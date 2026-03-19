Lo que parecía un amistoso más en la preparación rumbo al Mundial 2026 ahora está en duda. El partido entre la Selección Argentina y Guatemala, previsto para el 31 de marzo, podría cancelarse por una normativa de la FIFA que impide disputar encuentros en distintos continentes dentro de la misma fecha.
DE NO CREER
Peligra el amistoso de la Selección Argentina ante Guatemala por una regla de la FIFA
Un insólito artículo de la FIFA podría cancelar el amistoso del 31 de marzo. La AFA y Lionel Scaloni se quedarían sin una prueba previa al Mundial 2026.
Ya todo parece un chiste: poco importa que Lionel Scaloni haya presentado la lista oficial, poco importa que Boca Juniors haya puesto a disposición su estadio para disputar el encuentro, y empieza a pesar la gestión de Chiqui Tapia al mando del fútbol argentino.
Venimos del escándalo de la Finalissima, que dejó al país sin un cruce de peso en la previa del Mundial. Venimos de una semana en la que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se disputan la sede entre Madrid, Lisboa o Londres, incluso con la posibilidad de un ida y vuelta. Venimos de confirmar que, muchas veces, todo termina siendo una cuestión de dinero.
Y cuando parecía que no podía empeorar (teniendo en cuenta que el amistoso ante una selección como Guatemala ya generaba dudas por el nivel del rival), ahora la última información que surge desde ESPN vuelve a encender la polémica.
La regla de FIFA que pone en jaque el partido
El posible conflicto no tiene que ver con logística ni con la organización del encuentro, sino con una normativa de la FIFA que regula el calendario internacional. Según este reglamento, las selecciones no pueden disputar partidos en distintos continentes dentro de una misma ventana oficial, una limitación pensada para evitar sobrecargas físicas y desajustes en los traslados de los futbolistas.
Ahí es donde aparece el problema. Guatemala tiene previsto enfrentarse a Argelia en Italia dentro de esa misma fecha FIFA, lo que automáticamente entra en contradicción con el amistoso pactado frente a la Argentina en Sudamérica. En términos prácticos, no podría cumplir con ambos compromisos sin violar la normativa.
Este escenario deja el partido del 31 de marzo en una situación límite. Si Guatemala decide sostener su encuentro en Europa, el amistoso con la selección argentina quedaría prácticamente descartado. Y si intenta mantener ambos, se expone a sanciones o directamente a la intervención de la FIFA.
Por eso, lo que parecía un simple amistoso empieza a depender de una decisión administrativa que excede a la AFA y al propio cuerpo técnico de Lionel Scaloni. Una resolución que, a esta altura, puede cambiar por completo la planificación de la selección en una etapa clave rumbo al Mundial.
-------------
+ de Golazo24:
El Real Madrid confirma la grave lesión de Thibaut Courtois: ¿cuánto tiempo estará fuera?
Ex jugadora de Irán revela amenazas del régimen contra la familia de sus compañeras
Senegal responde al escándalo de la Copa África y sus jugadores explotan en redes
El pedido de Irán a Gianni Infantino y la FIFA para jugar el Mundial 2026
"Lionel Messi acabó harto": revelan las opiniones del diez tras las elecciones en Barcelona