El misterioso mundo del cerebro humano: ¿En qué superan los niños a los adultos?

La plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro para reorganizarse y crear nuevas conexiones. En los bebés es extraordinariamente alta. Esto les permite:

-Aprender idiomas con facilidad sorprendente

ELMISTERIOSOMUNDODELCEREBROENQUESUPERANLOSNINOSALOSADULTOSFOTO3 El funcionamiento del cerebro humano representa uno de los más grandes misterios de la ciencia que demuestran que los niños superan a los adultos.

-Adaptarse rápidamente a cambios ambientales

-Recuperarse mejor ante ciertas lesiones cerebrales

En contraste, el cerebro adulto sigue siendo plástico, pero en menor grado.

ELMISTERIOSOMUNDODELCEREBROENQUESUPERANLOSNINOSALOSADULTOSFOTO4 El funcionamiento del cerebro humano representa uno de los más grandes misterios de la ciencia que demuestran que los niños superan a los adultos.

Conexiones neuronales: exceso vs eficiencia

Durante los primeros años, el cerebro infantil crea muchísimas más conexiones neuronales de las que necesitará en la vida adulta.

Este proceso se llama sobreproducción sináptica. Más adelante ocurre la llamada poda sináptica, donde el cerebro elimina las conexiones menos utilizadas para volverse más eficiente.

En el adulto, el cerebro está optimizado: menos conexiones, pero más especializadas y eficientes.

Corteza prefrontal: el gran diferencial

La corteza prefrontal, encargada de funciones como:

-Planificación

-Control de impulsos

-Toma de decisiones

-Regulación emocional

Es una de las últimas áreas en madurar.

Esta región no alcanza su desarrollo completo hasta los 20-25 años, según investigaciones del National Institute of Mental Health.

Por eso los bebés (y adolescentes) reaccionan más desde la emoción que desde el razonamiento.

Sistema emocional: el cerebro del bebé es más reactivo

En la infancia temprana, estructuras como la amígdala (clave en el procesamiento emocional) tienen un peso funcional mayor que la corteza prefrontal.

Esto explica por qué:

-Los bebés lloran ante estímulos intensos

-Tienen reacciones emocionales rápidas

-Les cuesta autorregularse

El adulto, en cambio, tiene mayor control inhibitorio y regulación emocional.

Velocidad de procesamiento

El cerebro adulto procesa información más rápido y de manera más eficiente debido a:

-Mayor mielinización (aislamiento de las fibras nerviosas)

-Redes neuronales consolidadas

-Experiencia acumulada

En los bebés, la mielinización aún está en desarrollo, lo que ralentiza la transmisión de señales nerviosas.

Aprendizaje: exploración vs experiencia

El bebé aprende principalmente por:

-Exploración sensorial

-Imitación

-Repetición

El adulto aprende comparando nueva información con conocimientos previos almacenados en la memoria a largo plazo.

Podríamos decir que el cerebro infantil es un laboratorio en construcción, mientras que el adulto es una biblioteca organizada.

Memoria: ¿por qué no recordamos cuando éramos bebés?

El fenómeno conocido como amnesia infantil está relacionado con la inmadurez del hipocampo, estructura clave para la memoria episódica.

Aunque los bebés sí forman recuerdos, estos no se consolidan de la misma forma que en la adultez.

Sensibilidad al entorno

El cerebro infantil es extremadamente sensible a:

-Estímulos afectivos

-Lenguaje

-Nutrición

-Estrés

Los primeros años constituyen lo que los científicos llaman “ventanas críticas” del desarrollo.

En el adulto, el entorno sigue influyendo, pero el impacto estructural es menor.

Consumo energético: un cerebro que lo absorbe todo

El cerebro de un bebé consume proporcionalmente mucha más energía que el de un adulto.

En ciertos momentos del desarrollo puede llegar a utilizar más del 50% de la energía total del cuerpo, lo que refleja la intensidad del crecimiento neuronal.

El cerebro de un bebé no es pues un “cerebro pequeño”, sino un cerebro en construcción con capacidades únicas. Su extraordinaria plasticidad le permite aprender con una velocidad que jamás volveremos a experimentar en la vida adulta.

El cerebro adulto, por su parte, ha sacrificado flexibilidad por eficiencia: piensa más rápido, regula mejor sus emociones y toma decisiones más complejas.

Entender estas diferencias no solo es fascinante desde el punto de vista científico, sino también esencial para la educación, la crianza y la salud mental.

Más notas de Urgente24

Choque de asteroide 2024 YR4 contra la Luna: Últimos datos de la NASA lo cambian todo

Ciencia: Sale a la luz el plan de la NASA para vivir en la Luna gracias a un hito histórico

Argentina está lejos de la guerra pero sueña con misiles propios

Subastaron el esqueleto de un dinosaurio por US$5 millones y la ciencia teme lo peor

Los límites del Tren Bala y el caso de Perú con tecnología china

La ciencia podría cambiar todo: Una vacuna contra el VIH y la gripe al mismo tiempo