Peligra el amistoso de la Selección Argentina ante Guatemala por una regla de la FIFA

Ahí es donde aparece el problema. Guatemala tiene previsto enfrentarse a Argelia en Italia dentro de esa misma fecha FIFA, lo que automáticamente entra en contradicción con el amistoso pactado frente a la Argentina en Sudamérica. En términos prácticos, no podría cumplir con ambos compromisos sin violar la normativa.

Este escenario deja el partido del 31 de marzo en una situación límite. Si Guatemala decide sostener su encuentro en Europa, el amistoso con la selección argentina quedaría prácticamente descartado. Y si intenta mantener ambos, se expone a sanciones o directamente a la intervención de la FIFA.

Por eso, lo que parecía un simple amistoso empieza a depender de una decisión administrativa que excede a la AFA y al propio cuerpo técnico de Lionel Scaloni. Una resolución que, a esta altura, puede cambiar por completo la planificación de la selección en una etapa clave rumbo al Mundial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2034616182196650323?s=20&partner=&hide_thread=false Hay MUCHAS CHANCES de que el amistoso de Argentina vs Guatemala del 31 de Marzo SE CANCELE.



¿El motivo? La selección de CONCACAF se enfrentará a Argelia en ITALIA y la FIFA prohíbe jugar en DIFERENTES CONTINENTES en una misma fecha.



Vía @ESPNArgentina. pic.twitter.com/HHspWae36n — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 19, 2026

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