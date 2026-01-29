La NASA cambia de planes y apura vuelo espacial hacia la EEI: Ya hay fecha

Ahora, el vuelo de la misión Crew-12 podría ocurrir el 11 de febrero.

"La primera oportunidad para el lanzamiento de la Crew-12 de SpaceX de la NASA a la estación espacial es el 11 de febrero a las 6:00 a. m. EST, desde la plataforma 40 de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida", informó el miércoles la NASA.

Las próximas oportunidades son las 5:38 a. m. del 12 y las 5:15 a. m. del 13 de febrero.

¿Quiénes son los astronautas de la NASA Crew-12?

En ese contexto, la NASA informó que los cuatro tripulantes de la misión SpaceX Crew-12 de la NASA comenzaron su cuarentena rutinaria de dos semanas en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston.

Los próximos astronautas que la NASA lanzará hacia la Estación Espacial Internacional son los estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, junto a la astronauta francesa Sophie Adenot y el ruso Andrey Fedyaev.

Los tripulantes tendrán tareas sumamente importantes.

Realizarán investigaciones científicas y demostraciones tecnológicas para preparar a la humanidad para futuras misiones de exploración a la Luna y Marte, además de beneficiar a la población terrestre, destacó la NASA.

Otro lanzamiento espacial en febrero: Artemis II

Vale recordar que la ventana para el despegue de Artemis II también se abre en febrero.

"La NASA continúa trabajando en posibles ventanas de lanzamiento para dos importantes misiones tripuladas este febrero: Artemis II y Crew-12. Tomaremos cualquier decisión sobre la mejor oportunidad de lanzamiento para cada misión más cerca de la fecha de vuelo", señaló la agencia.

Artemis II marca un paso trascendental hacia el regreso del hombre a la Luna. La ventana de lanzamiento arranca el 6 de febrero.

Esta misión llevará a cuatro astronautas en un vuelo de prueba de diez días que orbitará la Luna, un evento que tiene en suspenso al mundo.

