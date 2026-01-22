Sin embargo, los bombardeos del Estado de Israel sobre la destrozada geografía palestina aún no se ha detenido y se suman nuevos decesos a las 72.000 vìctimas fatales que ya hubo en esa geografía durante la guerra.
¿PARQUE DE DIVERSIONES O CEMENTERIO?
USA muestra folleto sobre cómo sería la "Nueva Gaza": hoteles de lujo frente al mediterráneo
Jared Kushner, yerno de Donald Trump, anunció el proyecto de USA para construir una Franja de Gaza con rascacielos y servicios turísticos de lujo junto al mar.
Trump calificó Gaza de "hermosa propiedad" en la presentación de su polémica Junta de Paz durante el Foro Económico de Davos.
El mapa de la reconstrucción hace referencia a resorts turísticos, viviendas de alto perfil y gran producción industrial frente a las costas.
"Miren esta ubicación junto al mar. Miren esta hermosa propiedad. Lo que podría ser para tanta gente. Será grandioso. Tienen vistas al mar. Y muy poca gente, muy pocos lugares se parecen a este", aseveró Trump.
En el acto estuvo ausente el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por cuestiones obvias: podría ser detenido en Suiza por la orden de arresto de la Corte Penal Internacional que pesa contra él por crímenes de guerra y lesa humanidad.
Un parque de diversiones sobre un gran cementerio
Según cifras oficiales del Ministerio de Salud de Gaza y de las propias autoridades judías, hasta diciembre de 2025, más de 72.000 personas habían muerto en la guerra entre Hamas e Israel.