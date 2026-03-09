Otro más que se queda fuera del banco de suplentes. Álvaro Arbeloa deberá decidir, casi sin opciones, su once titular para el duelo de este miércoles en Champions League contra el Manchester City.
NUEVO PARTE MÉDICO
No quedan camillas: los 7 lesionados del Real Madrid que son baja contra el Manchester City
El Real Madrid de Álvaro Arbeloa confirma una nueva baja. Con siete lesionados, este sería el once probable ante el Manchester City de Pep Guardiola.
El equipo de la capital española confirmó en la mañana de este lunes la lesión de Álvaro Carreras. El lateral, procedente del Benfica, sufre una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha, molestia que arrastraba desde el partido ante el Getafe y que finalmente lo dejará fuera del compromiso europeo. Además del choque frente al City, también se perdería el encuentro de Liga contra el Elche y será duda para la vuelta en el Etihad, dependiendo de su evolución.
Así, los medios madrileños señalan que el único reemplazo natural para un partido de esta exigencia sería Fran García. El lateral surgido de La Fábrica, que incluso estuvo cerca de salir en el último mercado rumbo al Bournemouth, ocuparía el carril izquierdo en sustitución del portugués. Ferland Mendy, con menos minutos en las últimas semanas, partiría desde el banco de suplentes.
Un once condicionado por las siete bajas
Las lesiones terminaron marcando el armado del equipo. Éder Militão, Kylian Mbappé, Dani Ceballos, Rodrygo Goes, David Alaba, Jude Bellingham y ahora Álvaro Carreras son los siete jugadores que el Real Madrid tiene fuera por problemas físicos en la previa del cruce con el Manchester City.
Con ese panorama, Álvaro Arbeloa prácticamente no tiene margen de maniobra y deberá apoyarse en los futbolistas disponibles para armar el once inicial. El equipo que se perfila tendría a Thibaut Courtois en el arco; Trent Alexander-Arnold como lateral derecho, Dean Huijsen y Antonio Rüdiger en la zaga central y Fran García por el costado izquierdo; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga en el mediocampo; Arda Güler, Vinícius Jr. y Gonzalo García en el ataque.
Sin embargo, todavía existen algunas dudas que recorren al madridismo. Raúl Asencio podría aparecer en la zaga en lugar de Huijsen, mientras que Ferland Mendy también pelea por el lateral izquierdo, una posición que hoy parece inclinarse hacia Fran García. Incluso, en medio de la emergencia defensiva, algunos medios han mencionado la posibilidad de que Thiago Pitarch, joven canterano del club, aparezca entre las alternativas del banco.
Más allá de las lesiones, también existe otro factor que condiciona la eliminatoria. Vinícius Jr., Aurélien Tchouaméni y Dean Huijsen llegan al límite de tarjetas amarillas y, si son amonestados en el Santiago Bernabéu, se perderán la vuelta en el Etihad Stadium.
En una serie de Champions League que suele definirse por pequeños detalles, el margen de error para el Real Madrid es prácticamente inexistente.
El posible once de Guardiola
Del otro lado tampoco todo está definido, aunque Pep Guardiola llega con algo más de margen para armar su equipo. El Manchester City podría salir al Santiago Bernabéu con Gianluigi Donnarumma en el arco; Matheus Nunes por el lateral derecho, Aït-Nouri por la izquierda y la zaga central compuesta por Nathan Aké y Abdukodir Khusanov; en el mediocampo Bernardo Silva junto a Rodri; por las bandas Jérémy Doku y Rayan Cherki, con Omar Marmoush como mediapunta detrás del delantero y Erling Haaland como referencia ofensiva.
Se trataría de una formación flexible, con varias piezas capaces de rotar posiciones en ataque, algo habitual en los equipos del técnico catalán. En las últimas semanas, Guardiola viene apostando por un esquema 4-2-3-1, dejando atrás el tradicional 4-3-3 que caracterizó a muchos de sus equipos, con uno de los mediocampistas jugando más adelantado detrás del delantero.
El conjunto inglés también llega con algunas ausencias. Mateo Kovacic, Joško Gvardiol, Rico Lewis, Nico O’Reilly y Max Alleyne figuran entre los futbolistas que no estarán disponibles para el encuentro del miércoles.
Con ambos equipos condicionados por bajas y dudas en el armado, el cruce entre Real Madrid y Manchester City vuelve a presentar todos los ingredientes de una eliminatoria que, como en temporadas anteriores, promete definirse por detalles mínimos.
