La Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que en estas últimas décadas aumentaron los casos de niños obesos lo que motivó la preocupación de padres, docentes y profesionales sanitarios. Sin embargo, los especialistas en la materia revelaron que los niños con obesidad no están condenados a ser adultos obesos pero el riesgo es real.
Niños con obesidad: no están condenados a ser adultos obesos pero el riesgo es real
Hay que mencionar que la obesidad infantil es una de las crisis de salud pública más críticas del siglo XXI, considerada una “pandemia” silenciosa que afecta a más de 170 millones de menores de 18 años a nivel mundial. Impulsada por cambios alimentarios (ultraprocesados) y sedentarismo, esta epidemia se agravó tras la pandemia de COVID-19, aumentando el riesgo de enfermedades crónicas.
La relación entre obesidad infantil y obesidad adulta
Numerosos estudios longitudinales muestran que existe una fuerte asociación entre la obesidad en la infancia y la obesidad en la edad adulta. De forma general:
-Aproximadamente el 40–50 % de los niños obesos serán adultos obesos.
-Si la obesidad aparece en la adolescencia, el riesgo aumenta hasta el 70–80 %.
-El riesgo es mayor cuando ambos padres son obesos.
Estos datos explican por qué la obesidad infantil se considera un factor de riesgo importante, pero no un destino inevitable.
Por qué algunos niños obesos no lo son de adultos
La ciencia ha identificado varios factores que explican por qué muchos niños con obesidad normalizan su peso con el tiempo:
1-Cambios en el desarrollo
Durante la infancia y la pubertad se producen estirones de crecimiento que pueden modificar la relación entre peso y altura. Algunos niños “estiran” antes de “adelgazar”.
2-Modificación de hábitos
La adopción de hábitos saludables —mejor alimentación, más actividad física y menos sedentarismo— tiene un impacto enorme, incluso sin dietas estrictas.
3-Entorno y educación
El entorno familiar, escolar y social influye más que el peso en sí. Un niño obeso en un entorno saludable tiene muchas más probabilidades de cambiar su trayectoria.
4-Intervención temprana
Cuanto antes se actúe, mayor es la plasticidad metabólica. El cuerpo infantil responde mejor a cambios que el cuerpo adulto.
El papel de la genética: importante, pero no decisivo
La genética influye en la predisposición a la obesidad, pero no actúa sola. Los genes pueden aumentar la facilidad para ganar peso, pero:
-No obligan a mantenerlo.
-No explican por sí solos la epidemia actual.
-Interactúan con el estilo de vida.
En otras palabras: la genética carga el arma, pero el ambiente aprieta el gatillo.
Por qué es más peligroso normalizar la obesidad infantil
Un error frecuente es pensar que “ya adelgazará de mayor”. Este enfoque es arriesgado porque la obesidad infantil se asocia a:
-Resistencia a la insulina y mayor riesgo de diabetes tipo 2.
-Hipertensión y alteraciones cardiovasculares tempranas.
-Problemas articulares.
-Impacto psicológico: baja autoestima y estigmatización.
Incluso si el niño no llega a ser un adulto obeso, el daño metabólico puede empezar antes.
