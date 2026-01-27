La verdadera razón por la que Santiago Ascacibar llegó a Boca y no a River

Boca revolucionó el mercado de pases en el día de hoy con la contratación de Santiago Ascacibar, quien deja Estudiantes de La Plata para ponerse la camiseta del Xeneize. Esto se da tan solo unas semanas después de que el mediocampista haya estado muy cerca de llegar a River, uno de los primeros refuerzos por los que fue Marcelo Gallardo para este 2026.
Luego de lo que fue un 2025 paupérrimo, Gallardo detectó que el déficit más grande de River estaba en la mitad de la cancha. Es por esta razón fue en búsqueda de dos volantes centrales para este 2026 y eligió como su primeras opciones a Fausto Vera y a Santiago Ascacibar. El hombre de Atlético Mineiro lo cerró rápidamente y fue así que se convirtió en el primer refuerzo.
Por Ascacibar comenzaron negociaciones formales e incluso su representante se reunió en las oficinal del Monumental con dirigentes de River para empezar a trazar el camino de la operación. Todo comenzó a demorarse debido a que Estudiantes de La Plata compitió hasta el último partido del año en el fútbol argentino, momento en el cual el Rusito y también la dirigencia Pincha no quería saber nada con hablar de una transferencia.
La negociación comenzó a empantanarse y en River, al detectar que Ascacibar no mostró deseo real de ponerse la camiseta de La Banda, decidieron avanzar con todo por Aníbal Moreno, a quien consideraron una opción mucho mejor que el capitán de Estudiantes. Cerrada la incorporación del jugador de Palmeiras, el Millonario no volvió a llamar por Rusito.
Ascacibar y el cariño familiar por Boca
Está claro que dentro de esta historia pesó también el cariño de Ascacibar y su familia por la camiseta de Boca y es por eso que cuando Juan Román Riquelme llamó para sumarlo al Xeneize de manera certera, el Ruso puso todo de su parte para que el pase se haga e incluso resignó una deuda millonaria para que Estudiantes lo deje marcharse.
Estudiantes por su parte se vio atado de pies y manos en esta historia ya que además de tener una fuerte deuda con Ascacibar estaba imposibilitado de pagar el altísimo salario que el jugador tiene firmado de ahora en adelante. Es por eso que ante la oferta de Boca, el Pincha decidió cumplirle la palabra al Rusito y fue así que se concretó la transferencia.
