Netanyahu / Israel aceptó entrar a la Junta para la Paz en Gaza: Quiénes dieron el "sí"

"Tenemos una cierta discusión con nuestros amigos en Estados Unidos sobre la composición del consejo asesor que acompañará los procesos en Gaza", había dicho Netanyahu el lunes.

Quiénes dieron el "sí" a Donal Trump para ingresa a su organismo alternativo a la ONU

Al igual que el gobierno israelí, Turquía, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Pakistán, Armenia y Marruecos anunciaron su adhesión a este comité bajo el ala de Trump que supervisará la reconstrucción de Gaza, devastada por la guerra con Israel, que, sin duda, fue activada por el atentado pergeñado por Hamás aquel 7 de octubre de 2023, cuando una horda de yihadistas palestinos atacó varios kibutz, mató a mansalva y se llevó rehenes a rastras.

Hasta el momento, un puñado de países aceptó la invitación de Trump para formar parte de la Junta para la Paz en Gaza, que se presenta como un organo de supervisión del enclave palestino y como una alternativa a la ONU, ya que, según palabras del propio republicano, Naciones Unidas nunca ayudó a terminar ni una sola guerra.

"Acabamos de crear la Junta de la Paz, que creo que va a ser increíble. Ojalá la ONU pudiera hacer más. Ojalá no necesitáramos una Junta de la Paz, pero, con todas las guerras que resolví, la ONU nunca me ayudó en ninguna", declaró Trump el martes en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

image El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializó la creación de una “Junta de Paz” para la Franja de Gaza.

Aparte de los líderes de Egipto, Turquía e Israel, el presidente de Argentina, Javier Milei; el de Paraguay, Santiago Peña; el de Hungría, Viktor Orbán; y el de Azerbaiyán, Ilham Alíyev, también han aceptado entrar al Consejo de Paz por Gaza. En tanto, el lunes, el Kremlin confirmó que el líder ruso Vladímir Putin había "recibido por canales diplomáticos la propuesta de entrar a formar parte de la Junta de la Paz", y Bielorrusia dijo lo mismo.

Kazajistán, Uzbekistán, Argentina, Paraguay, Bielorrusia, Hungría y Vietnam también han anunciado su aceptación de la invitación a unirse. La República de Kosovo, parcialmente reconocida, también anunció su adhesión.

Por su parte, Suecia y Noruega, vecinos de Dinamarca con quien Trump mantiene una contienda por Groenlandia, rechazaron ingresar al comité. "Tal y como está formulado el texto ahora, no es pertinente para nosotros firmarlo", dijo el primer ministro sueco Ulf Kristersson a la agencia sueca TT en conversación telefónica desde Davos, donde participa en el Foro Económico Mundial.

"La propuesta estadounidense plantea una serie de temas que requieren un diálogo más profundo con Estados Unidos", informó, por su parte, la oficina del primer ministro noruego Kristoffer Thoner, en un mensaje transmitido a la AFP.

Del mismo modo, el diario Politico reveló, citando la oficina del presidente francés Emmanuel Macron, que Francia descartó unirse a la Junta de Paz para Gaza por temor de que esta quiera suplantar a la ONU. La declaración de París señaló que el estatuto de la Junta “va más allá del marco de Gaza y plantea serias cuestiones, en particular con respecto a los principios y la estructura de las Naciones Unidas, que no pueden ponerse en tela de juicio”.

La Junta de la Paz fue anunciada la mañana del viernes pasado y su ceremonia de inauguración oficial se llevará a cabo en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, este jueves, donde los estados miembros firmarán la carta de la junta.

Según la carta, la Junta trabajará para "restaurar un gobierno confiable y legal y asegurar una paz duradera en las zonas afectadas o amenazadas por conflictos ", en lugar de otras organizaciones como la ONU.

Polémica por la "membresía permanente" en la Junta por la Paz en Gaza de Trump

Inicialmente, la Junta por la Paz en Gaza (o Consejo de Paz para Gaza) fue propuesta como parte del plan de paz de Trump para Gaza con el fin de supervisar, administrar, movilizar recursos y reconstruir el enclave en la posguerra, pero se transformó en un club de líderes mundiales al que solo pueden ingresar por invitación y para mantenerse en el cargo se exige el desembolso de US$ 1.000 millones.

Esta información la reveló la agencia Bloomberg y un funcionario de EE.UU. que dialogó con la agencia de noticias CNN. Todos los fondos recaudados se destinarán a la reconstrucción de Gaza, dijo el funcionario, señalando que “no habrá salarios exorbitantes ni una enorme burocracia administrativa que afecta a muchas otras organizaciones internacionales”.

Cada Estado miembro tendrá un mandato de no más de tres años a partir de la entrada en vigor de la presente Carta, sujeto a renovación por el presidente. El mandato de tres años como miembro no se aplicará a los Estados miembros que contribuyan con más de US$1.000 millones en fondos en efectivo a la Junta de Paz durante el primer año de la entrada en vigor de la Carta. Cada Estado miembro tendrá un mandato de no más de tres años a partir de la entrada en vigor de la presente Carta, sujeto a renovación por el presidente. El mandato de tres años como miembro no se aplicará a los Estados miembros que contribuyan con más de US$1.000 millones en fondos en efectivo a la Junta de Paz durante el primer año de la entrada en vigor de la Carta.

El funcionario también le comentó a CNN que, aunque no es obligatorio aportar fondos a la junta, los miembros que no realicen un pago de US$ 1.000 millones tendrán mandatos de tres años.

El fin de semana, el jefe del comité palestino, Ali Shaath, asumió formalmente sus funciones y afirmó que su primera medida fue adoptar y firmar la declaración de misión del organismo. “Hoy, como mi primer acto oficial, adopté y firmé la Declaración de Misión del NCAG, reafirmando nuestro mandato de gobierno y nuestros principios operativos”, escribió Shaath el sábado por la noche en la red social X.

Dijo que está "autorizado por la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU y por el Plan de Paz de 20 puntos del presidente Donald J. Trump”, y que su tarea es convertir el período de transición en “una base para una prosperidad palestina duradera”.

Agregó que el comité palestino operará “bajo la guía de la Junta de Paz, presidida por el presidente Donald J. Trump, y con el apoyo y la asistencia del Alto Representante para Gaza”. Este último fue anunciado el sábado: el ex enviado de la ONU Nickolay Mladenov fue designado Alto Representante y actuará como enlace entre la Junta de Paz y el comité de tecnócratas que administrará el enclave.

Este cómite para Gaza se ubicará bajo el paraguas de otro organismo de supervisión, la “Junta o Consejo Ejecutivo fundador”, compuesta por hombres de confianza del propio Trump, quien también estará a la cabeza de este segundo organismo que administrará las instituciones y el tejido social del devastado enclave.

La Junta Ejecutiva estará compuesta por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; el enviado de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff; el yerno judío de Trump, Jared Kushner; el director ejecutivo de Apollo Global Management, Marc Rowan; el asesor adjunto de seguridad nacional de Trump, Robert Gabriel; el ex primer ministro británico Tony Blair, y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.

El directorio estará integrado además por el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan; el diplomático qatarí Ali Al-Thawadi; el jefe de inteligencia de Egipto, Hassan Rashad; la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de Emiratos Árabes Unidos, Reem Al-Hashimy; el empresario chipriota-israelí Yakir Gabay; y la política neerlandesa Sigrid Kaag.

La relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, criticó con contundencia la creación de la Junta para la Paz, afirmando que "no es legal". "Se trata de un intento descarado de imponer, mediante la amenaza de una fuerza continua contra una población prácticamente indefensa, los intereses de EE.UU. e Israel", declaró.

Composición de la Junta para la Paz en Gaza

La Junta de la Paz: Integrada por jefes de Estado, invitados por Trump. Trump preside la junta, y sus votos y decisiones estarán sujetos a su aprobación. Los mandatos tendrán un límite de tres años y serán renovables con su aprobación, excepto para los países que aporten más de mil millones de dólares en el primer año.

El Consejo Ejecutivo Se encargará de establecer la agenda de la Junta de Paz. Entre sus miembros se encuentran Steve Witkoff, Jared Kushner, Marco Rubio, Tony Blair, el empresario Mark Rowan, el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y el asesor adjunto de Seguridad Nacional de EE. UU., Robert Gabriel. Aryeh Lightstone y Josh Gruenbaum son asesores principales.

Oficina del Alto Representante: La Oficina del Alto Representante estará dirigida por el ex Coordinador Especial de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Medio, Nickolay Mladenov. La Casa Blanca describió su función como "enlace sobre el terreno entre la Junta de Paz y el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG)".

Junta Ejecutiva de Gaza apoyará a la Oficina del Alto Representante: Aunque el alcance de su autoridad no está claro, entre sus miembros se encuentran el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan; el diplomático catarí, Ali Al-Thawadi; el jefe de espionaje egipcio, Hassan Rashad; el ministro emiratí, Ebrahim al-Hashimy; la exenviada de la ONU para Oriente Medio, Sigrid Kaag; el empresario chipriota-israelí Yakir Gabay; Marc Rowan; Nickolay Mladneov; Tony Blair; Steve Witkoff; y Jared Kushner.

Comité Nacional para la Administración de Gaza, o NCAG: El Comité Nacional para la Administración de Gaza es un comité tecnocrático integrado por palestinos y supervisado por la Oficina del Alto Representante. El Dr. Nabil Ali Shaath, quien anteriormente fue viceministro de Transporte de la Autoridad Palestina, lo dirigirá.

No está claro si la nueva administración gozará de verdadera libertad de acción o de amplia legitimidad pública.

