Marcha atrás. La FIFA cancela el amistoso de la Selección Argentina y suma un nuevo foco de conflicto en la gestión de Claudio Tapia al frente de la AFA.
UN PAPELÓN
Confirmado: la FIFA cancela el amistoso de la Selección Argentina ante Guatemala
El ente rector del fútbol canceló el partido del equipo de Lionel Scaloni por una regla que impide jugar en distintos continentes en la misma fecha FIFA.
Tras semanas marcadas por idas y vueltas con la Finalissima, cuestionamientos por la conducción dirigencial y rumores de irregularidades en el fútbol local, ahora aparece otro golpe inesperado. Una nueva polémica que vuelve a impactar de lleno en la planificación del equipo de Lionel Scaloni y expone, otra vez, la fragilidad del calendario.
En Urgente24 ya habíamos anticipado la información difundida por ESPN, basada en antecedentes donde la FIFA intervino para hacer cumplir esta normativa en selecciones nacionales. Lo que ayer era una advertencia, hoy es oficial: el organismo decidió aplicar el reglamento y dejar sin efecto el amistoso.
Se cae el partido y crece la tensión
La información, confirmada en las últimas horas por el periodista Diego Monroig, oficializa la cancelación del encuentro entre Argentina y Guatemala en La Bombonera, previsto para el 31 de marzo. Un golpe directo a lo que iba a ser la despedida de la Selección Argentina en suelo local antes de viajar al Mundial 2026.
El partido estaba pensado como el último compromiso de los convocados por Lionel Scaloni en el país. Luego, el equipo tenía previstos dos encuentros más ya en Estados Unidos como preparación final de cara a la Copa del Mundo, donde la Albiceleste debutará el 17 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Sin embargo, todo vuelve a foja cero y las consecuencias de la fallida Finalissima siguen impactando.
De poco sirvieron las tensiones entre la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) y la CONMEBOL por sostener posiciones que no llegaron a ningún acuerdo concreto, generando el malestar de los fanáticos que esperaban un cruce de alto nivel. Incluso, en las últimas horas, Alejandro Domínguez afirmó que Argentina es bicampeona de la Finalissima porque “España no se presentó”, una declaración que despertó críticas tanto en hinchas como en protagonistas del fútbol, entre ellos Matías Almeyda.
Más allá de las declaraciones, la realidad es otra: Argentina se queda sin rival en una fecha clave. Y aunque Claudio Tapia había anticipado que se confirmarían amistosos en estas horas, el escenario actual lo deja, por ahora, sin respuestas.
La AFA lo sabía, pero apostó igual
El desenlace no tomó por sorpresa a todos. Dentro de la AFA conocían la existencia de esta normativa de la FIFA, que ya había sido motivo de al menos siete pedidos formales por parte de distintas selecciones para poder disputar partidos en diferentes continentes dentro de una misma fecha FIFA. Todos, sin excepción, fueron rechazados.
Aun así, desde la dirigencia argentina se avanzó con la organización del amistoso ante Guatemala, bajo la idea de que el contexto del campeón del mundo y la cercanía del Mundial 2026 podían habilitar cierta flexibilidad por parte del organismo. Esa lectura, finalmente, no se cumplió.
En consecuencia, Guatemala solo podrá disputar el encuentro que ya tenía programado ante Argelia en Italia el 27 de marzo, dejando definitivamente sin efecto el cruce frente a la Selección Argentina.
Ahora, el escenario abre un nuevo interrogante: a días de la fecha FIFA, el equipo de Lionel Scaloni se queda sin rival confirmado y con la necesidad urgente de rearmar su calendario.
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