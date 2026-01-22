USA muestra folleto sobre cómo sería la "Nueva Gaza": hoteles de lujo frente al mediterráneo

En el acto estuvo ausente el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por cuestiones obvias: podría ser detenido en Suiza por la orden de arresto de la Corte Penal Internacional que pesa contra él por crímenes de guerra y lesa humanidad.

La familia Trump promete que en la futura Gaza habrá seguridad, desradicalización política, economía de libre mercado y reconstrucción de la infraestructura destruida por Israel.

Un parque de diversiones sobre un gran cementerio

Según cifras oficiales del Ministerio de Salud de Gaza y de las propias autoridades judías, hasta diciembre de 2025, más de 72.000 personas habían muerto en la guerra entre Hamas e Israel.

Entre los fallecidos se cuentan unos 1.600 trabajadores sanitarios, 310 empleados de Naciones Unidas (el mayor número de su historia), 120 académicos y más de 250 periodistas. Se cree que aún hay miles de cadáveres bajo los escombros de los edificios destruidos. El 80 % de los palestinos muertos eran civiles.