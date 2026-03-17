Kylian Mbappé se arriesga: el video del galo tocándose la rodilla enciende alarmas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elchiringuitotv/status/2033698367780311138?s=20&partner=&hide_thread=false MBAPPÉ, MUY PENDIENTE DE LA RODILLA.



Una cámara de @elchiringuitotv siguió en todo momento al francés en el entrenamiento.



#ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/AeQFYGpzK2 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 17, 2026

Porque el contexto aprieta. En Europa, el 3-0 conseguido en la ida ante el Manchester City parece haber encaminado la serie, pero en el horizonte ya asoma un cruce de máxima exigencia. El Bayern Múnich, que arrasó 6-1 al Atalanta en la ida, se perfila como rival en cuartos y representa uno de los desafíos más duros de la competencia. El Madrid ha demostrado que puede competir incluso sin varias de sus figuras, como ya ocurrió en la ida ante el equipo de Pep Guardiola, pero la sensación es clara: en esta fase, cualquier baja pesa el doble.

En LaLiga, la exigencia no es menor. El equipo de Álvaro Arbeloa corre desde atrás al Barcelona, que lidera con 70 puntos contra los 66 del conjunto blanco. Con nueve jornadas por delante, y un calendario que no da respiro, el margen de error es mínimo. La próxima parada, además, eleva la tensión: el derbi ante el Atlético de Madrid en la jornada 29 puede marcar un punto de inflexión en la pelea por el título. Es, literalmente, un todo o nada.

En ese tablero, el caso Mbappé se vuelve central. Su impacto deportivo es indiscutido, pero también lo es el riesgo que implica forzar una rodilla que lleva más de tres meses sin responder al cien por cien. Mientras desde el entorno mediático y parte del madridismo se pide prudencia, el gesto captado en el Etihad deja entrever otra cosa: la intención del jugador de no quedarse afuera. Y ahí, otra vez, aparece el dilema. Jugar hoy o llegar entero mañana.

La Fábrica vuelve a escena: Pitarch y el cambio de lógica en el Madrid

En medio de esa exigencia, hay otro fenómeno que empieza a asomar en el Real Madrid y que también explica parte del momento: el regreso de La Fábrica como recurso real y no solo simbólico. La aparición de jóvenes como Thiago Pitarch rompe con una lógica que durante años fue casi inalterable en el club blanco.

A diferencia de lo que ocurre en el Barcelona con La Masia, donde la necesidad económica obliga a mirar hacia adentro, en el Madrid el contexto siempre fue distinto. El músculo financiero permitió construir plantillas a golpe de mercado, relegando muchas veces a los talentos formados en casa a un segundo plano. El camino habitual para ellos no era la consolidación inmediata, sino la cesión: salir, crecer lejos y, recién entonces, intentar volver.

Thiago Pitarch vs Manchester City. Thiago Pitarch, brillante ante el Manchester City, en un Real Madrid condicionado por las ausencias de Kylian Mbappé, Jude Bellingham y otras figuras en Champions League.

En ese sentido, el caso de Nico Paz es paradigmático. Su salida para sumar minutos y protagonismo responde a una estructura que prioriza la certeza del fichaje por sobre la apuesta interna. Y, sin embargo, ese modelo empieza a mostrar pequeñas grietas. La irrupción de Pitarch y compañía no solo responde a una necesidad puntual, sino que también reabre una discusión más profunda sobre el lugar de la cantera en un club diseñado para competir siempre al máximo nivel.

Porque incluso en un equipo construido para ganar todo, hay momentos donde el contexto obliga a mirar hacia adentro. Y en esta recta final de temporada, con el desgaste acumulado y los objetivos en juego, La Fábrica vuelve a aparecer. No como discurso, sino como solución.

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