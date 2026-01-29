Niños con obesidad: no están condenados a ser adultos obesos pero el riesgo es real

NINOSCONOBESIDADNOESTANCONDENADOSASERADULTOSOBESOSPEROELRIESGOESREALFOTO2 Los casos de niños con obesidad aumentaron aunque los especialistas aseguraron que no están condenados a ser adultos obesos pero el riesgo es real.

-El riesgo es mayor cuando ambos padres son obesos.

Estos datos explican por qué la obesidad infantil se considera un factor de riesgo importante, pero no un destino inevitable.

Por qué algunos niños obesos no lo son de adultos

La ciencia ha identificado varios factores que explican por qué muchos niños con obesidad normalizan su peso con el tiempo:

1-Cambios en el desarrollo

1-Cambios en el desarrollo

Durante la infancia y la pubertad se producen estirones de crecimiento que pueden modificar la relación entre peso y altura. Algunos niños “estiran” antes de “adelgazar”.

2-Modificación de hábitos

La adopción de hábitos saludables —mejor alimentación, más actividad física y menos sedentarismo— tiene un impacto enorme, incluso sin dietas estrictas.

NINOSCONOBESIDADNOESTANCONDENADOSASERADULTOSOBESOSPEROELRIESGOESREALFOTO4

3-Entorno y educación

El entorno familiar, escolar y social influye más que el peso en sí. Un niño obeso en un entorno saludable tiene muchas más probabilidades de cambiar su trayectoria.

4-Intervención temprana

Cuanto antes se actúe, mayor es la plasticidad metabólica. El cuerpo infantil responde mejor a cambios que el cuerpo adulto.

El papel de la genética: importante, pero no decisivo

La genética influye en la predisposición a la obesidad, pero no actúa sola. Los genes pueden aumentar la facilidad para ganar peso, pero:

-No obligan a mantenerlo.

-No explican por sí solos la epidemia actual.

-Interactúan con el estilo de vida.

En otras palabras: la genética carga el arma, pero el ambiente aprieta el gatillo.

Por qué es más peligroso normalizar la obesidad infantil

Un error frecuente es pensar que “ya adelgazará de mayor”. Este enfoque es arriesgado porque la obesidad infantil se asocia a:

-Resistencia a la insulina y mayor riesgo de diabetes tipo 2.

-Hipertensión y alteraciones cardiovasculares tempranas.

-Problemas articulares.

-Impacto psicológico: baja autoestima y estigmatización.

Incluso si el niño no llega a ser un adulto obeso, el daño metabólico puede empezar antes.

