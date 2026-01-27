La verdadera razón por la que Santiago Ascacibar llegó a Boca y no a River

Luego de lo que fue un 2025 paupérrimo, Gallardo detectó que el déficit más grande de River estaba en la mitad de la cancha. Es por esta razón fue en búsqueda de dos volantes centrales para este 2026 y eligió como su primeras opciones a Fausto Vera y a Santiago Ascacibar. El hombre de Atlético Mineiro lo cerró rápidamente y fue así que se convirtió en el primer refuerzo.