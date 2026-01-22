urgente24
¿PARQUE DE DIVERSIONES O CEMENTERIO?

USA muestra folleto sobre cómo sería la "Nueva Gaza": hoteles de lujo frente al mediterráneo

Jared Kushner, yerno de Donald Trump, anunció el proyecto de USA para construir una Franja de Gaza con rascacielos y servicios turísticos de lujo junto al mar.

22 de enero de 2026 - 22:06
image

Sin embargo, los bombardeos del Estado de Israel sobre la destrozada geografía palestina aún no se ha detenido y se suman nuevos decesos a las 72.000 vìctimas fatales que ya hubo en esa geografía durante la guerra.

Trump calificó Gaza de "hermosa propiedad" en la presentación de su polémica Junta de Paz durante el Foro Económico de Davos.

El mapa de la reconstrucción hace referencia a resorts turísticos, viviendas de alto perfil y gran producción industrial frente a las costas.

image
USA presentó como sería la "Nueva Gaza"

Trump se proclamó presidente de la Junta de Paz y logró el apoyo de un conjunto minoritario de países entre los que se incluyó Argentina. En la presentación de la idea sobre la Franja se notó la ausencia de representantes palestinos y de líderes europeos que se han negado a formar parte de la comisión directiva del organismo.

"Miren esta ubicación junto al mar. Miren esta hermosa propiedad. Lo que podría ser para tanta gente. Será grandioso. Tienen vistas al mar. Y muy poca gente, muy pocos lugares se parecen a este", aseveró Trump.

En el acto estuvo ausente el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por cuestiones obvias: podría ser detenido en Suiza por la orden de arresto de la Corte Penal Internacional que pesa contra él por crímenes de guerra y lesa humanidad.

image

La familia Trump promete que en la futura Gaza habrá seguridad, desradicalización política, economía de libre mercado y reconstrucción de la infraestructura destruida por Israel.

Un parque de diversiones sobre un gran cementerio

Según cifras oficiales del Ministerio de Salud de Gaza y de las propias autoridades judías, hasta diciembre de 2025, más de 72.000 personas habían muerto en la guerra entre Hamas e Israel.

image

Entre los fallecidos se cuentan unos 1.600 trabajadores sanitarios, 310 empleados de Naciones Unidas (el mayor número de su historia), 120 académicos y más de 250 periodistas. Se cree que aún hay miles de cadáveres bajo los escombros de los edificios destruidos. El 80 % de los palestinos muertos eran civiles.

image
La Franja de Gaza es un delgado territorio que se extiende frente al Mar Mediterráneo

