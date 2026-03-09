No quedan camillas: los 7 lesionados del Real Madrid que son baja contra el Manchester City

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/2030991239991193966?s=20&partner=&hide_thread=false Parte médico de Carreras. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 9, 2026

Sin embargo, todavía existen algunas dudas que recorren al madridismo. Raúl Asencio podría aparecer en la zaga en lugar de Huijsen, mientras que Ferland Mendy también pelea por el lateral izquierdo, una posición que hoy parece inclinarse hacia Fran García. Incluso, en medio de la emergencia defensiva, algunos medios han mencionado la posibilidad de que Thiago Pitarch, joven canterano del club, aparezca entre las alternativas del banco.

Más allá de las lesiones, también existe otro factor que condiciona la eliminatoria. Vinícius Jr., Aurélien Tchouaméni y Dean Huijsen llegan al límite de tarjetas amarillas y, si son amonestados en el Santiago Bernabéu, se perderán la vuelta en el Etihad Stadium.

En una serie de Champions League que suele definirse por pequeños detalles, el margen de error para el Real Madrid es prácticamente inexistente.

El posible once de Guardiola

Del otro lado tampoco todo está definido, aunque Pep Guardiola llega con algo más de margen para armar su equipo. El Manchester City podría salir al Santiago Bernabéu con Gianluigi Donnarumma en el arco; Matheus Nunes por el lateral derecho, Aït-Nouri por la izquierda y la zaga central compuesta por Nathan Aké y Abdukodir Khusanov; en el mediocampo Bernardo Silva junto a Rodri; por las bandas Jérémy Doku y Rayan Cherki, con Omar Marmoush como mediapunta detrás del delantero y Erling Haaland como referencia ofensiva.

Se trataría de una formación flexible, con varias piezas capaces de rotar posiciones en ataque, algo habitual en los equipos del técnico catalán. En las últimas semanas, Guardiola viene apostando por un esquema 4-2-3-1, dejando atrás el tradicional 4-3-3 que caracterizó a muchos de sus equipos, con uno de los mediocampistas jugando más adelantado detrás del delantero.

Erling Haaland vs Nottingham Forest Erling Haaland, el gran temor del Real Madrid: el delantero del Manchester City descansó en el último partido y llegará fresco al Bernabéu. PAUL ELLIS / AFP

El conjunto inglés también llega con algunas ausencias. Mateo Kovacic, Joško Gvardiol, Rico Lewis, Nico O’Reilly y Max Alleyne figuran entre los futbolistas que no estarán disponibles para el encuentro del miércoles.

Con ambos equipos condicionados por bajas y dudas en el armado, el cruce entre Real Madrid y Manchester City vuelve a presentar todos los ingredientes de una eliminatoria que, como en temporadas anteriores, promete definirse por detalles mínimos.

-------------

+ de Golazo24:

¿Se queda? El Cholo Simeone puja por Nico González, pero Mateu Alemany duda

Kylian Mbappé, entre su rodilla, el City y el Mundial: París, Ester Expósito y tensión en Madrid

Escándalo en Barcelona: Xavi revela que Laporta boicoteó el regreso de Messi

Los duelos de los octavos de final de la Champions League ya están confirmados

Finalissima 2026: La decisión radical de Qatar que impacta en Argentina y España