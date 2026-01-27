River está a horas de jugar contra Gimnasia y Esgrima de La Plata por la segunda fecha del Torneo Apertura pero lo que sigue generando ruido es el mercado de pases. Si bien hace varios días que el Millonario parece estar quieto ahora se supo que la dirigencia está trabajando para meter “un bombazo” con un refuerzo de renombre.
EL ÚLTIMO REFUERZO
River aceleró para meter "un bombazo" en el mercado de pases
River no baja la persiana del mercado de pases y busca cerrar a un nombre importante para el fútbol argentino.
Marcelo Gallardo está obsesionado con la llegada de un jugador para el sector ofensivo que le dé a River una característica que prácticamente no tiene en el plantel. Lo que quiere el Muñeco es un extremo, mediapunta o volante ofensivo que tenga desequilibrio, velocidad y uno contra uno para romper las duras defensas rivales con impronta y creatividad.
Hasta el momento River no tuvo nada de suerte en este aspecto ya que negoció de manera formal por Claudio Echeverri, Gianluca Prestianni, Maher Carrizo y Santino Andino pero por diferentes motivos no pudo cerrar a ninguno. Parecía que el Millonario había bajado los brazos pero comenzó a buscar variantes en el exterior y parece que tiene algo entre manos.
River va por un tapado
Renzo Pantich informó en el programa de YouTube de La Página Millonaria que River está trabajando ahora mismo en un nombre que aún no salió a la luz. “Puedo confirmarles que River está en conversaciones por una nueva incorporación. Me contaron que es jerarquía, que si lo contrata River será un bombazo y es del fútbol internacional. Es para ahora”, sentenció.
“Será un jugador que hará ruido en el mercado de pases”, informó el comunicador, quien además indicó que no tiene el nombre entre manos. Claramente River, luego de que se trabaran varias negociaciones, decidió empezar una operación en el más profundo secretismo para evitar que otro club se entrometa como ya sucedió recientemente.
Lo que está claro es que la dirigencia de River ya no quiere negociar con clubes argentinos luego de los últimos palos en la rueda que le colocaron y está buscando un refuerzo pedido por Marcelo Gallardo para un sector clave. Con la salida de Lisandro Bajú a Montevideo Wanderers a préstamo, el Millonario tendrá tiempo hasta marzo para cerrar una cara nueva.
