Si no es la baja más importante del Real Madrid en lo que va del año, pega en el palo. Y ojalá siga siendo así de acá hasta su regreso, porque Thibaut Courtois está lesionado y se pierde un momento clave de la temporada.
LA PEOR EN EL AÑO
El Real Madrid confirma la grave lesión de Thibaut Courtois: ¿cuánto tiempo estará fuera?
Real Madrid dio a conocer la lesión de Thibaut Courtois. Lo que parecía una simple molestia ante Manchester City es más grave y enciende las alarmas del club.
Así lo confirmó el parte médico difundido por el club hace minutos. La vuelta de Kylian Mbappé (todavía con algunas molestias) y la posible reaparición de Jude Bellingham el fin de semana empezaban a darle aire a Álvaro Arbeloa de cara a lo que viene. Pero siempre ante noticias buenas surge algo malo.
El Real Madrid ya prepara el derbi del domingo ante el Atlético de Madrid y mira de reojo el cruce de Champions League de abril frente al Bayern Múnich, que selló su clasificación tras golear al Atalanta. Sin embargo, la lesión del arquero belga, figura clave y sostén del equipo en el arco, vuelve a encender las alarmas y genera preocupación en los dos grandes frentes: LaLiga y la Copa de Europa.
Cuánto tiempo estará fuera y quién lo reemplaza
Lo que en un principio se interpretó como una simple sobrecarga terminó confirmando un problema mayor. Según informó Sergio López, del diario AS, las pruebas médicas determinaron que Thibaut Courtois sufre una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho, que lo mantendrá fuera de las canchas durante, al menos, un mes y medio.
La información fue respaldada también por distintos medios y periodistas especializados, entre ellos COPE y Fabrizio Romano, que coincidieron en el diagnóstico y en los plazos de recuperación del arquero belga. De esta manera, el Real Madrid pierde a una de sus piezas más determinantes en un tramo clave de la temporada.
Ante este escenario, todo apunta a que Andriy Lunin volverá a ocupar el arco. El ucraniano ya supo dar un paso al frente durante la última etapa de Carlo Ancelotti, con actuaciones que incluso lo consolidaron como una alternativa confiable. Sin embargo, su presente dista de aquel nivel.
En lo que va de la temporada 2025/2026, Lunin apenas suma cuatro partidos disputados, con una expulsión, ocho goles recibidos y solo una valla invicta en 315 minutos jugados en todas las competiciones. Un contexto que abre interrogantes justo cuando el equipo se juega objetivos grandes en LaLiga y la Champions.
Un calendario decisivo y la pelea por LaLiga
La lesión de Courtois llega en el peor momento posible para el Real Madrid. El equipo ya se enfoca en el derbi del fin de semana ante el Atlético de Madrid, un partido que puede marcar el rumbo en la recta final del campeonato.
Con 66 puntos, el conjunto blanco persigue a un Barcelona que lidera con 70 unidades en la jornada 29 de LaLiga, cuando restan nueve fechas para el cierre. Cada partido empieza a tener peso de final en una pelea que se definirá en detalles.
En paralelo, el Madrid también tiene la mirada puesta en la Champions League, donde se enfrentará al Bayern Múnich en abril, en una eliminatoria que vuelve a exigir su mejor versión competitiva. Sin Courtois, esa exigencia se vuelve todavía mayor.
En ese contexto, tanto el Real Madrid como el Barcelona (tras quedar fuera de la Copa del Rey) apuntan todos sus esfuerzos a cerrar la temporada de la mejor manera. Para el equipo blanco, el objetivo es claro: pelear LaLiga hasta el final y volver a levantar la Champions.
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