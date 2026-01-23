Tensión total en el Tribunal de Disciplina de AFA: Fuerte audio de Fernando Mitjans

"Bueno, queridos compañeros. Ahí Mariano Antico, uno de los periodistas acreditados en AFA me manda el boletín. Lamento enterarme por la prensa. La prensa se enteró primero que nosotros, así están las cosas. Pero la amnistía salió, ahí me lo mandó un periodista porque nosotros estábamos en bolas", aseguró el máximo exponente del Tribunal en el audio filtrado.

Según aseguró Doble Amarilla, medio cercano a AFA: "Según se comenta en AFA, los miembros del tribunal, cansados de las ´filtraciones´ de Mitjans habrían decidido publicar el fallo tal como habían acordado y sin avisarle al escribano". Ambito, va por una línea similar.

Podrían ser horas clave aunque Fernando Mitjans ya supo ser el centro de la polémica por audios filtrados. En 2017, salió a la luz una conversación que tuvo con Daniel Angelici.

Mitjans Preside el Tribunal de Disciplina de AFA desde hace 19 años, pero trabaja allí desde 1995. "Ni yo tengo tanto apoyo como usted", supo decir Julio Grondona sobre el presidente del TDD. ¿Se vienen horas decisivas?

image

amnistía en el fútbol argentino para el Torneo Apertura

Estos son los jugadores que terminaron beneficiados por la amnistía:

Estudiantes de La Plata : Fernando Muslera, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina, Mikel Amondarain y Lucas Alario, además de Martín Arzamendia.

: Fernando Muslera, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina, Mikel Amondarain y Lucas Alario, además de Martín Arzamendia. Atlético Tucumán : Ignacio Galván

: Ignacio Galván Barracas Central : Iván Alexander Guaraz

: Iván Alexander Guaraz Huracán : César Ibáñez

: César Ibáñez Defensa y Justicia : Alexis Nelson Nahuel Soto (ahora jugador de Rosario Central)

: Alexis Nelson Nahuel Soto (ahora jugador de Rosario Central) Tigre : Ramón Arias

: Ramón Arias San Lorenzo : Jhohan Romaña

: Jhohan Romaña Independiente: Ignacio Malcorra y Rodrigo Fernández Cedrés

