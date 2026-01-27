River aceleró para meter "un bombazo" en el mercado de pases

Marcelo Gallardo está obsesionado con la llegada de un jugador para el sector ofensivo que le dé a River una característica que prácticamente no tiene en el plantel. Lo que quiere el Muñeco es un extremo, mediapunta o volante ofensivo que tenga desequilibrio, velocidad y uno contra uno para romper las duras defensas rivales con impronta y creatividad.