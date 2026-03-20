Confirmado: la FIFA cancela el amistoso de la Selección Argentina ante Guatemala

De poco sirvieron las tensiones entre la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) y la CONMEBOL por sostener posiciones que no llegaron a ningún acuerdo concreto, generando el malestar de los fanáticos que esperaban un cruce de alto nivel. Incluso, en las últimas horas, Alejandro Domínguez afirmó que Argentina es bicampeona de la Finalissima porque “España no se presentó”, una declaración que despertó críticas tanto en hinchas como en protagonistas del fútbol, entre ellos Matías Almeyda.

Más allá de las declaraciones, la realidad es otra: Argentina se queda sin rival en una fecha clave. Y aunque Claudio Tapia había anticipado que se confirmarían amistosos en estas horas, el escenario actual lo deja, por ahora, sin respuestas.

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La AFA lo sabía, pero apostó igual

El desenlace no tomó por sorpresa a todos. Dentro de la AFA conocían la existencia de esta normativa de la FIFA, que ya había sido motivo de al menos siete pedidos formales por parte de distintas selecciones para poder disputar partidos en diferentes continentes dentro de una misma fecha FIFA. Todos, sin excepción, fueron rechazados.

Aun así, desde la dirigencia argentina se avanzó con la organización del amistoso ante Guatemala, bajo la idea de que el contexto del campeón del mundo y la cercanía del Mundial 2026 podían habilitar cierta flexibilidad por parte del organismo. Esa lectura, finalmente, no se cumplió.

En consecuencia, Guatemala solo podrá disputar el encuentro que ya tenía programado ante Argelia en Italia el 27 de marzo, dejando definitivamente sin efecto el cruce frente a la Selección Argentina.

Ahora, el escenario abre un nuevo interrogante: a días de la fecha FIFA, el equipo de Lionel Scaloni se queda sin rival confirmado y con la necesidad urgente de rearmar su calendario.

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