El Real Madrid confirma la grave lesión de Thibaut Courtois: ¿cuánto tiempo estará fuera?

Ante este escenario, todo apunta a que Andriy Lunin volverá a ocupar el arco. El ucraniano ya supo dar un paso al frente durante la última etapa de Carlo Ancelotti, con actuaciones que incluso lo consolidaron como una alternativa confiable. Sin embargo, su presente dista de aquel nivel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/2034596748035854491?s=20&partner=&hide_thread=false Thibaut Courtois suffers muscle injury in the anterior rectum of the right quadriceps.



The Belgian GK could miss both games between Real Madrid and FC Bayern, reports Cope.



Real Madrid staff will re-evaluate his conditions during next weeks. pic.twitter.com/EIQPhADvVJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 19, 2026

En lo que va de la temporada 2025/2026, Lunin apenas suma cuatro partidos disputados, con una expulsión, ocho goles recibidos y solo una valla invicta en 315 minutos jugados en todas las competiciones. Un contexto que abre interrogantes justo cuando el equipo se juega objetivos grandes en LaLiga y la Champions.

Un calendario decisivo y la pelea por LaLiga

La lesión de Courtois llega en el peor momento posible para el Real Madrid. El equipo ya se enfoca en el derbi del fin de semana ante el Atlético de Madrid, un partido que puede marcar el rumbo en la recta final del campeonato.

Con 66 puntos, el conjunto blanco persigue a un Barcelona que lidera con 70 unidades en la jornada 29 de LaLiga, cuando restan nueve fechas para el cierre. Cada partido empieza a tener peso de final en una pelea que se definirá en detalles.

En paralelo, el Madrid también tiene la mirada puesta en la Champions League, donde se enfrentará al Bayern Múnich en abril, en una eliminatoria que vuelve a exigir su mejor versión competitiva. Sin Courtois, esa exigencia se vuelve todavía mayor.

lunin.jpg Andriy Lunin volverá a ocupar el arco del Real Madrid tras la lesión de Thibaut Courtois.

En ese contexto, tanto el Real Madrid como el Barcelona (tras quedar fuera de la Copa del Rey) apuntan todos sus esfuerzos a cerrar la temporada de la mejor manera. Para el equipo blanco, el objetivo es claro: pelear LaLiga hasta el final y volver a levantar la Champions.

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