles más bajos de las últimas décadas, en un escenario atravesado por la suba de precios, la menor oferta y el avance de otras proteínas en la dieta cotidiana. Según datos sectoriales, el promedio anualizado se ubicó en 47,3 kilos por habitante, con una baja interanual de 2,5%, lo que profundiza una tendencia que viene consolidándose en los últimos años. Especialistas del sector vinculan este cuadro con las secuelas de la sequía de 2022 y 2023. En aquel período, muchos productores debieron desprenderse de hacienda por falta de pasturas, lo que generó un alivio transitorio en la oferta pero dejó como consecuencia una reducción del stock ganadero. Ahora, con mejores condiciones climáticas, el proceso se invirtió: los establecimientos buscan recomponer rodeos y eso limita la cantidad de animales disponibles para faena. La recuperación, advierten, no será inmediata y podría demorar entre dos y tres años. Mientras tanto, el mercado muestra un cambio de época: la carne vacuna ya no ocupa el lugar indiscutido de otros años y enfrenta un combo de menor oferta, precios altos y competencia creciente de otras proteínas, en un contexto de bolsillos todavía ajustados. VER +

Live Blog Post Los alquileres no dan respiro y los jubilados se llevan la peor parte La mediana de los precios de alquiler de monoambientes en marzo es de 360 mil pesos, la de los departamentos de dos ambientes es de 450 mil pesos y la de tres ambientes 600 mil pesos. Los aumentos interanuales fueron de 44%, 36,4% y 50% respectivamente. En términos mensuales, los monoambientes registraron un aumento del 2,9% respecto de febrero, mientras que los de dos y tres ambientes se mantuvieron estables. En tanto, los jubilados que tienen un ingreso de $450.286 deben gastar el 79,9% del mismo en el alquiler de un departamento monoambiente medio, sin incluir expensas ni servicios. Por otro lado, el Salario Mínimo Vital y Móvil ($352.400) está por debajo del alquiler de un monoambiente, solo alcanza para cubrir el 97,9% del mismo. Además, el Índice para Contratos de Locación, publicado por el Banco Central de la República Argentina, muestra un incremento interanual de 33,6% al primer día hábil de marzo. Por su parte, las expensas continúan manteniendo un peso relativo significativo (alcanzan en promedio el 16,1% del costo de alquiler) y la cantidad total de unidades ofrecidas es 31,5% superior a la observada en marzo de 2024. VER +

Live Blog Post A 6 años de una Argentina encerrada por pandemia El 20 de marzo de 2020 quedó marcado en la memoria colectiva de los argentinos como el inicio de una etapa inédita: el aislamiento social, preventivo y obligatorio frente al avance del COVID-19. La medida, anunciada la noche previa por el entonces presidente Alberto Fernández mediante un decreto de necesidad y urgencia, significó un quiebre en la vida cotidiana del país. “Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas”, afirmó el mandatario en cadena nacional, en una decisión acompañada por gobernadores de distintas provincias. El objetivo era claro: frenar la circulación de un virus desconocido que ya golpeaba con fuerza a Europa. En Argentina murieron por este virus alrededor de 130.000 personas entre 2020 y 2023. Seis años después, con campañas de vacunación masivas ya consolidadas y el virus en una fase de menor impacto, el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio aparece como una de las decisiones más trascendentes –y debatidas– de la historia reciente, a pesar de los detractores que persisten. Entre el recuerdo del miedo y la resiliencia colectiva, la experiencia de 2020 sigue ofreciendo lecciones sobre cómo enfrentar crisis sanitarias de escala global. Argentina quedó en una zona gris: no fue de los peores casos globales, pero tampoco logró niveles bajos de mortalidad. Comparada con países más aperturistas, su desempeño fue mejor que algunos (EE.UU., Brasil) pero peor que otros (Suecia, Australia). VER +

Live Blog Post Siguen las privatizaciones energéticas El plan de privatizaciones del Gobierno nacional en el sector energético sigue adelante y lo más cercano en el radar parece ser Citelec S.A., cuyo 50% pertenece a Enarsa (Energía Argentina) como brazo estatal de control. Con la mitad pública puesta a la venta, el transporte de alto voltaje quedaría a punto de pasar a manos privadas. En ese sentido, el Ministerio de Economía extendió el plazo del concurso público para la presentación de ofertas. En concreto, los cambios corrieron la apertura de ofertas para el 14 de abril cuando estaba pautado para fines de marzo, lo que le brindó más tiempo a los oferentes a poder generar proyectos más detallados y de calidad. VER NOTA VER +

Live Blog Post La morosidad avanza Anoche (19/3) en Urgente24 dimos cuenta de que la morosidad en los créditos en Argentina marcó en enero su 15to mes de suba consecutiva y escaló al 27%. Paralelamente, se reportó que el 12,5% de las empresas está atrasada en el pago de sus créditos. En un contexto de bajos ingresos y tasas de interés asfixiantes, la morosidad en el sector no bancario escaló por encima del 27%, encendiendo alarmas en el mercado financiero y, especialmente, en el ecosistema fintech, según reportó la agencia económica Bloomberg. VER NOTA VER +

Live Blog Post Nuevo ataque de USA e Israel a Irán: Murió Ali-Mohammad Naeini El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán anunció este viernes que Ali-Mohammad Naeini, su portavoz, murió tras un nuevo ataque de Estados Unidos e Israel. Un informe de la cadena de televisión pública del país de Medio Oriente, IRIB, resaltó el trabajo de Naeini "durante más de cuatro décadas" en servicio de "la protección de la Revolución Islámica". Asimismo, indicó: "Sus ideas revolucionarias y modelos eficientes en el campo de la ‘guerra blanda’ guiarán a la Guardia Revolucionaria y sus oficiales en la guerra psicológica contra las potencias arrogantes". VER +

Live Blog Post Conflicto en Medio Oriente: Temor por un alza sin techo del petróleo Los ataques iraníes contra refinerías en Arabia Saudita, Kuwait y Qatar dispararon los precios del crudo más de un 60% desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que entra en su tercera semana sin señales de distensión y con nuevos ataques contra infraestructuras energéticas del Golfo Pérsico, que llevaron a Arabia Saudita a trabajar con un escenario en el que el petróleo alcance incluso los US$180. Arabia Saudita es el mayor exportador de petróleo del mundo y posee la segunda mayor reserva probada, con unos 267.000 millones de barriles (aprox. 15% del total mundial), según el sitio 'Worldometer'. VER NOTA VER +

Live Blog Post Inflación, en deuda Luis Caputo le pinchó a Javier Milei el globo que había inflado apenas horas antes. El Presidente venía de celebrar el resultado de la inflación mayorista de febrero, que tomó para sostener su hipótesis de que para agosto el índice minorista empezará con 0. Pero el ministro de Economía se mostró mucho más cauto y evitó precisar cuándo el índice de precios al consumidor (IPC) podría ubicarse en los valores que anticipa el jefe de Estado. Hasta habló de un período de entre 3 a 9 meses para lograr la convergencia "con los guarismos que todos queremos ver". VER NOTA VER +

Live Blog Post Otro dato alarmante Según la Dirección de Estadísticas e Información en Salud, en 2024 se registraron 413.135 nacimientos, una cifra que contrasta con los 777.000 nacidos vivos de 2014. La caída supera el 46% en solo diez años y los especialistas ya hablan de un "cambio de era" demográfico en Argentina. La baja del embarazo adolescente —considerada en sí misma un avance— explica parte del fenómeno. Pero también pesan la postergación de la maternidad, el costo de crianza y la incertidumbre económica que llevó a miles de familias a decidir no tener hijos o conformarse con uno solo. VER NOTA VER +

Live Blog Post La economía argentina da señales contrapuestas La economía argentina atraviesa un momento que desconcierta tanto a analistas como a inversores. Mientras algunos indicadores muestran recuperación y estabilidad, otros reflejan un deterioro persistente en variables clave como el empleo, el consumo y la calidad del crédito. Esta dualidad configura lo que cada vez más economistas describen como una “economía dual”. Por un lado, los datos agregados muestran señales positivas, mientras que del otro lado aparece la “economía real”, donde los números cuentan otra historia. VER NOTA VER +

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