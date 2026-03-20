Bajo alerta: Javier Milei sigue jugando con fuego y el mal humor social ya no perdona

El gobierno de Javier Milei atraviesa una zona de fuertes turbulencias, con un horizonte cada vez más oscuro. Lo que sacude a la administración libertaria es una combinación de variables de la economía real, sumadas a escándalos de corrupción, internas que avanzan y un humor social que ya no perdona.
El Presidente continúa con su gira internacional
El presidente Javier Milei inicia una nueva escala en su estrategia internacional con su llegada a Budapest, donde participará de la CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora), uno de los espacios más influyentes del conservadurismo global. El viaje se da tras su paso por el Foro Económico del NOA en Tucumán y busca consolidar su posicionamiento en el escenario político internacional, con una agenda centrada en vínculos ideológicos y económicos.
Durante su estadía en Hungría, el mandatario mantendrá reuniones de alto nivel con autoridades locales. Entre los encuentros más destacados figuran las audiencias con el presidente Tamás Sulyok y el primer ministro Viktor Orbán, dos figuras clave del escenario europeo. Además, Milei será protagonista en la CPAC Hungría, donde tendrá a su cargo el discurso de cierre frente a referentes políticos, intelectuales y dirigentes alineados con la derecha internacional.
La agenda también incluye un reconocimiento académico: el Presidente recibirá el título “Civis Universitatis Honoris Causa” otorgado por la Universidad Ludovika, en una ceremonia donde brindará un mensaje institucional. Tras completar sus actividades, Milei emprenderá el regreso a la Argentina, cerrando una gira breve pero intensa, enfocada en reforzar su red de contactos y su presencia en el tablero político global.
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