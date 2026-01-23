urgente24
¿LE PIDEN LA RENUNCIA?

Tensión total en el Tribunal de Disciplina de AFA: Fuerte audio de Fernando Mitjans

En las últimas horas se filtró un audio del presidente del Tribunal de Disciplina de AFA, Fernando Mitjans, hablando de la amnistía. Le pedirían la renuncia.

23 de enero de 2026 - 08:04
Interna en el Tribunal de Disciplina de AFA

La situación destapó una fuerte crisis interna en el órgano encargado de definir las sanciones del fútbol argentino, dejando seriamente comprometida la continuidad de su máximo mandatario.

El presidente del Tribunal de Disciplina de AFA, Fernando Mitjans, habría discutido en las últimas horas con algunos de sus colegas respecto a la amnistía que se le dio a los jugadores que habían sido suspendidos en el Torneo Clausura.

Finalmente los jugadores podrán estar presentes en el Apertura, siendo los futbolistas de Estudiantes de La Plata los que estuvieron mayormente en el foco, por el pasillo de espaldas que le habían hecho a Rosario Central.

Lo concreto, es que se filtró un audio del presidente del TDD que generó polémica y por el cual le pedirían la renuncia a Mitjans.

"Bueno, queridos compañeros. Ahí Mariano Antico, uno de los periodistas acreditados en AFA me manda el boletín. Lamento enterarme por la prensa. La prensa se enteró primero que nosotros, así están las cosas. Pero la amnistía salió, ahí me lo mandó un periodista porque nosotros estábamos en bolas", aseguró el máximo exponente del Tribunal en el audio filtrado.

Según aseguró Doble Amarilla, medio cercano a AFA: "Según se comenta en AFA, los miembros del tribunal, cansados de las ´filtraciones´ de Mitjans habrían decidido publicar el fallo tal como habían acordado y sin avisarle al escribano". Ambito, va por una línea similar.

Podrían ser horas clave aunque Fernando Mitjans ya supo ser el centro de la polémica por audios filtrados. En 2017, salió a la luz una conversación que tuvo con Daniel Angelici.

Mitjans Preside el Tribunal de Disciplina de AFA desde hace 19 años, pero trabaja allí desde 1995. "Ni yo tengo tanto apoyo como usted", supo decir Julio Grondona sobre el presidente del TDD. ¿Se vienen horas decisivas?

amnistía en el fútbol argentino para el Torneo Apertura

Estos son los jugadores que terminaron beneficiados por la amnistía:

  • Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina, Mikel Amondarain y Lucas Alario, además de Martín Arzamendia.
  • Atlético Tucumán: Ignacio Galván
  • Barracas Central: Iván Alexander Guaraz
  • Huracán: César Ibáñez
  • Defensa y Justicia: Alexis Nelson Nahuel Soto (ahora jugador de Rosario Central)
  • Tigre: Ramón Arias
  • San Lorenzo: Jhohan Romaña
  • Independiente: Ignacio Malcorra y Rodrigo Fernández Cedrés
