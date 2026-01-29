La NASA está a pocos días del próximo lanzamiento espacial hacia la Estación Espacial Internacional (EEI). De hecho, a menos días de lo planeado. Y es que, el vuelo para rotar los astronautas de la EEI tuvo que ser adelantado. El lanzamiento de la misión Crew-12 de SpaceX de la NASA ya tiene fecha y será en menos de 15 días.
MISIÓN CREW-12
La NASA cambia de planes y apura vuelo espacial hacia la EEI: Ya hay fecha
La NASA ha estado en apuros tras una emergencia médica en el espacio. Ahora, adelanta el vuelo de astronautas hacia la Estación Espacial Internacional.
El lanzamiento espacial que la NASA tuvo que adelantar
La NASA ha tenido que cambiar los planes originales de la misión Crew-12. El despegue estaba programado para el 15 de febrero de 2026, pero la agencia espacial estadounidense consideró adelantarlo.
Esta decisión fue tomada luego de la evacuación de última hora de la tripulación Crew-11 por motivos médicos. Los astronautas regresaron a la Tierra el pasado 15 de enero.
El 19 de diciembre de 2025 la NASA informaba: "Como parte de la misión SpaceX Crew-12 de la NASA, cuatro miembros de la tripulación de tres agencias espaciales se lanzarán no antes del domingo 15 de febrero de 2026 a la Estación Espacial Internacional para una expedición científica de larga duración".
Sin embargo, el 8 de enero se conocería la emergencia médica espacial que luego daría lugar a los cambios de planes de la NASA.
Ahora, el vuelo de la misión Crew-12 podría ocurrir el 11 de febrero.
"La primera oportunidad para el lanzamiento de la Crew-12 de SpaceX de la NASA a la estación espacial es el 11 de febrero a las 6:00 a. m. EST, desde la plataforma 40 de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida", informó el miércoles la NASA.
Las próximas oportunidades son las 5:38 a. m. del 12 y las 5:15 a. m. del 13 de febrero.
¿Quiénes son los astronautas de la NASA Crew-12?
En ese contexto, la NASA informó que los cuatro tripulantes de la misión SpaceX Crew-12 de la NASA comenzaron su cuarentena rutinaria de dos semanas en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston.
Los próximos astronautas que la NASA lanzará hacia la Estación Espacial Internacional son los estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, junto a la astronauta francesa Sophie Adenot y el ruso Andrey Fedyaev.
Los tripulantes tendrán tareas sumamente importantes.
Realizarán investigaciones científicas y demostraciones tecnológicas para preparar a la humanidad para futuras misiones de exploración a la Luna y Marte, además de beneficiar a la población terrestre, destacó la NASA.
Otro lanzamiento espacial en febrero: Artemis II
Vale recordar que la ventana para el despegue de Artemis II también se abre en febrero.
"La NASA continúa trabajando en posibles ventanas de lanzamiento para dos importantes misiones tripuladas este febrero: Artemis II y Crew-12. Tomaremos cualquier decisión sobre la mejor oportunidad de lanzamiento para cada misión más cerca de la fecha de vuelo", señaló la agencia.
Artemis II marca un paso trascendental hacia el regreso del hombre a la Luna. La ventana de lanzamiento arranca el 6 de febrero.
Esta misión llevará a cuatro astronautas en un vuelo de prueba de diez días que orbitará la Luna, un evento que tiene en suspenso al mundo.
